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Василенко Петр
Василенко Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1018 1
|Карпицкий Олег 71 1
|Путин Владимир 3194 1
|Семион Кирилл 30 1
|Липина Анна 2 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Малясов Александр 3 1
|Орлов Станислав 48 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 8
|Россия - ДФО - Сахалинская область 896 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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