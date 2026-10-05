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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202335
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Мероприятия 894

Google YouTube Content ID

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.10.2026 Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику 1
22.08.2023 Двое американцев заработали $23 млн, представившись правообладателями администрации YouTube 1
26.04.2022 Умельцы заработали на YouTube $23 млн, выдавая чужую музыку за свою. Им светят крупные сроки 1
16.04.2019 Евросоюз принял закон об авторском праве, после которого интернет не будет прежним 1
13.11.2018 YouTube пригрозил оставить Европу без видео из-за безумных законов 1
13.01.2016 ТНТ требует заблокировать сайты с копиями «Дом-2» 1
15.12.2010 Минкомсвязи изобретает антипиратский фильтр для Рунета 1
28.05.2010 YouTube рассказал о системе защиты авторских прав Content ID 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Google YouTube Content ID и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12800 4
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 1
Ростелеком 11039 1
Google Russia - Гугл Россия 227 1
X Corp - Twitter 2942 1
Yandex - Яндекс 9374 1
Meta Platforms - Facebook 4633 1
VK - Mail.ru Group 3617 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5062 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1015 1
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 12 1
BMW Group 485 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 637 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 261 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3091 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 28 1
Data monetization - Монетизация данных 1998 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4503 4
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 943 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6685 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7958 2
Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft 131 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11956 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 572 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7754 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3231 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9692 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3273 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 121 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 534 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1417 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23812 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35843 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2458 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10320 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1667 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26372 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 366 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7423 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3265 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33922 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13600 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7581 1
Google YouTube - Видеохостинг 3018 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 700 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 632 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2559 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Нагиев Дмитрий 10 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Собчак Ксения 17 1
Жунич Марина 5 1
Бузова Ольга 9 1
Smith Helen - Смит Хелен 2 1
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан - Войцицки Сьюзен 20 1
Doctorow Cory - Доктороу Кори 4 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Бородина Ксения 5 1
Массух Илья 239 1
Манджиков Очир 56 1
Плуготаренко Сергей 89 1
Европа 25026 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55077 3
Россия - РФ - Российская федерация 168402 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1947 2
США - Аризона 549 2
США - Флорида - Майами 201 1
Доминикана - Доминиканская Республика 76 1
Украина - Чернобыль 60 1
Словения - Республика 255 1
Швеция - Королевство 3793 1
Финляндия - Финляндская Республика 3706 1
Польша - Республика 2038 1
Канада 5096 1
Бельгия - Королевство 1201 1
Германия - Федеративная Республика 13299 1
Италия - Итальянская Республика 4521 1
Франция - Французская Республика 8203 1
Нидерланды 3769 1
Эстония - Эстонская Республика 765 1
Люксембург Великое Герцогство 452 1
США - Флорида 789 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5162 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58434 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8321 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54081 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34291 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6872 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8910 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 1
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог - Налог на интернет 19 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8980 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5704 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6229 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2863 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1905 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 710 1
Пропаганда и агитация 198 1
Философия - Philosophy 540 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3815 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3176 1
Цензура - Свобода слово 514 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22021 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
TorrentFreak (TF) 164 2
Daily Mail 58 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 1
Wikipedia - Википедия 658 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
РАН - Российская академия наук 2142 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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