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Фотокамеры Компактная камера Мыльница (фотоаппарат) Карманная камера Compact camera Цифромыльница
СОБЫТИЯ
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|16.11.2013
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Обзор фотоаппарата Sony RX100II: эволюция без резких движений
ровых фотоаппаратов и матриц с кропом 1,5-1,6. Sony Cyber-shot DSC-RX100 II Сегодня «продвинутые мыльницы» выпускаются несколькими компаниями. Самые популярные представители этого класса: Fu
|13.11.2013
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Обзор беззеркального фотоаппарата Samsung NX2000: камера для никого
ся фотоаппаратами с древних времён. Короче говоря, из всех брендов, производящих не просто дешёвые «мыльницы», но более-менее серьёзные фотоаппараты, каждый имеет хоть какое-то отношение к фото
|04.12.2007
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Цифровые фотокамеры: новейшие тенденции
ым нашествием сжатых форматов… Юзабилити и массовость – вот лозунг цифровой эпохи. Мыло кончилось! «Мыльницы» — так называли появившиеся в 90-е годы массовые пленочные фотокамеры типа point&sho
|05.12.2006
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Самые экстравагантные фотокамеры
е осуществляется через оптический видоискатель, хотя настоящие «ломографы» обходятся без него. Для «мыльницы» корпус немного великоват, но в карман камера влезает. Объектив «Минитар-1» с фокусн
|13.04.2005
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Casio: 7 МП - "мыльница" с претензией
работы с «мыльницей». Так что обольщаться насчет возможности ручного управления этой моделью не стоит — она сделана для любителей, меняющих настройки не чаще, чем раз в год. Z750 — хорошая «мыльница», дающая иллюзию контроля за процессом съемки. Пока что реальных конкурентов у камеры нет — компании Canon, Nikon и Pentax позиционируют свои 7-мегапиксельные модели в другом клас
|24.01.2005
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Россия: камерофоны вытеснят "мыльницы"?
ение технических характеристик встроенных в телефоны фотокамер и снижение стоимости самих терминалов приведет к тому, что они начнут конкурировать за незанятый цифровыми фотокамерами сегмент дешевых «мыльниц». Взаимодействие рынков цифровых фотокамер и мобильных телефонов Источник: iKS-Consulting. "На наш взгляд, пока еще рано говорить о вытеснении камерофонами цифровых фотокамер, — по
|30.08.2004
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Sony MZ-NH600 – высокотехнологичный плеер-мыльница
Небольшие размеры, идентичные другим MD-плеерам Супермыло Первое впечатление всегда очень важно при восприятии новой техники. Для этого плеера его можно передать одним словом – мыльница! Пластмассовый корпус с закруглениями вместо четких и строгих линий, упрощенный дизайн и не самая богатая комплектация сразу дают понять, что перед вами лежит недорогая модель. Даже кр
|30.07.2004
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Одноразовые "мыльницы" падут жертвами камерофонов
ппараты, это плохой знак. Одноразовые фотоаппараты в последнее время являлись единственным оплотом традиционной пленочной фотографии. Теперь и ему приходит конец — последний удар по одноразовым «мыльницам» нанесли камерофоны. В настоящее время на рынке уже широко представлены фототелефоны с матрицей разрешением, как правило, до 1 мегапикселя. Качество снимков, получаемых с их помощью,
Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаптева Марина 114 26
|Газаров Артур 77 10
|Принцевская Людмила 34 7
|Eismann Katrin - Айсман Катрин 7 6
|Recher Urs - Рехер Урс 10 6
|Бровкин Дмитрий 55 6
|Симонов Игорь 103 4
|Москалева Татьяна 73 4
|Токаренко Сергей 4 3
|Bond James - Бонд Джеймс 86 2
|Малевич Казимир 11 2
|Larish John - Лариш Джон 2 2
|Илюхина Жанна 21 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 2
|Филатов Андрей 118 2
|Сорокин Андрей 23 2
|Поляков Анатолий 8 2
|Kick Markus - Кик Маркус 4 2
|Сергеев Иван 74 2
|Левкевич Михаил 59 2
|Музалев Дмитрий 13 2
|Сирина Екатерина 10 1
|Евстигнеев Денис 9 1
|Бушуева Светлана 8 1
|Миронов Андрей 14 1
|Авдей Алексей 9 1
|Сударева Галина 7 1
|Чупа Михаил 11 1
|Болотов Дмитрий 10 1
|Муллогулова Асия 6 1
|Алтуев Мурат 6 1
|Яновский Кирилл 5 1
|Пан Иннокентий 3 1
|Жирухина Светлана 5 1
|Cameron James - Кэмерон Джеймс 29 1
|Шашкин Дмитрий 11 1
|Блищенко Сергей 1 1
|Башков Дмитрий 1 1
|Абрамович Игорь 4 1
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