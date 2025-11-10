Разделы

Исследование GetPayAll: какие подписки выбирают специалисты с разным уровнем дохода

Совместно с аналитиками рынка цифровых подписок сервис GetPayAll провел исследование, чтобы выяснить, как доход влияет на выбор онлайн-сервисов и приложений для работы, творчества и саморазвития. В опросе приняли участие более трех тыс. специалистов из разных сфер: от начинающих фрилансеров до топ-менеджеров крупных компаний. Результаты показали, что уровень дохода напрямую определяет не только объем трат на подписки, но и подход к выбору инструментов. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Пользователи с доходом до 60 тыс. руб.

Среди специалистов с невысоким доходом доминирует рациональный подход к выбору сервисов. 68% участников этой группы используют бесплатные версии или фримиум-планы, а 42% оформляют платные подписки «в складчину» с коллегами или друзьями. Чаще всего они выбирают Canva для дизайна, Tutanota для почты, Quizlet для самообучения и WordPress для работы с сайтами. Эти платформы позволяют выполнять широкий спектр задач без серьезных финансовых вложений.

Доход от 60 до 120 тыс. руб.

Пользователи со средним доходом чаще обращают внимание на функциональность и качество поддержки. В этой категории популярны Trello и Slack для организации работы, Spotify для отдыха и концентрации, а также Renderforest и RunwayML для визуального контента. 54% опрошенных признались, что готовы платить за удобный интерфейс и интеграции, которые экономят время. Еще 29% отметили важность стабильной работы сервисов и обновлений, а 17% выбирают подписки, где можно работать совместно с коллегами. Интересно, что именно в этой группе наблюдается наибольший рост числа пользователей, оплачивающих зарубежные подписки через GetPayAll: доля выросла на 23% за последний год.

Доход от 120 до 200 тыс. руб.

Специалисты из этой категории чаще выбирают сервисы с расширенным функционалом, премиум-поддержкой и интеграциями. Среди них наиболее востребованы Adobe Creative Cloud, Vultr, WebStorm, Renderforest Pro и TradingView. 61% участников признались, что готовы платить за удобство и надежность, а 33% считают важным наличие облачных хранилищ и синхронизации между устройствами.

Доход свыше 200 тыс. руб.

Пользователи с высоким доходом относятся к подпискам как к инвестиции в собственную продуктивность и комфорт. Они активнее других оформляют подписки на экосистемные решения, такие как Notion, Slack Pro, Spotify Premium, RunwayML Studio, Renderforest Business и Shopify Advanced. 72% респондентов этой категории отметили, что ценят возможность интеграции сервисов между собой, а 47% используют платные подписки для управления командами и бизнес-проектами. Кроме того, 39% признались, что оформляют пробные версии новых инструментов почти каждый месяц, выбирая оптимальные по задачам и удобству.

Результаты исследования показали, что доход напрямую влияет на цифровое поведение специалистов. Чем выше доход, тем больше они склонны рассматривать подписки не как расходы, а как инструмент повышения эффективности. При этом пользователи с любым уровнем дохода стремятся к удобству и безопасности оплаты зарубежных сервисов.

