ГИС ТОР КНД Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
ГИС ТОР КНД и организации, системы, технологии, персоны:
|Подобайло Николай 16 2
|Путин Владимир 3176 2
|Качанов Олег 114 2
|Рустамов Рустам 414 1
|Стисон Мария 3 1
|Назаров Александр 65 1
|Шадрин Александр 3 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Калина Роман 62 1
|Кузнецов Николай 23 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Сурков Антон 10 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Марчуков Евгений 1 1
|Fishman Gerald - Фишман Жеральд 1 1
|Мартынов Сергей 23 1
|Иванков Михаил 7 1
|Григоренко Дмитрий 76 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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