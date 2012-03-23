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Cerf Vinton Cerf Vint Серф Винтон Серф Винт

СОБЫТИЯ


23.03.2012 «Отец интернета» предрек закат Google

Винт Серф (Vint Cerf), один из «отцов-создателей интернета», работающий вице-президентом компании Google
13.03.2006 Винт Серф: лучше интернет с цензурой, чем его отсутствие

Винт Серф (Vint Cerf), «отец» интернета, считает, что открытие портала Google в Китае — позитивный

01.06.2001 Винт Серф: закон о борьбе с киберпреступностью интернету не нужен

изменить свое законодательство соответствующим образом. Проект соглашения будет представлен на голосование в Совет 18 июня и может быть принят государствами-членами Совета уже к концу текущего года. Винт Серф, помогавший разрабатывать интернет еще с начала 70-х годов, сразу после окончания Стэнфордского Университета, а сейчас работающий в WorldCom, сказал, что главным приоритетом развития

01.06.2001 Винт Серф: закон о борьбе с киберпреступностью интернету не нужен

Винт Серф (Vint Cerf), отец-основатель современного интернета, заявил в четверг, что планы Европейского

08.02.2001 Винтон Серф: "для ICANN важна стабильность, стабильность и ... стабильность"

ельностью Комиссии по выделению новых доменных имен первого уровня. Председатель ICANN Винтон Серф (Vinton Cerf) собирается выступить перед подкомиссией по телекоммуникациям Комитета по коммерц
27.11.2000 Винтон Серф: решение французского суда по делу Yahoo! может навредить интернету

сечении ею каких-либо географических границ, то мировая Сеть перестанет функционировать". По мнению Винтона Серфа, судья упустил это при принятии окончательного решения.

Публикаций - 57, упоминаний - 101

Cerf Vinton и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12823 20
Microsoft Corporation 25887 8
Yahoo! 3730 7
Verizon - WorldCom 501 7
MCI 177 7
Meta Platforms - Facebook 4638 4
AT&T Inc 1726 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 4
Cisco Systems 5383 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1425 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
X Corp - Twitter 2942 2
Intel Corporation 12881 2
Oracle Corporation 7111 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Arbor Networks 62 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Earthlink 156 2
MCI Worldcom 126 2
Verizon - UUNet 40 1
Atlantic Root Network 2 1
Mistral AI 16 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 1
Samsung Electronics 11154 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Amazon Inc - Amazon.com 3310 1
Yandex - Яндекс 9407 1
Lenovo Group 2475 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
AMD - Advanced Micro Devices 4707 1
Toshiba Corporation 2987 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 1
Red Hat 1382 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 2
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
Christie's - Кристис 17 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 1
Lightspeed Venture Partners 10 1
eBay Inc 1642 1
Lightspeed Ventures - венчурный фонд 3 1
Boeing 1032 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 1
Ford 437 1
Рапида НКО - платежные система 146 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 323 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Lockheed Martin 778 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp - Ryan Aeronautical 240 1
General Dynamics 60 1
Империя-Фарма 91 1
Мастер-Банк 35 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 294 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3445 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1430 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 2
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 694 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 262 2
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Судебная власть - Judicial power 2529 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 36 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3734 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 637 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6024 1
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 17
W3C - WWWC - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 162 2
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 208 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 75 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
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Doctorow Cory - Доктороу Кори 4 2
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