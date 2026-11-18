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Самсон ГК Офисмаг Самсон опт
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.11.2026
|«Норбит» автоматизирует оптовые продажи «Офисмаг» 1
|28.09.2022
|Сеть «Офисмаг» сократила ИТ-издержки и ускорила кассы 3
|21.09.2022
|Softline и «Антор» объявили о расширении сотрудничества 1
Публикаций - 3, упоминаний - 5
Самсон ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
|Microsoft Corporation 25953 1
|Softline - Софтлайн 3850 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170153 2
|Африка - Африканский регион 3663 1
|Азия - Азиатский регион 5982 1
|Европа Восточная 3141 1
|Америка Латинская - латиноамериканский регион 1955 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.