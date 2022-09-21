Softline и «Антор» объявили о расширении сотрудничества

ГК «Антор» и поставщик ИТ-решений и услуг Softline подписали соглашение о развитии сотрудничества в области продаж и внедрения систем автоматизации управления транспортной логистикой.

Решения под торговой маркой Antor известны на ИТ-рынке c 2003 г. Среди пользователей Antor российские и зарубежные компании: «Комус», «Аскона», «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», «Самсонопт», «Протек», «Алиди», «Кнауф», Hoff и другие. Специалисты ГК Антор» обладают экспертизой в области оптимизации управления транспортной логистикой, снижения транспортных затрат. Основным конкурентным преимуществом ГК «Антор» является комплексный подход к автоматизации управления транспортной логистикой – системы Antor повышают эффективность планирования грузоперевозок, осуществляют онлайн-контроль перемещений транспортных средств и режимов транспортировки, позволяют проводить анализ бизнес-процессов в режиме «план-факт». Практика клиентов «Антор» подтверждает, что данное сочетание позволяет сократить транспортные расходы на 20-25%, повысить производительность работы, значительно сократить потери грузов при транспортировке.

Также в продуктовой линейке «Антор» представлены решения для повышения эффективности управления мобильным персоналом – торговых агентов и мерчендайзеров, выездных сервисных инженеров и мастеров по ремонту, работников сферы медицинского и бытового обслуживания, оказывающих услуги на дому. С 2021 г. развивает решения с использованием технологий IIoT (Industrial Internet of Things).

Все ИТ-продукты «Антор» являются российской разработкой, внесены в реестр российского программного обеспечения и решают задачи импортозамещения.

Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении Цифровизация

ГК Softline ведет свою деятельность не только в России, но и в более чем 60 странах Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и Африки. Сотрудничество «Антор» и Softline подразумевает реализацию совместных проектов на базе решений «Антор» на российском и зарубежных рынках.