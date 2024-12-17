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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Воробьев Дмитрий



17.12.2024 Россия не хочет отказываться от софта Microsoft, даже пиратского. Заменители почти никому не нужны 1
23.12.2021 «Контур» внедрил российский «Р7-Офис» 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
07.02.2013 Банки переходят на рельсы процессного управления 2
02.09.2008 Мобильный ритейл: как быть с разборчивыми покупателями? 1
17.09.2007 Виртуальным мобильным операторам в России места нет? 1
31.07.2007 «МегаФон» стал лояльнее к дилерам 1
21.12.2006 “Евросеть” показала Nokia статую 1
14.12.2006 Новый сотовый ритейлер: серьезный игрок или пустышка? 1
04.12.2006 "ИКТ-Консалт" определилась с выбором директора ДКИСУ 2

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Воробьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Lenovo Motorola 3501 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Samsung Electronics 10255 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
LG Electronics 3614 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
HTC Corporation 1499 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Telconet 32 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 201 1
Русинформэкспорт 7 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
МегаФон - Матрикс Телеком - Matrix Telecom - Матрикс Мобайл - Matrix Mobile 18 1
Анкей Холдинг - Анкей Смарттехнологии - Анкей КС - Анкей Компьютерные Системы - Анкей Обучение 20 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
ГрафТех 4 1
Microsoft Corporation 24625 1
Евросеть 1404 4
Dixis - Диксис 359 4
Цифроград 171 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Связной ГК 1369 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Телефорум 93 2
Почта России ПАО 2112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Hyundai Motor Company 383 1
UPS 202 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
ВТБ Лизинг 68 1
BlackRock 34 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
Winter Capital 9 1
Garsdale Services 39 1
Wellington Management Group 9 1
Телефон.Ру 92 1
Беталинк 103 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Резонанс НПП 370 1
Некстер ИК 33 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 1
Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством 39 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 30 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Аксессуары 3881 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Arrival Bus - электробус 28 1
Nokia 6500 Classic - Nokia 6500 Slide 12 1
Nokia 1 - Nokia 1 Plus 19 1
Nokia Nseries 537 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Visio - MS Visio 149 1
Microsoft Outlook 1390 1
Кусков Денис 221 3
Манджиков Очир 56 2
Брюквин Юрий 299 2
Кочетков Владислав 248 2
Москалева Татьяна 73 2
Домбровский Юрий 62 1
Осадчая Ирина 64 1
Фадеев Михаил 56 1
Муртазин Эльдар 63 1
Белашева Марина 37 1
Ноготкова Елена 25 1
Коптелов Андрей 109 1
Свердлов Денис 200 1
Никифоров Николай 1136 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Козырев Алексей 321 1
Сульгин Сергей 46 1
Чичваркин Евгений 162 1
Евдокимов Алексей 2 1
Потанин Владимир 63 1
Наумов Виктор 126 1
Пестерева Ольга 34 1
Адоньев Сергей 35 1
Комаров Павел 18 1
Авдолян Альберт 29 1
Федченко Алексей 3 1
Демидов Михаил 133 1
Богатов Антон 79 1
Авдолян Сергей 2 1
Ершова Светлана 9 1
Федосеева Ольга 2 1
Соколов Михаил 29 1
Шишков Родион 16 1
Иванов Егор 23 1
Малыгин Сергей 1 1
Рудницкий Дмитрий 1 1
Гуляева Татьяна 39 1
Эгов Кирилл 20 1
Игнатьева Людмила 11 1
Иванов Даниил 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Европа 21767 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Перу - Республика 274 1
Никарагуа - Республика 56 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Аренда 2416 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Пропаганда и агитация 192 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Северо-Запад 24 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Рустелеком ТК 304 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Mobile Research Group 79 1
MForum Analytics 20 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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