Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Карманная камера - Compact camera - Цифромыльница

ся фотоаппаратами с древних времён. Короче говоря, из всех брендов, производящих не просто дешёвые « мыльницы », но более-менее серьёзные фотоаппараты, каждый имеет хоть какое-то отношение к фото

е осуществляется через оптический видоискатель, хотя настоящие «ломографы» обходятся без него. Для « мыльницы » корпус немного великоват, но в карман камера влезает. Объектив «Минитар-1» с фокусн