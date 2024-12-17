«ГрафТех» был создан в 1991 году. История компании началась с научных разработок в области имитационного моделирования и автоматизированного проектирования технической документации. Научные исследования легли в основу проектов на уровне внедрения автоматизированных систем управления в сфере городского транспорта. В 2018 году организация сосредоточилась на создании продуктов в рамках импортонезависимости профессионального ПО и поставляет российскому бизнесу универсальный редактор технических и бизнес-схем «Автограф», конкурентноспособный покинувшему рынок MS Visio от Microsoft.