ООН Global Digital Compact Глобальный цифровой договор
ООН Global Digital Compact и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 230 3
|Глущенко Вадим 5 2
|Путин Владимир 3187 1
|Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 13 1
|Guterres António Manuel de Oliveira - Гутерриш Антониу 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.