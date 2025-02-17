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ООН Global Digital Compact Глобальный цифровой договор



17.02.2025 «Лаборатория Касперского» поддержала Глобальный цифровой договор ООН 2
15.06.2023 ИИ-разработчик Smart Engines добился углеродной нейтральности 1
28.02.2023 Вадим Глущенко, Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации: Странам пора отстаивать свой цифровой суверенитет 5
15.09.2022 Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении 2
08.06.2021 Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ 1
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1

Публикаций - 6, упоминаний - 12

ООН Global Digital Compact и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 370 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
VerifyMyAge 6 2
Blockpass IDN 6 2
iDenfy 5 2
Travizory - Travizory Border Security SA 5 2
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 1
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Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Air France–KLM - Air France - KLM 78 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 6 1
TotalEnergies 2 1
Air Liquide - Эр Ликид 2 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1163 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 412 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
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