КНАУФ запустил сервис «Калькулятор»

На сайте международной инновационно-производственной компании «КНАУФ» запущен полностью локализованный в России сервис «Калькулятор». Он дает возможность рассчитать количество необходимых для ремонта материалов и подобрать оптимальное решение строительной задачи. Об этом CNews сообщили представители КНАУФ.

Задачей разработчиков стала оптимизация подбора технологий и продуктов бренда для разных заказчиков: от компании-застройщика до конечного потребителя. За последние пару лет запросы в интернете в категории строительных материалов показывают высокий прирост: на 24% год к году. Доля поиска на мобильных устройствах растет в среднем от от 44 до 60% в год. Как правило, покупатели делают выбор спонтанно, а от первого поиска до решения проходит примерно неделя. Перед оформлением покупки пользователи заходят на сайт от четырех до восьми раз, ведь необходимо учесть большое количество факторов. Компания КНАУФ решила автоматизировать систему поиска и заказа строительных материалов.

Сервисом можно пользоваться на любом устройстве и устанавливать его в виде приложения благодаря технологии Progressive Web Apps . Само приложение позволяет всем желающим грамотно спланировать бюджет на ремонт, а также выбрать, рассчитать и заказать материалы. Для профильных специалистов — рабочих, бригадиров, прорабов — «Калькулятор» предоставляет возможность выбора необходимых в ремонте материалов.

Одна из особенностей «Калькулятора» — его интеграция с чат-ботом КНАУФ по API. Пользователи могут перейти в «Калькулятор» прямо в чат-боте, представленном на официальном сайте КНАУФ, в мессенджерах Telegram и Viber. Как и в веб-приложении пользователю предлагается ответить на несколько вопросов, после чего можно ознакомиться с результатом подбора.

«Ежемесячная аудитория сервиса — 5000 человек, пользовательская вовлеченность составляет 70%. Это говорит о том, что разработка помогает нашим клиентам», — сказала руководитель службы маркетинга КНАУФ Ольга Быкова.

«Приложение сопровождает пользователя на всех этапах, от выбора систем до покупки материалов. Такую расширенную функциональность можно назвать редкой для подобных сервисов. Мультифункциональный сервис позволяет всем пользователям подобрать оптимальное количество строительных материалов, а также оптимизировать издержки и логистические затраты», — отметил руководитель отдела интернет-маркетинга КНАУФ Тимофей Кузнецов.

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С марта по сентябрь 2022 г. тестовой версией сервиса уже успели воспользоваться около 30 тыс. человек. Чаще всего пользователи выбирали такие типы систем, как перегородки (53%), полы (23%) и фасады (20%). Самая распространенная область работ — стены (64%), а тип помещения — ванная комната (64%).

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КНАУФ – международный производитель строительных материалов. Российский бизнес КНАУФ насчитывает 20 производственных предприятий, выпускающих ассортимент продуктов для строительства – листовые материалы на основе гипса и цемента, элементы каркаса из металла, полный спектр продукции для штукатурных работ, в том числе механизированных.