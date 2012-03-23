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Cerf Vinton Cerf Vint Серф Винтон Серф Винт
СОБЫТИЯ
|23.03.2012
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«Отец интернета» предрек закат Google
Винт Серф (Vint Cerf), один из «отцов-создателей интернета», работающий вице-президентом компании Google
|13.03.2006
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Винт Серф: лучше интернет с цензурой, чем его отсутствие
Винт Серф (Vint Cerf), «отец» интернета, считает, что открытие портала Google в Китае — позитивный
|01.06.2001
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Винт Серф: закон о борьбе с киберпреступностью интернету не нужен
изменить свое законодательство соответствующим образом. Проект соглашения будет представлен на голосование в Совет 18 июня и может быть принят государствами-членами Совета уже к концу текущего года. Винт Серф, помогавший разрабатывать интернет еще с начала 70-х годов, сразу после окончания Стэнфордского Университета, а сейчас работающий в WorldCom, сказал, что главным приоритетом развития
|01.06.2001
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Винт Серф: закон о борьбе с киберпреступностью интернету не нужен
Винт Серф (Vint Cerf), отец-основатель современного интернета, заявил в четверг, что планы Европейского
|08.02.2001
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Винтон Серф: "для ICANN важна стабильность, стабильность и ... стабильность"
ельностью Комиссии по выделению новых доменных имен первого уровня. Председатель ICANN Винтон Серф (Vinton Cerf) собирается выступить перед подкомиссией по телекоммуникациям Комитета по коммерц
|27.11.2000
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Винтон Серф: решение французского суда по делу Yahoo! может навредить интернету
сечении ею каких-либо географических границ, то мировая Сеть перестанет функционировать". По мнению Винтона Серфа, судья упустил это при принятии окончательного решения.
Cerf Vinton и организации, системы, технологии, персоны:
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