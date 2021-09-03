«Ростелеком» расширяет систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге

«Ростелеком» проводит интеграцию 280 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в инфраструктуру дорожно-транспортной сети в 17 районах Санкт-Петербурга. В их числе — 240 комплексов контроля скоростного режима и 40 комплексов, фиксирующих нарушения правил проезда аварийно-опасных перекрестков. Работы ведутся по заказу «Городского мониторингового центра» (СПб ГКУ «ГМЦ»). Места установки рубежей контроля были выбраны представителями МВД России с учетом очагов аварийности. Система «Ростелекома» призвана повысить безопасность дорожного движения в Северной столице.

В настоящее время в эксплуатацию введены комплексы контроля скорости. Камеры ведут непрерывное круглосуточное наблюдение. В среднем за сутки система фиксирует 4,5–5 млн проездов транспортных средств и около 40 тысяч нарушений ПДД. Информация автоматически передается в подразделение ГИБДД.

Анализ получаемых данных показывает: сам факт установки комплексов фотовидеофиксации быстро сказывается на улучшении дорожной обстановки. Камеры объективно фиксируют происходящее, позволяя минимизировать спорные ситуации при анализе и разборе дорожных происшествий.

«Фотовидеофиксация текущих событий на трассах и мгновенная передача данных об инцидентах в соответствующие структуры — это один из обязательных элементов умного города, призванного обеспечивать комфорт горожан. Наличие такого цифрового наблюдателя в городской среде побуждает водителей к более аккуратному вождению, что в итоге уменьшает аварийность на дорогах. Таким образом, установка рубежей наблюдения приводит к главной цели — повышению уровня безопасности петербуржцев», — подчеркнул вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

Так, установка нового комплекса в Колпино на улице Танкистов помогла снизить количество нарушений более чем на 20% (минус 800 случаев за месяц).

«Анализ работы новых комплексов контроля скорости показал, что водители действительно становятся внимательнее и аккуратнее. Это значит, что со своей профилактической задачей они отлично справляются. Наши дороги становятся безопаснее и для автомобилистов, и для пешеходов. Поэтому мы, безусловно, будем и дальше развивать систему и наращивать группировку комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения в Санкт-Петербурге», — отметил директор СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» Роман Борисенко.