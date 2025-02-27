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Василенко Петр



27.02.2025 Российский рынок корпоративного ПО вырос до показателей 2021 года, но только в деньгах 1
24.06.2024 Налога еще нет, а цены уже скакнули. Стоимость российского ПО за пять месяцев выросла больше, чем за весь 2023 год 1
01.02.2023 «Ланит» и ИМСАТ объявили о сотрудничестве 1
23.11.2022 Бесшовный переход на отечественное ПО: редактор «Автограф» теперь в Axoft 1
19.10.2022 Графический редактор «Автограф» совместим с операционными системами РОСА 1
12.10.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф» 1
26.08.2022 «Сиссофт» поможет российским компаниям заменить Microsoft Visio графическим редактором «Автограф» 1
21.07.2022 Компания Treolan стала официальным дистрибьютором ИМСАТ 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Василенко Петр и организации, системы, технологии, персоны:

ИМСАТ ГК 8 6
Microsoft Corporation 24682 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
ГрафТех 6 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
Ростелеком 9766 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 795 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 321 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 96 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3352 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1091 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3756 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 3
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 284 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1140 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4037 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1472 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6294 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 1
Repository - Репозиторий 873 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 1
Microsoft Visio - MS Visio 150 4
ИМСАТ ГК - Автограф 4 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 119 1
Linux OS 10033 1
Microsoft Windows 15738 1
ALMI AlterOS 96 1
Apple macOS 2075 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 327 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 105 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 179 1
Шадаев Максут 1018 1
Карпицкий Олег 71 1
Путин Владимир 3194 1
Семион Кирилл 30 1
Липина Анна 2 1
Игнатов Сергей 47 1
Малясов Александр 3 1
Орлов Станислав 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 8
Россия - ДФО - Сахалинская область 896 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8096 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1332 1
Инфляция 86 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3218 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6180 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 574 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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