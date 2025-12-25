Разделы

Macron Emmanuel Макрон Эмманюэль


СОБЫТИЯ


25.12.2025 Павел Дуров обвинил Европу в создании «цифрового Гулага», цензуры и массовой слежки 5
11.07.2025 Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink 2
17.03.2025 Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах 4
11.02.2025 Европа решила ворваться в гонку по развитию ИИ. ЕС пообещал смягчить регулирование 2
30.10.2024 Популярное приложение для фитнеса раскрыло конфиденциальные передвижения Путина, Байдена, Трампа и Камалы Харрис 2
15.11.2021 «Лаборатория Касперского», Cigref и GEODE подготовили предложения по защите цепочек поставок 1
08.06.2021 Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ 1
02.03.2021 «Лаборатория Касперского» вместе с Cigref возглавила рабочую группу Парижского призыва к доверию и безопасности в киберпространстве 1
14.12.2020 «Руссофт»: российские разработчики хотят лучше узнать японский, французский и бразильский рынки 2
23.04.2019 Французский защищенный госмессенджер взломан сразу после запуска 2
30.11.2018 Андрей Голов -

Мир оказался в условиях цифровой колонизации

 1
13.11.2018 Россия, США и Иран отказались подписать международный договор о борьбе с киберпреступностью 2
31.07.2018 Во Франции особым законом запретили мобильники в школах 2
05.02.2018 Аналитики InfoWatch рассказали о громких утечках госданных 2017 года 1
13.12.2017 Во Франции запретили мобильники в школах 2
26.06.2017 Взломан британский Парламент. Пэры ждут шантажа или начнут видеть «русский след» 2

Публикаций - 16, упоминаний - 32

Macron Emmanuel и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 3
Telegram Group 2597 2
Microsoft Corporation 25264 2
Google LLC 12284 2
VerifyMyAge 6 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 60 1
Blockpass IDN 6 1
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 1
iDenfy 5 1
Travizory - Travizory Border Security SA 5 1
Technip 7 1
Hugging Face 41 1
Meta Platforms - Facebook 4539 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
GitHub 973 1
Trend Micro 629 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Ростелеком 10343 1
Broadcom - VMware 2497 1
Amazon Inc - Amazon.com 3145 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3307 1
Huawei 4231 1
Информзащита 859 1
Код Безопасности 707 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 1
Apple Inc 12653 1
Intel Corporation 12550 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 173 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 430 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4548 1
ИКС 398 1
Tessi 9 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Caribbean Airlines 5 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
Oman Arab Bank 7 1
Emirates NBD 7 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 1
TotalEnergies 2 1
Air Liquide - Эр Ликид 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8227 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 154 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 321 1
Air France–KLM - Air France - KLM 80 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 19 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1182 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 72 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 16 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 12 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Демократическая политическая партия США 120 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31847 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 263 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1291 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4790 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 2
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 328 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 42 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 1
Аксессуары 4134 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 1
Освещение - яркость источника света 723 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 774 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 348 1
Управление финансами - Financial management 634 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 524 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 511 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2262 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 678 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1220 2
Open Whisper Systems - Signal Protocol - криптографический протокол 6 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 62 1
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 52 1
X Corp - Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 16 1
Google Android 14730 1
Apple iOS 8270 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3441 1
Tchap - Мессенджер 5 1
Google Allo - Мессенджер 11 1
Pastebin 36 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 134 1
Oracle Java - язык программирования 3336 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Microsoft Azure 1463 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 1
Tencent - WeChat - мессенджер 163 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 30 1
Microsoft Windows 16361 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 15 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 223 1
Smart Engines - GreenOCR 42 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 615 5
Vincent Philippe - Винсент Филипп 3 2
Tournier Philippe - Турнье Филипп 2 2
Касперский Евгений 330 2
Путин Владимир 3359 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 410 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 1
Baptiste Robert - Батист Робер 2 1
Theresa May - Мэй Тереза 4 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 74 1
Virkkunen Henna - Вирккунен Хенна 4 1
Pawlowski Chris - Павловски Крис 2 1
Вавилова Юлия 1 1
Kyle Peter - Кайл Питер 4 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Голов Андрей 52 1
Арлазаров Владимир 271 1
Дуров Павел 312 1
Франция - Французская Республика 7983 15
Россия - РФ - Российская федерация 157395 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18269 6
Европа 24652 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 576 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 3
Япония 13555 3
Иран - Исламская Республика Иран 1119 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1053 3
Индия - Bharat 5710 2
Ближний Восток 3037 2
Франция - Бретань 9 1
Казахстан - Республика 5811 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Канада 4986 1
Израиль 2785 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
США - Колумбия - Вашингтон 1453 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 440 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 53 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 88 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1829 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 561 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
WikiLeaks 120 2
The Guardian - Британская газета 384 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 2
Telegraph 196 1
Le Monde 29 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
ZDnet 662 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
Wikipedia - Википедия 590 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
CNews AWARDS - награда 556 1
