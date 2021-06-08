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Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ

Smart Engines в коллаборации с французским партнером компанией Tessi представила свои разработки в области зеленого ИИ на форуме франко-российского делового сотрудничества «Trianon Startups». В мероприятии, которое состоялось в Версальском дворце 7 июня 2021 года, принял участие к.т.н. генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

На форуме представителям крупного бизнеса Франции были продемонстрированы возможности передовых решений для распознавания национальных ID карт, паспортов, водительских удостоверений, банковских карт, деловых документов и форм.

Форум «Trianon Startups» проводится по инициативе членов Координационного совета «Trianon Dialogue», учрежденного президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Целью форума является содействие сотрудничеству между стартапами и крупными компаниями двух стран. В прошедшем мероприятии с французской стороны приняли участие Pernod Ricard, Technip Energies, Orange, Air Liquide, Renault Group, Air France, Mazars, Auchan Retail, TotalEnergies, FM Logistics и др.

В рамках программы форума были представлены продукты Smart ID Engine, Smart Code Engine и Smart Document Engine, в основе которых лежат результаты научных исследований компании в области зеленого ИИ. Smart Engines присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (ООН). Разработанная в компании технология GreenOCR®, позволяет уменьшить углеродный след в процессах машинного обучения и исполнения алгоритмов ИИ.

Внедрение технологий Smart Engines позволяет повысить эффективность обработки документов и сократить ручной ввод данных, а также улучшить качество дистанционного обслуживания и работу с клиентами в отделениях. Продукты Smart Engines не передают персональные и чувствительные данные пользователей в сторонние сервисы, что помогает компаниям выполнять требования действующего в Евросоюзе генерального регламента о защите персональных данных (GDPR), а также других и национальных и международных стандартов обработки персональных данных.

Сегодня программные продукты Smart Engines используют Tinkoff Group, Dukascopy Bank, Emirates NBD, Oman Arab Bank, Raiffeisen Bank Russia, Beeline, BioCollections Worldwide, Blockpass IDN, Caribbean Airlines, iDenfy, NEC, Sumsub, Tessi, Travizory, VerifyMyAge и другие компании по всему миру.

Владимир Бахур

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