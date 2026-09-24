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Guterres António Manuel de Oliveira Гутерриш Антониу

СОБЫТИЯ


24.09.2026 Китай попытался перехватить контроль над ИИ у США 1
19.09.2024 ООН выпустила рекомендации об опасностях искусственного интеллекта 1
28.02.2023 Вадим Глущенко, Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации: Странам пора отстаивать свой цифровой суверенитет 1
14.11.2018 Huawei задействует ИИ для обеспечения сетевой безопасности 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Guterres António Manuel de Oliveira и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 193 1
OpenAI 637 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 1
Microsoft Corporation 25915 1
Диалог АНО 16 1
Huawei 4740 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 987 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 397 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5008 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 284 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 346 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 420 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24456 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8019 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1789 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27262 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3450 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 775 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 878 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7848 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2548 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1508 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12011 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14541 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1080 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9802 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2960 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5198 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 728 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 486 1
ООН ЦУР - Цели устойчивого развития - SDG - Sustainable Development Goals 36 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 815 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6944 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 57 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3204 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10931 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3383 1
Huawei SDSec 1 1
OpenAI - ChatGPT 797 1
Сереченко Денис 13 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 714 1
Путин Владимир 3486 1
Kratsios Michael - Крациос Майкл 5 1
Глущенко Вадим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169491 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19879 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19469 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3258 1
Африка - Африканский регион 3658 1
Америка Южная 886 1
Китай - Пекин - Beijing 1112 1
Узбекистан - Республика 2071 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 1
Азия - Азиатский регион 5969 1
Земля - планета Солнечной системы 10933 1
Казахстан - Республика 6158 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58787 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34520 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1939 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8946 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4087 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5904 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5890 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1939 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2188 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11570 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1913 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3417 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6890 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54404 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3822 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1397 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11038 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 191 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3833 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4502 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1262 1
ООН Global Digital Compact - Глобальный цифровой договор 6 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3916 1
Politico 34 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 783 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
НИУ ВШЭ ИГМУ - Институт государственного и муниципального управления 8 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
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