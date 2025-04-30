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Индексная книга (каталог) CNews*
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Балтабаева Валерия



30.04.2025 «Корус Консалтинг» объединил сотрудников компании «Современные системы реновации» с помощью K-Team HRM 1
20.06.2024 «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 автоматизировали процесс сбора обратной связи по работе сотрудников 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Балтабаева Валерия и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1246 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 118 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 783 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 512 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 31 1
Юрова Светлана 1 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2938 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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