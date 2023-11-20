Анонимности в Рунете стало меньше. В России массово блокируют почтовые сервисы

Роскомнадзор внес в свой «черный список» сразу шесть сервисов анонимной электронной почты. Инициатор блокировки – один из прокуроров Смоленска. Несмотря на присутствие в «блэклисте», каждый из шести сервисов пока доступен в России без дополнительных технических средств.

Шесть за раз

«Черный список» запрещенных к использованию в России интернет-ресурсов пополнился одновременно шестью сервисами анонимной электронной почты. Все они были внесены в него на основании решения судьи Карины Макаровой Ленинского райсуда Смоленска. Инициатором блокировки всех шести ресурсов стал один из райпрокуроров Смоленска. Первым на это обратил внимание «Хабр».

В список ресурсов, попавших под блокировку в России, вошли порталы temporary-email.org, temp-mail.org, cheapsms.ru, tempmail.plus, 10minutemail.net и 10minemail.com. Рядом с адресом каждого из них в реестре Роскомнадзора стоит приписка о блокировке доступа к ним.

Согласно информации на сайте Ленинского райсуда Смоленска, райпрокурор Смоленска подал административный иск в этот суд с требованием о блокировке всех перечисленных ресурсов. Обосновал он это тем, что в ходе проведенной прокуратурой проверки «исполнения трудового законодательства, а также законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации проведен мониторинг Интернет-ресурсов и выявлен указанный сайт, на страницах которого размещена информация о предоставлении платных анонимных почтовых сервисов, IP-телефонии и подложных номеров, что противоречит целям и задачам действующего трудового законодательства и способствует совершению противоправных действий».

Информация о блокировке уже внесена в реестр РКН

Что примечательно, на сайте Ленинского райсуда Смоленска в описании причин блокировки сайтов, в частности, temporary-email.org, о возможности отправлять анонимные электронные письма на момент выхода материала не было сказано ни слова. Причина блокировки звучала так: «Продажа сим-карт».

По примеру Telegram

Несмотря на присутствие в «блэклисте» РКН и указание о необходимости блокировки доступа ко всем перечисленным сервисам анонимной электронной почты, на момент публикации материала все шесть сервисов без каких-либо трудностей открывались с российского IP-адреса. Редакция CNews убедилась, что технические средства предоставления доступа не требуются для подключения к этим сайтам с проводного интернета «Билайн», а также посредством мобильного интернета в сетях всех четырех операторов «большой четверки» («Мегафон», МТС, «Билайн» и Tele2).

Доступ к ресурсам пока открыт

Информация о необходимости блокировать россиянам доступ ко всем перечисленным сайтам содержится в реестре Роскомнадзора с сентября 2023 г. Тем не менее, по прошествии с того момента более двух месяцев операторы требование по неизвестным причинам не исполнили.

Как электронная почта связана с продажей SIM-карт, остается лишь гадать

Напомним, что весной 2018 г. в аналогичной ситуации оказался Telegram. Его внесли в «черный список», но так и не смогли заблокировать – он исправно работал по всей стране без каких-либо пользовательских хитростей. Вместо него заблокированными временно были десятки легитимных ресурсов, включая многочисленные сервисы «Яндекса». Летом 2020 г. Telegram был амнистирован.

Коллекция сервисов пополняется

temporary-email.org, temp-mail.org, cheapsms.ru, tempmail.plus, 10minutemail.net и 10minemail.com – далеко не единственные сервисы электронной почты, которыми можно пользоваться анонимно, оказавшимся в «черном списке» РКН. Аналогичную участь делит с ними легендарный ProtonMail – как сообщал CNews, его заблокировали в России в январе 2020 г. якобы по причине того, что с его помощью неизвестные рассылали сообщения о минировании различных объектов на территории России. Это была вторая и последняя блокировка ProtonMail – впервые он был внесен в «блэклист» в марте 2019 г. по той же причине. На 20 ноября 2023 г. с российского IP-адреса он не открывался.

Проект StartMail, еще один анонимный сервис электронной почты, тоже числится в реестре Роскомнадзора. Его заблокировали почти одновременно с ProtonMail, и и причина блокировки у них одна на двоих.

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