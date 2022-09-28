Сеть «Офисмаг» сократила ИТ-издержки и ускорила кассы

Российский поставщик товаров для офиса, склада и производства «Офисмаг» работает в формате интернет-магазина и сети из 115 розничных гипермаркетов. С обновлением кассового софта в 2022 г. сеть «Офисмаг» ускорила обслуживание покупателей, снизила нагрузку на ИТ-департамент и сократила расходы на чековую ленту.

В предыдущем кассовом ПО ритейлера не устраивала скорость работы касс и отсутствие централизованного управления, особенно с учетом планов по развитию — за четыре года «Офисмаг» рассчитывает увеличить количество касс с 274 до 1000. Партнером в оптимизации ИТ-процессов стала компания CSI — «Офисмаг» установил программное решение вендора: систему автоматизации торговли Set Retail.

Михаил Головской, начальник отдела управления бизнес-процессами ООО «Офисмаг-РТ» (ГК «Самсон»): «В результате изменения способа загрузки данных на кассу сократилось время загрузки данных в магазин. Мы существенно ускорили скорость работы кассового узла, получили централизованное управление кассовым оборудованием, формой кассовых чеков. Сумели сократить размер чека, что дополнительно ускорило печать и сократило затраты на ленту. Сократили также затраты на приобретение ПО на базе Microsoft. После успешного пилота собственными силами организовали тираж на всю нашу сеть — он прошел без инцидентов».

Снизилась нагрузка на ИТ-департамент, ускорилось обслуживание и обновление касс. Работа на кассе стала более удобной для персонала: ритейлер начал использовать функционал подсказок для кассиров. Покупателям вместе с чеком стали выдаваться персональные купоны на скидку.

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Тираж решения проходил с февраля по апрель 2022 г. В части магазинов обновлено кассовое оборудование: подключены ударопрочные ручные сканеры CSI Scan S36M, установлены вторые экраны для покупателей.