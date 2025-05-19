Цифровые предпочтения Gen Z: какие зарубежные сервисы выбирают молодые пользователи до 25 лет

Поколение Z, представляющее собой активных пользователей цифровой среды, активно использует зарубежные онлайн-сервисы как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Молодые люди до 25 лет делают выбор в пользу платформ, которые сочетают в себе удобство, современный интерфейс, инновационность и возможности для самовыражения. В исследовании сервиса GetPayAll использовались данные о гендерных предпочтениях, а также основные причины популярности каждого сервиса. Ниже — подробный разбор 10 наиболее востребованных платформ. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Figma — безусловный лидер среди дизайнерских решений

Особенно популярна у женщин (около 58% пользователей — женская аудитория), которые ценят Figma за возможности коллаборации, прототипирования и простой интерфейс. Среди мужчин до 25 лет сервис также активно используется, в частности в ИT-командах. Основные причины выбора: удобство (62%), совместная работа в режиме реального времени (57%) и доступность (45%).

ChatGPT от OpenAI стал универсальным помощником среди студентов, молодых специалистов и контент-креаторов

Мужчины используют его чаще для написания кода и генерации технических текстов, женщины — для учебы, написания эссе и идей для креативных проектов. По данным опросов, 68% пользователей выбирают ChatGPT за универсальность, 55% — за экономию времени, и 47% — за помощь в учебе.

Midjourney — платформа генерации изображений с помощью нейросетей

Платформа особенно популярна среди женщин-дизайнеров и студентов креативных специальностей. 61% пользователей используют её для создания визуального контента в социальных сетях, портфолио или проектов. Мужчины, как правило, применяют Midjourney в геймдизайне и иллюстрации. Главные факторы выбора: визуальная свобода (53%), инновационность (49%) и эффект “вау” при генерации картинок (41%).

Notion активно используется обеими половыми группами, но с разными целями

Женщины чаще применяют его для планирования, ведения заметок и трекинга задач, мужчины — для создания баз знаний и совместной работы в командах. Среди респондентов 63% отметили мультифункциональность как ключевой плюс, 52% — эстетичный интерфейс и 46% — удобную структуру организации информации.

Canva — еще один фаворит среди Gen Z

Особенно среди женщин (более 70% пользователей в этом возрасте — девушки). Canva предлагает интуитивно понятные шаблоны для создания постеров, презентаций, сторис и видео, что делает его идеальным инструментом для студенческих проектов и ведения соцсетей. Причины популярности: простота (66%), готовые шаблоны (59%) и креативные инструменты (48%).

Discord — изначально геймерская платформа

Сегодня она переросла в универсальный мессенджер для сообществ. Мужчины до 25 лет используют Discord активнее (69%), особенно для общения во время игр и в профессиональных комьюнити. Женщины предпочитают его для участия в учебных группах. Главные причины: голосовая связь (60%), атмосфера комьюнити (55%) и гибкость в организации общения (50%).

Trello применяется чаще всего студентами и молодыми специалистами в стартапах

Женщины используют Trello для визуализации задач, учебных трекеров и фриланс-проектов. Мужчины — для менеджмента команд и разработки. 51% пользователей указывают визуальное представление задач как преимущество, 47% — интеграции с другими сервисами и 42% — легкость использования.

Behance остаётся ключевой платформой для демонстрации портфолио

Особенно активно его используют молодые дизайнеры, иллюстраторы и фотографы. Женская аудитория выбирает Behance как витрину своего креативного пути, а мужчины — как средство поиска проектов и сотрудничества. 58% отмечают высокий уровень вдохновения, 49% — возможности карьерного роста и 45% — международное признание.

Slack набирает популярность среди молодых специалистов

Особенно в сферах ИT, маркетинга и стартапов. Женщины применяют Slack для командной коммуникации и планирования, мужчины — для интеграции с GitHub, Jira и другими рабочими системами. Ключевые причины: упорядоченное общение (53%), гибкость каналов (48%) и удобная интеграция с другими сервисами (46%).

GitHub остается незаменимым инструментом для программистов

В возрастной группе до 25 лет платформа популярнее среди мужчин (около 78%), особенно студентов технических вузов. Женщины также проявляют активность в рамках open-source проектов и стажировок. Пользователи ценят GitHub за командную разработку (61%), контроль версий (59%) и участие в реальных проектах (44%).