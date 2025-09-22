«Кнауф» автоматизирует складскую логистику с TopLog WMS

Новая система управления складом повысила скорость процессов и детализацию учета, создала основу для внедрения новейших технологических решений в области складской логистики. Об этом CNews сообщили представители компании «Топлог».

В связи с ростом объемов производства и увеличением числа заказов в группе «Кнауф» Россия, возникла необходимость в повышении эффективности логистических процессов на производственно-складских комплексах. Руководством компании было принято решение о внедрении системы складского учета и управления логистическими процессами на основе современной российской системы управления складом.

Пилотной площадкой для данного проекта был определен завод в Ступино.

В качестве партнера для реализации приоритетного проекта «Кнауф» выбрал компанию «Топлог», российского разработчика и интегратора цифровых решений в области логистики, а базовой платформой автоматизации была выбрана система управления складом TopLog WMS.

Итогом реализации пилотного проекта стало успешное внедрение TopLog WMS на складском комплексе площадью 7500 кв. м, оснащенном современными системами хранения и складским оборудованием. В информационной системе осуществляется управление всей цепочкой складских процессов: приемка из производства и от внешних поставщиков, размещение в зонах хранения, комплектация, отгрузка, инвентаризация и внутренние перемещения. На стороне WMS ведется детализированный учет партий, контроль соблюдения принципов FEFO/FIFO, контроль соблюдения сроков годности готовой продукции.

Сотрудники склада в режиме реального времени взаимодействуют с системой через мобильное приложение TopLog WMS на терминалах сбора данных (ТСД), получают и выполняют задания, а результаты выполненных операций моментально фиксируются как в WMS, так и в корпоративной информационной системе. Взаимодействие систем организовано посредством TopLog API, встроенного в TopLog WMS, и обеспечивающего автоматическую синхронизацию данных между WMS и КИС о складских операциях, движениях и остатках, а также актуальное состояние номенклатуры (НСИ).

«Внедрение системы управления складом позволило повысить скорость и качество обработки заказов, снизить зависимость от человеческого фактора, сделать логистические процессы прозрачными и отслеживаемыми. Руководство получило функциональный инструмент для управления логистикой склада с широкой аналитической отчетностью, позволяющей видеть, как общую картину работы, так и детальную статистику», – сказал директор департамента по закупкам и логистике компании Олег Шингирий.