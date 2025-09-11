«Корус Консалтинг» усилил внутренние коммуникации в ГК «Кнауф» в России

ГК «Корус Консалтинг» внедрила корпоративный портал K-Team на базе «Битрикс24» для 2500 сотрудников компании «Кнауф», создав единое цифровое пространство для внутренних коммуникаций. Теперь корпоративные новости персонализировано транслируются на все российские дивизионы, а сотрудники с интересом вовлекаются в корпоративную жизнь благодаря инструментам геймификации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Кнауф» — это бренд в сфере строительства, внутренней отделки и дизайна с научно-производственной базой в России. В составе российской группы более 20 предприятий по всей стране.

Предыдущая платформа для внутренних коммуникаций перестала соответствовать стандартам компании по вовлеченности и информированию сотрудников. Новый портал K-Team предоставил централизованные каналы для обсуждений, тематические пространства для общения и возможность таргетирования контента по регионам.

Проект начался со сбора требований и проработки технического задания. Команда ГК «Корус Консалтинг» развернула решение K-Team на серверах компании и реализовала брендирование портала в корпоративном стиле.

Перед запуском специалисты K-Team провели очное обучение для контент-редакторов «Кнауф» в учебном центре в Красногорске, пригласив инициативных сотрудников из разных регионов от Иркутска до Краснодара. Сейчас редакторы – ключевые амбассадоры проекта, которые создают контент и вдохновляют коллег пользоваться новой платформой ежедневно.

На старте проекта были выделены приоритетные модули: «О компании», «Адресная книга», «Новости», «Каналы», «Медиагалерея» и «Магазин призов». Остальные разделы компания планирует открывать постепенно по мере проработки функциональности.

Для продвижения портала среди сотрудников «Кнауф» использовали комплексный подход: рассылка информационного письма от генерального директора, ежемесячные дайджесты главных новостей, обновление контента, установка портала как стартовой страницы и обучение редакторов. В результате за первый месяц 800 из 2500 сотрудников стали регулярными посетителями портала. Наибольший интерес вызвали публикации о значимых событиях в компании, достижениях коллег и семейных событиях сотрудников, а также путешествиях и днях рождения.

«Новый портал стал точкой роста, с которой начался перезапуск внутренних коммуникаций в нашей большой компании. Теперь сотрудники из разных регионов лучше чувствуют свою причастность к команде, а информация распространяется оперативно и в современном дизайне. Впервые мы используем такую функциональность как «Магазин призов», где начисляем виртуальную валюту за самые разные активности: прохождение курсов, предложение новостей, комментарии, создание каналов и участие в опросах. Особую благодарность от сотрудников получили за удобную адресную книгу, которая упростила поиск коллег из разных дивизионов», — сказал Леонид Лось, руководитель службы корпоративных коммуникаций «Кнауф».

Чтобы привлечь внимание к порталу, руководящий состав компании активно вовлекается в обсуждение актуальных вопросов – недавно появилась рубрика вопросов первым лицам, где сотрудники смогут получать ответы от них в формате интервью. На портале планируется внедрение банка идей, размещение информации о вакансиях и инструменты для совместной работы над задачами и проектами, что позволит усилить новую систему полезной функциональностью.

«K-Team – это не просто платформа, а полноценная цифровая экосистема, которая помогает выстраивать прозрачные и удобные коммуникации. В “Кнауф” мы еще раз увидели, как важно вовлекать сотрудников в развитие портала с самого начала, и результат говорит сам за себя», – отметила Валерия Балтабаева, руководитель проектов HR-цифровизации ГК «Корус Консалтинг».