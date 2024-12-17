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ГрафТех

ГрафТех

«ГрафТех» был создан в 1991 году. История компании началась с научных разработок в области имитационного моделирования и автоматизированного проектирования технической документации. Научные исследования легли в основу проектов на уровне внедрения автоматизированных систем управления в сфере городского транспорта. В 2018 году организация сосредоточилась на создании продуктов в рамках импортонезависимости профессионального ПО и поставляет российскому бизнесу универсальный редактор технических и бизнес-схем «Автограф», конкурентноспособный покинувшему рынок MS Visio от Microsoft


17.12.2024 Россия не хочет отказываться от софта Microsoft, даже пиратского. Заменители почти никому не нужны 1
24.06.2024 Налога еще нет, а цены уже скакнули. Стоимость российского ПО за пять месяцев выросла больше, чем за весь 2023 год 1
14.06.2024 «Крайон» и «Графтех» объявляют о начале стратегического партнерства 1
10.06.2024 ICL Services и «ГрафТех» переведут бизнес на российский аналог MS Visio 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ГрафТех и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 3
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Крайон - ранее Crayon Россия 21 1
К2Тех 131 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
ICL ГК 381 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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