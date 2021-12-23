Разделы

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
|

«Контур» внедрил российский «Р7-Офис»

«Контур», российский разработчик онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса, завершил интеграцию комплекса офисных приложений «Р7-Офис» в свои системы. Об этом CNews сообщил представитель компании «Р7-Офис». Внедрение позволило сотрудникам «Контура» оптимизировать процессы совместной работы с документами.

Приобретение офисного ПО для совместной работы было проектом давно ожидаемым и высоко востребованным, поясняют представители «Контура». Возможность продолжить работу немедленно и без потерь крайне важна в период, когда многие сотрудники, партнеры и заказчики либо остались работать удаленно, либо в любой момент могут перейти на такую модель.

«Выбор конкретного решения проводился с помощью тестирования офисных программ и их возможностей одновременной совместной работы. В результате испытаний мы остановили свой выбор на «Р7-Офис». Функциональность ПО отвечает всем требованиям наших сотрудников», – сказал руководитель проектного отдела управления информационных технологий в «Контуре» Дмитрий Воробьев.

Первоначальные итоги внедрения в отношении удовлетворенности пользователей показывают, что сотрудники легко приняли новые возможности совместной работы, особенно такие инструменты одновременного редактирования документов как режимы отображения правок и чаты внутри файлов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft взвинтит цены на Office в России

Платформа коммуникаций стала частью ИТ-инфраструктуры логистических компаний

«Тинькофф» создал бесплатный инструмент для бизнес-аналитики лучше, чем у Meta и Amazon. Аналогов в России нет

Россияне создали платформу для управления жизненным циклом приложений, у которой «нет реальных конкурентов»

Microsoft поднимет цены на MS Office и MS Teams или заставит пользователей оформлять подписку на год

Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера

Лучшие 14-дюймовые ноутбуки 2021 года: выбор ZOOM

HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный

Показать еще

Наука

Доказано: галактики без темной материи существуют

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022