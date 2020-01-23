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Манджиков Очир


23.01.2020 Экс-руководитель PR «Яндекса» стал вице-президентом Mail.ru 5
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 1
05.07.2017 Сотрудников «Яндекса» эвакуировали из-за пожара 1
14.08.2015 «Яндекс» стал спонсором зарубежного футбольного клуба 1
14.07.2015 Путин подписал закон о «праве на забвение» в интернете 1
16.06.2015 Депутаты одобрили «право на забвение» в Рунете 1
09.06.2015 «Яндекс» под давлением радиостанций закрыл раздел в новом сервисе 1
20.02.2015 В России начато расследование против Google по заявлению «Яндекса» 1
18.02.2015 «Яндекс» привлекает российские власти к войне с Google 1
22.09.2014 Мэрия Москвы и «Яндекс» договорились об обмене данными 1
25.07.2013 Медведев соболезнует в связи со смертью основателя «Яндекса», но Сегалович не умер 1
25.07.2013 Умер создатель «Яндекса» Илья Сегалович 1
21.06.2013 В России заблокируют доступ к видео на торрентах. Музыку не тронут 1
30.01.2013 Битва титанов: «Яндекс» удаляет свое инновационное приложение из-за Facebook 1
22.11.2012 «Яндекс» лишился главного редактора 1
21.11.2012 Елена Колмановская ушла с поста главного редактора «Яндекса» 1
21.11.2012 Пакт о ненападении: Parallels договорилась с «Яндексом», «Касперским» и другими не хантить программистов 1
20.08.2012 В России готовится фильм о «Яндексе» 1
10.04.2012 «Яндекс» заявил о своей причастности к Большому адронному коллайдеру 2
24.01.2012 «Яндекс» запустил свой первый проект с «революционером интернет-слежки» 1
12.12.2011 «Яндекс» проводит реорганизацию своего подразделения Yandex Labs в США 1
28.11.2011 «Яндекс» атаковал Android вслед за Windows Phone 1
20.08.2011 «Яндекс» раскрыл причины многочасовой аварии 1
19.08.2011 «Яндекс» переживает крупный сбой в работе 1
04.08.2011 «Яндекс» арендовал дирижабль, но не смог его запустить 1
27.07.2011 Виновникам утечки «секретных» документов в «Яндекс» и Google ничего не угрожает 1
25.07.2011 «Яндекс» раскрыл покупателей секс-шопов и их заказы 1
19.07.2011 «Мегафон»: в скандальной утечке SMS может быть виноват «Яндекс.Бар» 1
18.07.2011 «Яндекс»: в утечке SMS виноваты админы «Мегафона» 2
10.06.2011 МТС положил конец халяве для «Яндекс.Карт» 1
15.12.2010 Минкомсвязи изобретает антипиратский фильтр для Рунета 1
02.12.2010 «Яндекс» «засветил» 25 млн пользователей «Вконтакте» 1
07.10.2010 «Яндекс» обвинили в пиратстве 2
27.09.2010 «Яндекс» инвестировал в «революционера интернет-слежки» 1
27.09.2010 «Яндекс» инвестировал в разработчика технологии распознавания лиц 1
16.09.2010 «Яндекс» и ICQ прекратили сотрудничество 1
09.09.2010 «Яндекс» ищет, где взять кредит и куда вложить деньги 1
28.06.2010 "Яндекс" покупает разработчика ПО и карт для навигаторов 1
24.06.2010 «Мегафон»: «Яндекс.Карты» с пробками для всех абонентов бесплатно 1
23.06.2010 «Яндекс» нашел «ВКонтакте» 2

Публикаций - 45, упоминаний - 54

Манджиков Очир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 9
VK - Mail.ru Group 2487 4
Google LLC 7177 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Microsoft Corporation 11168 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Facebook 3768 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
Qisda BenQ 90 1
Аркадия — Разумные Проекты 2 1
DigitalOcean 16 1
Samsung Electronics 5730 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Selectel - Селектел 137 1
Telegram Group 702 1
Twitter 2204 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
Ситимобил - Служба такси 113 1
Евросеть 892 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Google Android 10751 4
Symbian OS 782 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Samsung Electronics Bada 171 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 17 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iOS 5742 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Google Gmail 606 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Rakuten Viber 429 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Волож Аркадий 181 9
Путин Владимир 1828 2
Казаков Александр 36 2
Песков Дмитрий 65 1
Дворкович Аркадий 169 1
Артемьев Игорь 66 1
Клименко Герман 31 1
Чичваркин Евгений 82 1
Кармаев Александр 3 1
Здольников Владимир 5 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Мелкумова Ася 15 1
Кузьменко Валерия 58 1
Дорохина Юлия 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Казахстан - Республика 2650 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Украина 3398 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
CNews Analytics 1991 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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