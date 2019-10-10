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«Ростелеком» за 1,7 миллиарда купил поставщика московской видеослежки

2013
Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Инвестиции и M&A Телеком
, Текст: Игорь Королев

«Ростелеком» потратил 1,7 млрд руб. на приобретение разработчика интеллектуальных платформ «Нетрис». Эта компания производит решения в области видео-наблюдения и IPTV для операторов связи и городских администраций. В том числе продуктами компании пользуется московское правительство.

Подробности сделки по покупке «Ростелекомом» компании «Нетрис»

Сумма сделки по покупке «Ростелекомом» группы компаний «Нетрис», разрабатывающей интеллектуальные платформ, составила 1,7 млрд руб. Эта информация следует из документов «Ростелекома».

В приобретенную группу лиц входят ЗАО «Нетрис» и ООО «Нетрис-Групп». Сделка была осуществлена через «дочку» «Ростелекома», крупнейшего в Башкортостане оператора фиксированной связи «Башинформсвязь». Данная компания стала единоличным владельцем структур группы «Нетрис».

Согласно данным базы «Контур-Фокус», до сделки с «Ростелекомом» участниками ООО «Нетрис-Групп» были Тимур Исеев и прежний гендиректор компании Мурад Эфендиев. Учредителями АО «Нетрис», в момент образования в 2006 г., были Сергей Храмцов, Тимур Исеев и ООО «Интелотек Груп», которое через ООО «Новые технологии» принадлежало Марине Чернышевой. Гендиректором АО «Нетрис» также был Мурад Эфендиев.

Чем занимается «Нетрис»

«Нетрис» разрабатывает решения, позволяющие обеспечить работу систем видеонаблюдения и организовать запись, хранение и выдачу видеоконтента. Потребителями указанных продуктов являются операторы связи, желающие предоставлять услуги видеонаблюдения, и городские администрации, реализующие проекты в области «Умных городов».

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«Ростелеком» за 1,7 млрд руб. купил «Нетрис», поставщика видеонаблюдения для Москвы, Питера, Тюмени, Казахстана

Другой блок решений компании - продукты, позволяющие мобильным и фиксированным операторам связи организовать услуги IPTV. Кроме того, в портфеле продуктов «Нетрис» есть решения для организации ситуационных центров, интерактивного взаимодействия и визуализации общения с клиентами через интернет и автоматизации работы по возврату просроченной задолженности банками и коллекторами.

Как «Ростелеком» хочет с помощью «Нетрис» усилить свои позиции в Москве

Клиентами «Нетрис» являются Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга, Департамент информатизации Тюменской области, «Казахтелеком» и др.

Проект видеонаблюдения для столичного правительства «Нетрис» начала реализовывать вместе с операторам связи «Национальные кабельные сети» (НКС, принадлежал «Ростелекому») в 2011 г. В 2014 г. ДИТ сообщил о замене ПО для видеонаблюдения разработки Cisco на ПО «Нетрис». «Ростелеком» объяснял покупку «Нетрис» намерением усилить своим компетенции в сегменте инновационных услуг и усилить позиции в столичном регионе.

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