Администрация Санкт-Петербурга Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга СПб ГКУ
Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:
|Головин Дмитрий 33 6
|Тимофеев Илья 9 5
|Козлов Михаил 174 4
|Грунтов Антон 8 4
|Горбатько Александр 105 3
|Терехов Александр 15 3
|Круглов Максим 26 3
|Барсуков Николай 9 3
|Казаков Николай 8 3
|Рылов Сергей 8 3
|Панфилов Виталий 4 3
|Марин Виктор 3 3
|Струев Сергей 3 3
|Костылев Станислав 3 3
|Молярчук Юрий 3 3
|Курышев Вячеслав 3 3
|Будько Игорь 3 3
|Эфендиев Мурад 15 2
|Морозов Сергей 59 2
|Юдников Андрей 14 2
|Васильев Дмитрий 66 2
|Осипов Олег 23 2
|Громов Иван 102 2
|Разгуляев Валерий 18 2
|Игнатов Виктор 12 2
|Варев Александр 16 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Герман Андрей 24 2
|Дурыгин Виктор 9 2
|Малярчук Юрий 8 2
|Горшков Дмитрий 10 2
|Черныш Сергей 6 2
|Канаев Евгений 7 2
|Кадацкий Валерий 7 2
|Андрианов Михаил 9 2
|Подлеснов Владимир 2 2
|Гаранин Дмитрий 2 2
|Висленев Сергей 8 2
|Кузнецов Игорь 14 2
|Мальцев Игорь 2 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1893 2
|Ведомости 1021 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11257 1
|АиФ - Аргументы и факты 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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