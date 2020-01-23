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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Манджиков Очир
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Публикаций - 45, упоминаний - 54
Манджиков Очир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|Волож Аркадий 181 9
|Путин Владимир 1828 2
|Казаков Александр 36 2
|Песков Дмитрий 65 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Артемьев Игорь 66 1
|Клименко Герман 31 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Кармаев Александр 3 1
|Здольников Владимир 5 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Мелкумова Ася 15 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Дорохина Юлия 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769552, в очереди разбора - 673236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769552, в очереди разбора - 673236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru