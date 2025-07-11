Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink

Две крупные европейские страны вкладывают сотни миллионов евро в компанию, владеющую второй по величине в мире группировкой спутников на околоземной орбите, чтобы не зависеть от американской Starlink.



Суверенная спутниковая связь для Европы

Великобритания планирует инвестировать 163,3 млн евро ($191 млн) в спутникового оператора Eutelsat, пишет Reuters со ссылкой на сообщение представителей компании. С учетом ранее анонсированных вливаний от Франции, общий объем вложений двух крупных европейских государств составит 1,5 млрд евро.

«Поскольку наши противники все чаще используют космические технологии, чтобы нанести нам вред, надежная спутниковая связь стала жизненно важной для национальной безопасности нашего континента», — прокомментировал министр науки и технологий Великобритании Питер Кайл (Peter Kyle).

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) заявлял, что «Eutelsat — это единственный неамериканский и некитайский игрок, обладающий такими низкоорбитальными группировками и таким широким спектром услуг».

SpaceX / unsplash.com Великобритания и Франция больше не надеются на Starlink

Eutelsat управляет 34 традиционными геостационарными спутниками и более 600 спутниками на низкой околоземной орбите, что является второй по величине группировкой в мире после Starlink от SpaceX Илона Маска (Elon Musk), которая на сентябрь 2024 г. насчитывала более семи тыс. спутников и планировала запустить всего более 40 тыс. космических аппаратов.

Кто владеет Eutelsat

Обремененная долгами компания Eutelsat привлекла беспрецедентное внимание со стороны европейских правительств на фоне изменившейся политики Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), вынуждающей их не полагаться на американские спутниковые компании.

Правительство Франции намерено поддержать Eutelsat и стать ее крупнейшим акционером. Уже владея 10,89% спутникового оператора, Франция вложит еще 750 млн евро и доведет свою долю до 29,65%. Доля Великобритания сохранится в размере 10,89% и не подвергается размыванию в результате французской рекапитализации.

Возможности Eutelsat по запуску низкоорбитальных спутников усилились после слияния с британской OneWeb в 2023 г., одним из акционеров которой с 2020 г. было Правительство Британии, предоставившее OneWeb финансовую помощь на сумму $1 млрд.

Другие крупные акционеры Eutelsat, по данным агентства, — Bharti Space индийского миллиардера Сунила Миттала (Sunil Mittal), судоходная компания CMA CGM и Fonds Strategique de Participations, поддерживаемый французскими страховщиками.

Российские аналоги

Стоимость развития российского аналога группировки Starlink, за который отвечает «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), тоже уже измеряется миллиардами — сотнями миллиардов рублей. До 2030 г., в проект, стартовавший летом 2023 г., планируется вложить 445 млрд руб., и это, судя по всему, еще не все расходы, которые предстоят.

Также в нашей стране при поддержке государства с 2017 г. велась работа над проектом спутниковой связи «Эфир», однако в 2021 г. он был исключен из национальной программы «Цифровая экономика» и лишился госфинансирования.

Наконец, в России с 2022 г. реализуется проект «Сфера» – прямой конкурент упомянутых выше Starlink и OneWeb. Правда, «Роскосмос» в целях экономии федерального бюджета, как писали РИА «Новости» в июле 2025 г., отказался от финансирования спутниковых группировок интернета вещей «Марафон IoT» и широкополосного доступа в интернет «Скиф», которые должны были стать частью программы «Сферы».