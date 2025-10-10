Получите все материалы CNews по ключевому слову
Theresa May Мэй Тереза
УПОМИНАНИЯ
Theresa May и организации, системы, технологии, персоны:
|Демократическая политическая партия США 119 1
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
|Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 278 1
|Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 30 1
|Pastebin 36 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 582 2
|Yen Andy - Йен Энди 4 1
|Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 15 1
|WikiLeaks 120 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1243 1
|The Guardian - Британская газета 380 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.