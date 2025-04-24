«ГрафТех» объявил о старте бета-тестирования веб-приложения для работы с заметками и интерактивными досками

Российский ИТ-вендор «ГрафТех» в мае 2025 г. начнет закрытое бета-тестирование нового микросервисного веб-приложения «ГрафБорд». На сайте компании открыт сбор заявок на включение в группу пользователей-пилотов. Приложение станет первым в России сплит-решением для работы с заметками и интерактивными досками, утверждают в компании «ГрафТех». Продукт будет доступен для корпоративных пользователей и направлен на импортозамещение сервисов Notion и Miro, ушедших с российского b2b-рынка в прошлом году.

«ГрафБорд» включает два больших взаимосвязанных функциональных блока — создание интерактивных досок с нуля или по одному из шаблонов (дорожные и интеллект-карты, канбан-доски, SWOT-анализ, смарт-цели и карты пути клиента) и управление заметками к этим доскам.

Заметки можно структурировать с помощью тегов, связывать между собой, переносить в избранное и объединять в коллекции по настроенным правилам. Также в заметки можно добавлять трекер задач и отслеживать эффективность исполнителей, статусы и сроки.

Приложение совместимо с Astra Linux, «Ред ОС», «Базальт СПО», браузерами «Яндекс», Chrome и MS Edge.

По словам генерального директора «ГрафТех» Петра Василенко, «ГрафБорд» разработан для b2b- и b2g-рынка.

«Не будем делать секрет Полишинеля из того факта, что огромное количество отдельных пользователей в России продолжают пользоваться и Notion, и Miro, или нашли аналог среди опенсорсных решений. И весь российский рынок импортозамещения этих культовых продуктов сейчас работает исключительно на корпоративный сегмент и госсектор, которым тоже нужны аналоги, но регулятор и требования к ИБ усложняют процесс. И если задачей импортозаместить отдельно Miro и Notion наши конкуренты и друзья занимаются, то комплексного продукта на российском рынке нет. Мы взяли эту задачу на себя, разработали бета-версию и сейчас хотим вместе с энтузиастами протестировать ее, чтобы сделать «ГрафБорд» максимально полезным и под запрос b2b-пользователей. И я вполне допускаю, что финальный продукт будет давать принципиально новый пользовательский опыт», — сказал Петр Василенко.

«ГрафБорд» предусматривает локальное хранение данных на серверах заказчика, позволяет использовать единый вход в систему (SSO) и учитывает другие ключевые требования информационной безопасности.

Решение уже включено в реестр российского ПО.