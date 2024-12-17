Мордвинцев Дмитрий
|17.12.2024
|Россия не хочет отказываться от софта Microsoft, даже пиратского. Заменители почти никому не нужны 1
Мордвинцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ГрафТех 4 1
|К2Тех 131 1
|Базальт СПО - BaseALT 655 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|Microsoft Outlook 1390 1
|Pexels 50 1
|Microsoft Office Word 776 1
|Microsoft Visio - MS Visio 149 1
|Microsoft Office 365 940 1
|Microsoft Office 3734 1
|Воробьев Дмитрий 10 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
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