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Notion Labs Notion

Notion Labs - Notion


24.01.2025 Разработчики могут спать спокойно. «Первый ИИ-программист» бесполезен, он справляется только с 15% поставленных задач 1
27.11.2024 Компания Fork-Tech разработала Telegram Event Assistant для «Ростелекома» 1
10.09.2024 Россиян вышвырнут из Wix – старейшего и известнейшего конструктора сайтов. Ранее созданные страницы распубликуют 1
05.09.2024 Компания с российскими корнями сломала программистам из России мощный инструмент разработки для Android. Решение найдено 1
05.09.2024 Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли 1
05.09.2024 В «Заметках Mail» стала доступна функция переноса данных 1
30.08.2024 Корпоративный мессенджер Compass поможет бизнесу преодолеть санкции 12 сентября 2024 года 1
27.08.2024 Россиян выгоняют из популярного сервиса, способного уничтожить знаменитый Evernote. Времени на перенос данных почти не осталось 3
06.05.2024 TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов 1
12.04.2024 «Дом.ру»: OneDrive и Dropbox больше не популярны в России 1
25.09.2023 CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения   1
07.09.2023 Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian 1
15.08.2023 Globus IT представил сервис РИПРО — полноценный аналог Trello 1
03.08.2023 Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello 1
11.07.2023 Знаменитый сервис заметок Evernote, созданный выходцами из СССР, избавился от сотрудников в США 1
06.07.2023 Как перейти от работы в офисе к распределенной команде и асинхронным процессам: мнение эксперта 1
21.06.2023 Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence 1
31.10.2022 CraftTalk представляет версию своей платформы для сетевого бизнеса 1
06.10.2022 Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM 1
20.04.2022 «СберКорус» запустил платформу импортозамещения программ и оборудования для всех видов бизнеса 1
30.03.2022 Qsoft выходит на рынок систем управления знаниями с собственным решением 1
28.03.2022 База знаний Сrafttalk KMS включена в реестр отечественного ПО 1
03.11.2021 Крупнейшие ИТ-компании выстроились в очередь за программисткой, которая работает в СУБД «Воландеморт» и пишет на несуществующих языках 1
03.11.2021 В Microsoft Office появится новое приложение – «Google Docs на стероидах» 1
17.02.2021 ФРИИ инвестирует в платформу для мотивации и обучения ИТ-команд 1
06.08.2015 Одного датчика достаточно 1
18.08.2010 Meta Mirror добавит интерактивный слой на телеэкраны 1

Публикаций - 27, упоминаний - 29

Notion Labs и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24632 8
Google LLC 11785 7
Atlassian 118 5
Zendesk 36 5
Yandex - Яндекс 7351 3
Apple Inc 12106 3
VK - Mail.ru Group 3456 3
Telegram Group 1990 3
Dropbox 498 3
CraftTalk - Крафт-Толк 55 3
Ростелеком 9706 2
Cisco Systems 5114 2
8219 2
GitHub 818 2
Wrike 26 2
LeaderTask - Органайзер ЛидерТаск 4 2
Adobe Figma 41 2
LifeRay 12 1
Amazon Inc - Amazon.com 2999 1
Dell EMC 5028 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
Intel Corporation 12198 1
HP Inc. 5688 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Naumen - Наумен 626 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Salesforce.com 427 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Genesys 208 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 1
Pyrus - Пайрус 22 1
Virgin Group 139 1
KMS Lighthouse 14 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
Bolt 32 1
Unsplash 774 3
ВкусВилл - Избёнка 157 2
Лента - Сеть розничной торговли 2083 2
Coursera 51 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Visa International 1949 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
ЦИАН - CIAN 132 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Airbnb 90 1
Sequoia Capital 111 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
GrubHub 10 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 9 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1209 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6956 9
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 8
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3068 7
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 7
Оповещение и уведомление - Notification 4617 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12751 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 4
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9190 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1944 4
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Asana - приложение для управления проектами в командах 23 5
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Bending Spoons - Evernote 196 4
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Microsoft Windows 15666 3
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