Винт Серф: закон о борьбе с киберпреступностью интернету не нужен изменить свое законодательство соответствующим образом. Проект соглашения будет представлен на голосование в Совет 18 июня и может быть принят государствами-членами Совета уже к концу текущего года. Винт Серф, помогавший разрабатывать интернет еще с начала 70-х годов, сразу после окончания Стэнфордского Университета, а сейчас работающий в WorldCom, сказал, что главным приоритетом развития