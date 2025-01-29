«БФТ-Холдинг» расширяет функциональные возможности администрирования доходов и контроля дебиторской задолженности в системе «АЦК-Финансы»

«БФТ-Холдинг» выпустил обновление комплексной системы управления общественными финансами «АЦК-Финансы». В обновленной версии системы пользователю будет доступна подсистема контроля дебиторской задолженности с модернизированным арсеналом средств для эффективного администрирования доходов. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

«АЦК-Финансы» – один из флагманских продуктов «БФТ-Холдинга», предназначенный для управления общественными финансами и автоматизации процессов исполнения бюджета в субъектах и муниципальных образованиях России. Продукт внедрен и используется на ежедневной основе в финансовых органах многих регионов страны.

Подсистема контроля дебиторской задолженности системы «АЦК-Финансы» разработана для финансовых органов, являющихся главными администраторами доходов бюджетов субъектов России и муниципалитетов, и для администраторов доходов бюджета – органов власти, осуществляющих контроль за правильностью начисления и поступления платежей в бюджетную систему России.

Динамично меняющееся законодательство возлагает все больше обязанностей и задач на главных администраторов и администраторов доходов бюджета, в том числе, разумеется, на финансовые органы; растет роль данных структур в управлении финансовыми ресурсами. Так, Бюджетным кодексом Российской Федерации закреплено новое полномочие администратора доходов бюджета по установлению регламентов реализации полномочий по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, цель которых – сокращение объемов накопленной дебиторской задолженности по доходам бюджетов и повышение прозрачности работы с дебиторской задолженностью. Это трудоемкий процесс, который требует от сотрудников органов власти значительных временных затрат на поиск и анализ данных.

Подсистема контроля дебиторской задолженности автоматизирует процесс ведения учета дебиторской задолженности и оперативно взаимодействует с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), которая обеспечивает прием, учет и передачу информации о поступлениях в бюджет. Также осуществляется интеграционное взаимодействие с государственной информационной системой «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД): теперь сотрудники органов власти – администраторы доходов бюджета будут автоматически получать отдельные сведения о результатах КНД, нарушениях и выставленных за нарушения штрафах прямо в «АЦК-Финансы».

Подсистема контроля дебиторской задолженности расширяет пул аналитических данных, необходимых сотрудникам для принятия верных управленческих решений. В частности, предоставляет цифровые инструменты для актуализации данных учета и отчетности об объемах дебиторской задолженности, а также об изменении состояния должника или контрагента.

«Расширенная подсистемой контроля дебиторской задолженности версия «АЦК-Финансы» позволит автоматизировать трудоемкие бизнес-процессы сразу для двух категорий пользователей. Финансовым органам продукт поможет повысить уровень мобилизации неналоговых доходов в бюджет, обеспечить непрерывное получение сведений о дебиторской задолженности по неналоговым доходам, а также упростить мониторинг динамики задолженности и оценки исполнения полномочий по администрированию доходов. Администраторы доходов, в свою очередь, смогут вести все процессы, связанные с управлением задолженностями, в едином цифровом пространстве», – сказала Мария Самсонова, заместитель директора Департамента финансовых систем «БФТ-Холдинга».