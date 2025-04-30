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Балтабаева Валерия
|30.04.2025
|«Корус Консалтинг» объединил сотрудников компании «Современные системы реновации» с помощью K-Team HRM 1
|20.06.2024
|«КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 автоматизировали процесс сбора обратной связи по работе сотрудников 1
Балтабаева Валерия и организации, системы, технологии, персоны:
|EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 118 1
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