Воробьев Дмитрий
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Воробьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Кусков Денис 221 3
|Манджиков Очир 56 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Москалева Татьяна 73 2
|Домбровский Юрий 62 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Фадеев Михаил 56 1
|Муртазин Эльдар 63 1
|Белашева Марина 37 1
|Ноготкова Елена 25 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Свердлов Денис 200 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Козырев Алексей 321 1
|Сульгин Сергей 46 1
|Чичваркин Евгений 162 1
|Евдокимов Алексей 2 1
|Потанин Владимир 63 1
|Наумов Виктор 126 1
|Пестерева Ольга 34 1
|Адоньев Сергей 35 1
|Комаров Павел 18 1
|Авдолян Альберт 29 1
|Федченко Алексей 3 1
|Демидов Михаил 133 1
|Богатов Антон 79 1
|Авдолян Сергей 2 1
|Ершова Светлана 9 1
|Федосеева Ольга 2 1
|Соколов Михаил 29 1
|Шишков Родион 16 1
|Иванов Егор 23 1
|Малыгин Сергей 1 1
|Рудницкий Дмитрий 1 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Эгов Кирилл 20 1
|Игнатьева Людмила 11 1
|Иванов Даниил 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Рустелеком ТК 304 2
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
|Mobile Research Group 79 1
|MForum Analytics 20 1
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