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Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Российская научно-исследовательская компания Smart Engines представляет свои программные продукты для распознавания документов, банковских карт и баркодов в международной программе The Journey 2021. Программа направлена на восстановление туристической отрасли в постковидный период с помощью передовых технологий, представленных разработчиками со всего мира. Главным партнером программы выступает Turismo de Portugal, а ее организацией занимается консалтинговая компания Beta-i.

Начиная с марта 2021 года, в рамках The Journey специалисты Smart Engines принимают участие в рабочих встречах, на которых делятся опытом применения программных продуктов в индустрии туризма по всему миру. После прохождения нескольких отборочных этапов компания вошла в список 14 финалистов, которые были отобраны из 370 организаций, представивших свои проекты для гостиничного бизнеса, выставочной деятельности, экскурсионных бюро и сервисов оплаты. Вместе с Smart Engines были выбраны 3 компании из Израиля, по 1 компании из США и ОАЭ, а также по 2 компании из Великобритании, Португалии, Испании и Франции. Партнерами программы The Journey являются транспортная группа Barranqueiro Group, культурный центр Parques de Sintra, группа отелей Pestana, сервис бронирования проживания Selina, платежная система VISA и финансовая организация UNICRE.

В рамках международной программы Smart Engines представляет линейку программных продуктов Smart ID Engine, Smart Code Engine и Smart Document Engine, в основе которых лежат результаты научных исследований компании в области зеленого ИИ. Они позволяют быстро и безопасно распознавать данные ID карт, паспортов, водительских прав, банковских карт, баркодов, а также типовых документов и форм. Программные продукты Smart Engines позволяют извлекать данные в видеопотоке в режиме реального времени, на фотографиях и сканах в мобильных приложениях, интернет-решениях и других информационных системах.

Внедрение технологий распознавания Smart Engines позволяет компаниям минимизировать временные затраты на обработку документов и ручной ввод данных, а также повысить качество дистанционного обслуживания клиентов и улучшить работу с посетителями в отделениях. Продукты Smart Engines не передают чувствительные и персональные данные пользователей в сторонние сервисы, что помогает компаниям выполнять требования генерального регламента о защите персональных данных (GDPR), действующего в Евросоюзе, как и других международных и национальных стандартов обработки персональных данных.

«Мы рады помочь восстановлению индустрии туризма в Португалии. Для нашей компании участие в The Journey это возможность представить наши программные продукты на португальском рынке и улучшить международные связи с европейскими компаниями. Совместные проекты с партнерами программы на базе технологий Smart Engines дадут новые возможности для повышения удобства при размещении гостиницах, продаже билетов, регистрации пассажиров на рейс и других сферах деятельности, связанных с обслуживанием туристов», - комментирует к.т.н. генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Smart Engines является членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН). Разработанная учеными компании технология GreenOCR минимизирует воздействие на окружающую среду и уменьшает углеродный след в процессах машинного обучения и исполнения алгоритмов ИИ. Сегодня программные продукты Smart Engines используют Tinkoff Group, Dukascopy Bank, Emirates NBD, Oman Arab Bank, Raiffeisen Bank Russia, Beeline, BioCollections Worldwide, Blockpass IDN, Caribbean Airlines, iDenfy, NEC, Tessi, Travizory, VerifyMyAge и другие компании по всему миру.

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