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Фотокамеры Компактная камера Мыльница (фотоаппарат) Карманная камера Compact camera Цифромыльница

Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Карманная камера - Compact camera - Цифромыльница

СОБЫТИЯ

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16.11.2013 Обзор фотоаппарата Sony RX100II: эволюция без резких движений

ровых фотоаппаратов и матриц с кропом 1,5-1,6.  Sony Cyber-shot DSC-RX100 II   Сегодня «продвинутые мыльницы» выпускаются несколькими компаниями. Самые популярные представители этого класса: Fu
13.11.2013 Обзор беззеркального фотоаппарата Samsung NX2000: камера для никого

ся фотоаппаратами с древних времён. Короче говоря, из всех брендов, производящих не просто дешёвые «мыльницы», но более-менее серьёзные фотоаппараты, каждый имеет хоть какое-то отношение к фото
04.12.2007 Цифровые фотокамеры: новейшие тенденции

ым нашествием сжатых форматов… Юзабилити и массовость – вот лозунг цифровой эпохи. Мыло кончилось! «Мыльницы» — так называли появившиеся в 90-е годы массовые пленочные фотокамеры типа point&sho
05.12.2006 Самые экстравагантные фотокамеры

е осуществляется через оптический видоискатель, хотя настоящие «ломографы» обходятся без него. Для «мыльницы» корпус немного великоват, но в карман камера влезает. Объектив «Минитар-1» с фокусн
13.04.2005 Casio: 7 МП - "мыльница" с претензией

работы с «мыльницей». Так что обольщаться насчет возможности ручного управления этой моделью не стоит — она сделана для любителей, меняющих настройки не чаще, чем раз в год. Z750 — хорошая «мыльница», дающая иллюзию контроля за процессом съемки. Пока что реальных конкурентов у камеры нет — компании Canon, Nikon и Pentax позиционируют свои 7-мегапиксельные модели в другом клас
24.01.2005 Россия: камерофоны вытеснят "мыльницы"?

ение технических характеристик встроенных в телефоны фотокамер и снижение стоимости самих терминалов приведет к тому, что они начнут конкурировать за незанятый цифровыми фотокамерами сегмент дешевых «мыльниц». Взаимодействие рынков цифровых фотокамер и мобильных телефонов Источник: iKS-Consulting. "На наш взгляд, пока еще рано говорить о вытеснении камерофонами цифровых фотокамер, — по
30.08.2004 Sony MZ-NH600 – высокотехнологичный плеер-мыльница

Небольшие размеры, идентичные другим MD-плеерам Супермыло Первое впечатление всегда очень важно при восприятии новой техники. Для этого плеера его можно передать одним словом – мыльница! Пластмассовый корпус с закруглениями вместо четких и строгих линий, упрощенный дизайн и не самая богатая комплектация сразу дают понять, что перед вами лежит недорогая модель. Даже кр
30.07.2004 Одноразовые "мыльницы" падут жертвами камерофонов

ппараты, это плохой знак. Одноразовые фотоаппараты в последнее время являлись единственным оплотом традиционной пленочной фотографии. Теперь и ему приходит конец — последний удар по одноразовым «мыльницам» нанесли камерофоны. В настоящее время на рынке уже широко представлены фототелефоны с матрицей разрешением, как правило, до 1 мегапикселя. Качество снимков, получаемых с их помощью,


Публикаций - 225, упоминаний - 267

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

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Canon 1444 71
Samsung Electronics 11167 61
Nikon 651 60
Olympus 476 52
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 50
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 36
Konica Minolta 423 32
Fujifilm - Fuji Photo Film 352 29
HTC Corporation 1425 27
Apple Inc 13324 26
Leica Camera 287 26
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 235 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 23
LG Electronics 3750 20
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 19
Casio 339 19
Eastman Kodak - Кодак 510 18
Google LLC 12836 17
Microsoft Corporation 25900 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 13
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 13
Huawei 4733 12
Seiko Epson Corporation 912 12
Qualcomm Technologies 1993 9
HP Inc. 5911 8
HP - Hewlett-Packard 3667 8
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Fujitsu 2111 7
Lenovo Motorola 3576 7
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Meta Platforms - Facebook 4639 6
ZTE Corporation 803 6
Toshiba Corporation 2988 6
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 6
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 6
Dropbox 530 6
Victor Hasselblad AB 59 5
Carl Zeiss AG 309 17
Белый Ветер 365 13
Dixis - Диксис - Dиксис 371 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 8
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 6
Связной ГК 1406 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3018 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Имидж.ру 12 3
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 3
Лента - Монетка - торговая сеть 70 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 290 2
eBay Inc 1642 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 505 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1967 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2000 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 2
Assist - Ассист 219 2
UMA - United Music Agency 40 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Геометрия НПО 172 2
Prada 58 2
TuneIn Radio 8 1
Новый век 27 1
А3 - Платежный сервис 4 1
AeroVironment 18 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13646 76
Карты памяти - Запоминающее устройство 2332 71
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8024 66
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6515 56
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8632 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28676 55
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10700 52
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29984 49
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 544 48
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10560 47
Аксессуары 4340 45
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6266 43
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7970 40
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1770 40
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MacWorld 134 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 1
РАН - Российская академия наук 2150 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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