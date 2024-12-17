ГрафТех
«ГрафТех» был создан в 1991 году. История компании началась с научных разработок в области имитационного моделирования и автоматизированного проектирования технической документации. Научные исследования легли в основу проектов на уровне внедрения автоматизированных систем управления в сфере городского транспорта. В 2018 году организация сосредоточилась на создании продуктов в рамках импортонезависимости профессионального ПО и поставляет российскому бизнесу универсальный редактор технических и бизнес-схем «Автограф», конкурентноспособный покинувшему рынок MS Visio от Microsoft.
ГрафТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Visio - MS Visio 149 3
|Microsoft Office 3734 1
|Microsoft Office Word 776 1
|Pexels 50 1
|Microsoft Outlook 1390 1
|Microsoft Office 365 940 1
|Autodesk AutoCAD 337 1
|Хомасуридзе Елена 1 1
|Субботкин Денис 1 1
|Стеценко Евгений 1 1
|Василенко Петр 7 1
|Осьминин Евгений 4 1
|Мордвинцев Дмитрий 1 1
|Воробьев Дмитрий 10 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Золотовицкий Аркадий 14 1
|Путин Владимир 3171 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Василенко Александр 89 1
|Семион Кирилл 26 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
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