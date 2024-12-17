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Мордвинцев Дмитрий



17.12.2024 Россия не хочет отказываться от софта Microsoft, даже пиратского. Заменители почти никому не нужны 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мордвинцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ГрафТех 4 1
К2Тех 131 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Microsoft Corporation 24625 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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