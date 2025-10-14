60% компаний уверены в пользе ИИ и CRM, но используют их лишь 30%

Бизнес-школа МИРБИС и ИТ-компания ООО «Сбер Бизнес Софт» провели опрос среди предпринимателей и топ-менеджеров малого и среднего бизнеса, чтобы узнать, какие цифровые инструменты они используют или планируют внедрять в 2025 году. Исследование показало: предприниматели признают ценность технологий, но далеко не всегда внедряют их последовательно и системно. Об этом CNews сообщили представители МИРБИС.

Более 60% участников уверены, что такие цифровые инструменты, как CRM (Customer Relationship Management, системы управления отношениями с клиентами), искусственный интеллект (ИИ) и предиктивная аналитика — реально повышают эффективность бизнеса. Однако на практике регулярно используют их лишь 25–30% опрошенных.

Каждый пятый опрошенный предприниматель внедряет ИИ без CRM-системы, а еще 10% планируют запуск чат-ботов без клиентской базы. В таких компаниях отсутствует системный учёт взаимодействия с клиентами: данные могут рассеиваться, их сложно использовать для аналитики и автоматизации продаж. В итоге технологии остаются на уровне отдельных решений, что снижает отдачу от инвестиций и делает проекты малоэффективными.

Среди уже используемых инструментов лидируют: электронный документооборот — 62,5% компаний, CRM — 49,5%, искусственный интеллект — 47,6%, системы управления задачами (Trello, Notion) — 31,2%, онлайн-бухгалтерия — 28,8%.

Опрошенные стартапы чаще всего сталкиваются с нехваткой финансирования — об этом заявили 40% респондентов. В более зрелых компаниях главным препятствием становится сопротивление сотрудников и сложность внедрения: почти 20% руководителей отметили этот фактор. Таким образом, на ранних стадиях «болит» бюджет, а в более крупных компаниях — вовлеченность персонала и готовность менять процессы.

Мотивы внедрения технологий также различаются. Молодые компании чаще ориентируются на рост и захват рынка, тогда как зрелые — на оптимизацию процессов и сокращение издержек. Один и тот же инструмент используется по-разному: чат-боты в стартапах становятся каналом продаж, а в крупных компаниях — инструментом разгрузки колл-центров.

Исследование также выявило инвестиционный парадокс. Среди тех, кто уже внедрил ИИ, лишь 6,9% респондентов готовы инвестировать больше 10% оборота в цифровизацию. Среди тех, кто не внедрял — 17,6%, что говорит о том, что бизнес, не имеющий практического опыта, завышает ожидания от технологий, а компании, которые прошли пилотные внедрения, подходят к инвестициям более осторожно. При этом почти треть вообще не планирует инвестировать в цифровизацию в 2025 году.

В торговле и рознице основными инструментами среди опрошенных стали CRM (71%) и чат-боты (45%). В финансовом секторе и промышленности лидируют электронный документооборот и ERP (Enterprise Resource Planning – система планирования ресурсов предприятия) (85% и 86%). В ИТ и образовании на первом месте искусственный интеллект — его используют 83% и 69% компаний соответственно. Эти различия показывают, что универсальной схемы цифровизации не существует: бизнес выбирает решения в зависимости от специфики отрасли и числа клиентских взаимодействий.

Онлайн-опрос в августе 2025 г. охватил более 360 предпринимателей и руководителей малого бизнеса в России — от тех, кто только планирует запуск своего дела, до компаний, работающих на рынке более двух лет. Отраслевой состав респондентов: торговля и розница (около 30%), услуги (20%), производство (15%), финансы (10%), ИT (10%), образование (8%), прочие отрасли (7%). Вопросы охватывали текущее использование цифровых инструментов (CRM, ERP, ЭДО, чат-боты, ИИ, системы автоматизации рекламы, HR-сервисы и др.), планы по внедрению технологий в 2025–2026 годах, ключевые барьеры цифровизации, мотивацию внедрения (рост, эффективность, снижение затрат, конкурентное преимущество), готовность инвестировать часть оборота в цифровизацию.