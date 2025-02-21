Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169193
ИКТ 13207
Организации 10352
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25144
Персоны 72221
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Администрация Санкт-Петербурга Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга СПб ГКУ



21.02.2025 Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком» 1
19.09.2024 В Гостехнадзоре Санкт-Петербурга внедрили программного робота 1
02.09.2024 В России началось массовое отключение дорожных камер 1
22.07.2024 Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома» 1
29.12.2023 Юлия Смирнова -

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

 1
28.10.2022 Москва потратит десятки миллиардов на видеонаблюдение 1
03.09.2021 «Ростелеком» расширяет систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге 2
10.10.2019 «Ростелеком» за 1,7 миллиарда купил поставщика московской видеослежки 1
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 1
30.08.2016 «Ростелеком» в партнерстве с AT Consulting создал в Санкт-Петербурге систему городской безопасности 2
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
09.10.2015 Названы приоритеты Санкт-Петербурга в информатизации 1
02.09.2015 Конференция CNews «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 2
24.08.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 2
10.06.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 2
18.11.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
05.05.2014 В Адмиралтейском и Невском районах Санкт-Петербурга внедрят АИС ОБЖ за 369,75 млн руб. 1
09.09.2013 ГК РБС заключила госконтракт на создание комплекса технических средств региональной системы оповещения о ЧС Санкт-Петербурга 1
09.07.2010 Министр МЧС открыл "умный" город в Петербурге 1

Публикаций - 20, упоминаний - 25

Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9748 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 5
Netris - Нетрис 53 3
Цифра ГК 2438 3
Казахтелеком 337 2
Huawei 3953 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8772 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Cisco Systems 5122 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 141 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 1
РИК-Системы НПО - Русские Инновационные Комплексные Системы НПО 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12778 1
ИКС 321 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 303 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 1
1С-Битрикс - Bitrix 582 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
Qtech - Кьютэк 173 1
RedSys - РедСис 74 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 327 1
МФИ Софт 123 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 12 1
Открытые технологии 701 1
Питерская группа связистов 435 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
Бевард НПП - Beward 8 1
БВС - Беспилотные вертолетные системы 2 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
Газпром - Севернефтегазпром 14 5
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 4
ГПБ - Газпромбанк 1088 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 3
РЖД - Российские железные дороги 1913 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 2
ВкусВилл - Избёнка 159 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 195 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 2
DuPont - Дюпон 100 2
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
НДФЛка 3 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5477 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2521 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4992 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 97 2
Мосгортранс ГУП 120 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 2
МФЦ-112 2 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 433 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Петербургский метрополитен ГУП 138 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Метро Международная ассоциация 4 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4053 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 12
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1791 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 7
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 575 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7411 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9436 5
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 262 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12810 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24594 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 4
Видеокамера - Camcorder 2267 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3325 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5353 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 778 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3847 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3189 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8075 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11116 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3095 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 530 2
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 154 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1236 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5333 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1068 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2155 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12572 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 56 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 971 1
Linux OS 10019 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 16 1
Microsoft Windows 15722 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 393 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 483 1
Apache Hadoop 432 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3244 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ АИС - автоматизированная информационная система 8 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 43 1
Обращения граждан 229 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1274 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 26 1
Головин Дмитрий 33 6
Тимофеев Илья 9 5
Козлов Михаил 174 4
Грунтов Антон 8 4
Горбатько Александр 105 3
Терехов Александр 15 3
Круглов Максим 26 3
Барсуков Николай 9 3
Казаков Николай 8 3
Рылов Сергей 8 3
Панфилов Виталий 4 3
Марин Виктор 3 3
Струев Сергей 3 3
Костылев Станислав 3 3
Молярчук Юрий 3 3
Курышев Вячеслав 3 3
Будько Игорь 3 3
Эфендиев Мурад 15 2
Морозов Сергей 59 2
Юдников Андрей 14 2
Васильев Дмитрий 66 2
Осипов Олег 23 2
Громов Иван 102 2
Разгуляев Валерий 18 2
Игнатов Виктор 12 2
Варев Александр 16 2
Лиходедов Александр 2 2
Герман Андрей 24 2
Дурыгин Виктор 9 2
Малярчук Юрий 8 2
Горшков Дмитрий 10 2
Черныш Сергей 6 2
Канаев Евгений 7 2
Кадацкий Валерий 7 2
Андрианов Михаил 9 2
Подлеснов Владимир 2 2
Гаранин Дмитрий 2 2
Висленев Сергей 8 2
Кузнецов Игорь 14 2
Мальцев Игорь 2 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 17
Россия - РФ - Российская федерация 145379 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7499 4
Европа Восточная 3080 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1238 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 865 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2927 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 109 2
Россия - УФО - Свердловская область 1517 2
Казахстан - Республика 5564 1
Россия - УФО - Тюменская область 1164 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14222 1
Европа 21808 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 936 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2983 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 755 1
Россия - ПФО - Самарская область 1326 1
Евразия - Евразийский континент 611 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1149 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1397 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1209 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 857 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 316 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 651 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Россия - ДФО - Магаданская область 423 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 705 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 358 1
Украина - Киев 1126 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 89 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1529 1
Россия - УФО - Челябинская область 1229 1
Россия - СФО - Иркутская область 1112 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Приморский район 28 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 801 1
Россия - СФО - Омская область 677 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5790 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3573 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3497 3
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 569 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7649 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8085 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 393 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 947 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10997 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8662 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 601 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6171 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4386 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8761 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5110 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 47 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2137 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5869 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 702 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1649 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 290 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 405 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 625 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5169 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1893 2
Ведомости 1021 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11257 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 2
Gartner - Гартнер 3561 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1063 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 153 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2021 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342108, в очереди разбора - 766898.
Создано именных указателей - 169193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще