Tutanota Сервис электронной почты со встроенным шифрованием


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


10.11.2025 Исследование GetPayAll: какие подписки выбирают специалисты с разным уровнем дохода 1
09.06.2021 Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться 1
25.05.2020 Запрещенный в России почтовый сервис создает протокол переписки, который не взламывается квантовыми компьютерами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Tutanota и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2902 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3505 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2912 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 388 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3342 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 10 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4731 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1445 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3940 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13278 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16637 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31294 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 45 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9671 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11882 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31730 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8125 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2568 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 616 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8614 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1084 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 324 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4323 1
StartMail - почтовый сервис 3 2
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 30 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 2
PQMail 2 2
Apple iOS 8199 1
Google Android 14599 1
Google Play - Google Store - Android Market 3412 1
Apple - App Store 2988 1
Pfau Matthias - Пфау Маттиас 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155496 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 1
Египет - Арабская Республика 1043 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4079 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18445 1
Германия - Федеративная Республика 12916 1
ОПК - Мины - минирование 95 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6853 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25778 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3638 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20200 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7450 1
Blacklist - Чёрный список 664 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50941 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8297 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3671 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54628 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1804 1
TechRadar 95 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1116 1
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover - Leibniz Universität Hannover - Ганноверский университет имени Готфрида Вильгельма Лейбница 3 1
