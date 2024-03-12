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KAMAZ Digital и ГЛТ заключили соглашение о партнерстве

Платформа цифровой трансформации транспорта KAMAZ Digital и транспортно-экспедиционная компания ГЛТ («Глобальная Логистика и Транспорт») заключили стратегическое соглашение о партнерстве в сфере информационных технологий.

Главная задача партнерства — развитие ИТ-инфраструктуры компании и цифровизация бизнес-процессов водителей и логистов.

Автопарк ГЛТ насчитывает более 1,3 тыс. автопоездов, 150 единиц малотоннажного транспорта, 150 зерновозов. В 2023 г. ГЛТ приобрела более 600 единиц новой техники. Средний возраст автопарка ― 1,5 года. В число клиентов входят торговые сети и производственные компании: «Леруа Мерлен», «Лукойл», «Яндекс», «М.Видео», Henkel, «Кнауф», «Детский Мир», «Спортмастер», DNS, «Балтика», «Сибур». У компании 52 автотранспортных предприятия и филиала.

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Импортозамещение

Транспорт и логистика — один из самых перспективных рынков для внедрения новых ИТ-решений. Цифровизация и автоматизация являются одними из главных направлений новой редакции Транспортной стратегии РФ.

«Интеллектуальные транспортные системы – краеугольный камень развития любой компании, занимающейся грузоперевозками. Для бизнеса – это в конечном счете снижение затрат на топливо, запчасти и другие расходы. Для государства – безопасность дорожного движения, разгруженные дороги, экономический суверенитет страны. Очень важно, что сегодня крупнейший разработчик ИТ-решений для транспорта и крупнейший грузоперевозчик объединяют усилия для создания максимально прикладной архитектуры IT-решений», — сказал глава ГК ГЛТ Павел Горбунов.

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