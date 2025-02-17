«Лаборатория Касперского» поддержала Глобальный цифровой договор ООН

«Лаборатория Касперского» присоединилась к числу организаций, поддерживающих концепцию Глобального цифрового договора ООН. В документе перечислены задачи и принципы, которые будут способствовать достижению инклюзивного, открытого и устойчивого цифрового будущего. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Глобальный цифровой договор ООН — это всеобъемлющая основа для глобального регулирования сферы цифровых технологий и искусственного интеллекта. Документ был принят на Саммите будущего в Нью-Йорке в сентябре 2024 г. В нем содержится дорожная карта сотрудничества, которое поможет развивать цифровые технологии на благо людей.

Пять основных целей Глобального цифрового договора ООН: ускорить достижение целей в области устойчивого развития с помощью цифровых технологий; расширить возможности участия в цифровой экономике и использования ее преимуществ для всех; сформировать цифровое пространство, в котором соблюдаются и уважаются права человека; добиться успехов в развитии подходов для ответственного управления данными; усилить международное регулирование в отношении ИИ на благо человечества.

«Лаборатория Касперского» участвовала в неформальных консультациях и встречах, предшествовавших принятию договора. В частности, компания подчеркнула важность развития кибериммунных технологий для обеспечения кибербезопасности, в том числе при разработке и развертывании ИИ-систем. Также «Лаборатория Касперского» рекомендовала рассмотреть необходимость маркировки контента, созданного ИИ, и отметила важность более тесного сотрудничества для ответственного внедрения инноваций в области ИИ.

«"Лаборатория Касперского" активно поддерживает глобальные инициативы, направленные на сотрудничество разных сторон — государства, бизнеса и общества, — сказала Юлия Шлычкова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами. — Глобальный цифровой договор ООН предлагает концепцию, в которой цифровые технологии способствуют формированию более устойчивого мира. Это неотъемлемая часть миссии нашей компании — содействовать созданию более защищенного онлайн-пространства, разрабатывая безопасные по умолчанию технологии».

Одна из ключевых задач «Лаборатории Касперского» — повышать осведомленность о киберугрозах. Для этого «Лаборатория Касперского» регулярно публикует исследования своих экспертов и реализует образовательные инициативы, в том числе в рамках проекта Kaspersky Academy. Также компания постоянно обновляет портфолио тренингов для экспертов, чтобы учебные материалы соответствовали потребностям бизнеса, государственных и научных учреждений.

«Лаборатория Касперского» стала одной из первых компаний, которая открыла исходный код своих продуктов для внешней проверки. Компания реализует Глобальную инициативу по информационной открытости (Global Transparency Initiative), цель которой — продемонстрировать надежность продуктов, внутренних процессов и бизнес-операций «Лаборатории Касперского». В ее рамках партнеры, клиенты и представители регуляторов могут изучить исходный код продуктов, ознакомиться с обновлениями ПО, методами обнаружения угроз.

Компания регулярно участвует в разработке законодательных актов, создании политик и других документов, охватывающих разные аспекты безопасности в работе с новыми технологиями, в том числе ИИ. В рамках Форума ООН по управлению интернетом в 2024 г. «Лаборатория Касперского» представила руководство по безопасной разработке и внедрению систем на основе ИИ, а в 2023 г. предложила принципы этичного использования ИИ в кибербезопасности.