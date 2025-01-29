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ГИС ТОР КНД Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности



29.01.2025 «БФТ-Холдинг» расширяет функциональные возможности администрирования доходов и контроля дебиторской задолженности в системе «АЦК-Финансы» 3
17.07.2024 Проверки бизнеса в цифровом формате: что изменится с 2025 года. Инфографика 1
18.08.2022 Минцифры и Минэкономразвития запускают технологию для дистанционных проверок бизнеса 1
02.06.2022 Минцифры представило решение для экомониторинга 3
28.12.2020 ГИС «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности» переведена на РЕД ОС 3
20.11.2020 Роструд запустил электронные сервисы, которые помогут бизнесу избежать проверок 1
11.08.2020 WaveAccess завершила разработку сервисов мониторинга для госплатформы сбора данных 2
04.02.2020 Облако для проверяющих чиновников будет стоить 1,3 миллиарда 4
20.01.2020 Риск-ориентированная контрольно-надзорная деятельность 1
06.01.2020 Власти рассмотрят идеи «Мегафона» по сбору данных с опасных промобъектов России за его счет 2
01.03.2018 ГК «Программный Продукт» продолжит развитие АИС Росздравнадзора 1
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 1
12.02.2008 Завершены испытания двигателя для Су-35 1
23.07.2007 «СКБ Контур» анонсировал новую версию «Контур-Экстерн Лайт» 1
12.09.2000 Soitec и Samsung разработают следующее поколение микросхем SOI CMOS 1
03.07.2000 Analog Devices приобретет BCO Technologies за $150 млн. 1

Публикаций - 16, упоминаний - 27

ГИС ТОР КНД и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 644 3
МегаФон 8847 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Программный продукт ГК 63 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 1
Ростелеком 9710 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 1
Samsung Electronics 10269 1
Ред Софт - Red Soft 709 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1047 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 1
RedSys - РедСис 74 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Открытые технологии 701 1
Analog Devices - ADI 90 1
ИИ-Технологии 108 1
Мегар 8 1
Цифра ГК 2431 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Ростех - ОДК УМПО - ЛМЗ - Лыткаринский машиностроительный завод 1 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 3
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 2
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3280 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Судебная власть - Judicial power 2314 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
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Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 19 1
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VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
InfoTeCS - ViPNet Client 88 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 62 1
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Цифровой инспектор 9 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 1
Apache Hadoop 427 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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