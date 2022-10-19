Графический редактор «Автограф» совместим с операционными системами РОСА

Компании НТЦ ИТ РОСА и ИМСАТ завершили встречное тестирование своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили, что двумерный универсальный графический редак-тор технической документации «Автограф» успешно запускается и работает на ОС РОСА «КОБАЛЬТ» 7.9 и ОС РОСА «ХРОМ» 12. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

«Автограф» – универсальный редактор деловой и технической графики от ООО «ИМСАТ», российского производителя программного обеспечения с 30-летним опытом. «Автограф» – не просто российский аналог Microsoft Visio. Редактор позволяет создавать диаграммы, схемы, планы и чертежи, строить автоматизации, подключать систему технического документооборота, интегрироваться в бизнес-архитектуру предприятия и оптимизировать процессы.

«“Автограф” развивается более 15 лет, внедрен от Калининграда до Сахалина и заменяет Microsoft Visio прямо сейчас, в том числе на операционных системах РОСА. За счет прямого открытия файлов и фигур Visio и совместимости с российскими ОС “Автограф” обеспечивает бесшовный переход на отечественное ПО», – сказал Петр Василенко, руководитель департамента импортозамещения ООО «ИМСАТ».

Операционные системы РОСА «КОБАЛЬТ» и РОСА «ХРОМ» выпускаются в клиентском и серверном вариантах и входят в состав реестра отечественного ПО Минцифры России. Кроме того, ОС РОСА «КОБАЛЬТ» соответствует требованиям методического документа ФСТЭК России «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвертого класса» и может использоваться для обеспечения безопасности конфиденциальных данных, включая персональные, в государственных и корпоративных ИТ-системах.

«Мы развиваем и поддерживаем две линейки операционных систем. РОСА “ХРОМ” (и ее бесплатная версия ROSA FRESH для домашнего использования) основана на нашем собственном (а значит – 100% российском) дистрибутиве, собственном репозитории программных пакетов и приложений и собственной среде сборки, – отметил генеральный директор ООО «НТЦ ИТ РОСА» Олег Карпицкий. – А вторая ветка операционных систем – это РОСА “КОБАЛЬТ”, которая бинарно совместима с популярным Linux-дистрибутивом RHEL 7 и подходит компаниям, планирующим переход на российскую ОС с таких операционных систем, как Red Hat Enterprise Linux и CentOS».

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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа компании включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.

Группа компаний ИМСАТ была создана в 1991 г. и занимается разработкой программного обеспечения в задачах работы с технической документацией. Компания разработала собственное графическое ядро, и на его базе внедрены системы технического документооборота, экспертизы проектов, аналитических расчетов и пр.