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Proton Technologies ProtonMail почтовый сервис

Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис

СОБЫТИЯ

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07.08.2026 Европа в ужасе от перспектив лишения доступа к американским облакам и ПО. Большинство компаний не имеет «плана Б» 1
03.07.2024 Создана бесплатная и безопасная альтернатива Google Docs и MS Office. Она не следит за пользователями и не ворует пользовательские данные 1
13.05.2024 Знаменитая почта для секретной переписки Proton сдала своего клиента полиции. Никто не защищен 2
17.01.2024 Microsoft убивает Outlook. Легендарный почтовый сервис превратился в шпиона, официально сливающего письма сотням «третьих лиц». Опрос 1
20.11.2023 Анонимности в Рунете стало меньше. В России массово блокируют почтовые сервисы 1
20.04.2023 Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят 2
25.05.2022 «Почты для параноиков» ProtonMail больше нет. Теперь у сервиса новое имя и выросший почтовый ящик на бесплатном тарифе 3
28.03.2022 В WhatsApp, iMessage и Signal уже три года можно легко подделывать сообщения, отправляя жертв на вредоносные сайты 1
11.11.2021 Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров 1
08.11.2021 Какие письма стоит шифровать при отправке — 4 примера 1
06.09.2021 Сверхзащищенная «почта для параноиков» ProtonMail начала сдавать своих пользователей силовикам. Их арестовывают 4
09.06.2021 Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться 2
05.01.2021 В Белоруссии заработала национальная электронная почта. За каждое письмо придется заплатить 2
25.09.2020 Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google 1
04.08.2020 Создатель «почты для параноиков»: Мы все в заложниках у Apple 2
25.05.2020 Запрещенный в России почтовый сервис создает протокол переписки, который не взламывается квантовыми компьютерами 2
29.01.2020 В России заблокировали сверхзащищенную «почту для параноиков» 3
23.04.2019 Французский защищенный госмессенджер взломан сразу после запуска 1
12.03.2019 ФСБ заблокировала в России сверхзащищенную почту Protonmail 2
22.11.2018 Пользователи: Chrome отправляет на сервера Google письма «почты для параноиков» ProtonMail 3
19.11.2018 Таинственный хакер заявил о взломе сверхзащищенной «почты для параноиков» 5
25.10.2018 Firefox будет навязывать пользователям платный VPN, созданный авторами «почты для параноиков» 2
11.10.2017 Сервис PureVPN нарушил свой главный принцип, сдав властям клиента, который обижал соседку 1
22.06.2017 «Почта для параноиков» ProtonMail запустила VPN-сервис 6
20.01.2017 «Почта для параноиков» открыла вход через Тор из-за госцензуры и блокировок спецслужб 3
28.10.2016 Google подорвала бизнес конкурента Gmail, убрав его из своего поиска 4
05.08.2016 Сверхзащищенная почта GhostMail закрылась, потому что «мир изменился к худшему» 3
08.07.2016 Долгожданный «смартфон для параноиков» с треском провалился в продаже 1
01.06.2016 Выпущен сверхзащищенный смартфон по цене автомобиля 2
18.03.2016 «Почта для параноиков» ProtonMail открылась для всех желающих 4

Публикаций - 32, упоминаний - 69

Proton Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Proton Technologies AG 54 15
Google LLC 12690 9
Telegram Group 2940 8
Yandex - Яндекс 9216 6
Открытые технологии 732 5
Microsoft Corporation 25775 5
Apple Inc 13156 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
X Corp - Twitter 2938 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Yahoo! 3726 2
Epic Games 172 2
Sirin Labs 8 1
GoTo - LogMeIn - LastPass 29 1
Indiegogo 57 1
Mozilla Foundation 208 1
America Movil 55 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
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Qualcomm Technologies 1974 1
Fortnite 95 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
ОрдерКом 15 2
EPIC Telecom Invest 212 1
Singulariteam 3 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Hagens Berman 7 1
Белпочта - Белпошта 7 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
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Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover - Leibniz Universität Hannover - Ганноверский университет имени Готфрида Вильгельма Лейбница 4 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
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