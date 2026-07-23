Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Битрикс24» выпустил инструмент для переноса данных из внешних сервисов в «Базу знаний 2.0»

«Битрикс24» сообщил о доступности инструмента для переноса данных из внешних сервисов в «Базу знаний 2.0».

«База знаний 2.0» в «Битрикс24» — обновленный инструмент для хранения и совместной работы с документацией: инструкциями, регламентами, обучающими материалами. В отличие от старой версии, новая поддерживает иерархическую структуру разделов, расширенный поиск и коллективное редактирование, а также поддержку markdown (.md). Это позволяет систематизировать контент и ускорить доступ к нему внутри компании.

До сих пор основным барьером при миграции баз знаний в «Битрикс24» был именно сложный и практически ручной перенос накопленной документации из внешних систем. Теперь эту задачу решает мигратор для «Базы знаний 2.0»: он автоматически импортирует контент из сторонних сервисов, сохраняя иерархию разделов, исходное оформление и все файлы. Миграция запускается через встроенный мастер прямо в портале, а все токены и данные обрабатываются исключительно на бэкенде, без риска утечек.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Основные возможности мигратора: переносит контент целиком: структуру разделов (иерархию), тексты, изображения и вложенные файлы; мастер настройки выполняет перенос по шагам: подключаем источник → авторизуемся → выбираем целевую или новую Базу знаний → выбираем объем → запускаем перенос → следим за прогрессом → получаем отчет; поддерживает импорт баз знаний из Notion, «Яндекс.Вики», GitBook, Yonote и других сервисов (список поддерживаемых сервисов будет дополняться), даже просто из текстовых файлов; исключает дубли: повторный запуск не создает копии страниц; работает с большими объемами: страницы свыше 1 МБ автоматически дробятся на под-страницы; дает полный отчет с детализацией по перенесенным или пропущенным данным, ошибкам, а также автоматически сверяет структуры после миграции.

Все данные доступа (токены) обрабатываются на серверной стороне и надежно шифруются. Приложение запрашивает только те права, которые нужны для работы. Кроме того, данные каждого портала строго изолированы: клиенты видят только свою информацию, доступ к чужим базам исключен.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Бывшего топ-менеджера «Софтлайна» уличили в неправомерном использовании инсайдерской информации

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса

Wildberries после атак БПЛА на склады выплачивает компенсации и обсуждает с властями господдержку

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще