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Индексная книга (каталог) CNews*
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Доминикана Доминиканская Республика

Доминикана - Доминиканская Республика


27.02.2025 «МегаФон»: курс на Южную Америку – тамбовчане расширяют деловые контакты 1
15.11.2024 «Яндекс Путешествия» назвали 5 зарубежных направлений, где в ноябре еще тепло 2
26.01.2024 «Телфин» подводит итоги 2023 года: компания переходит к предоставлению комплексных решений связи 1
17.05.2023 Теперь в базе зарубежных номеров «Телфин» 65 стран 1
23.12.2022 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян 1
26.04.2022 Умельцы заработали на YouTube $23 млн, выдавая чужую музыку за свою. Им светят крупные сроки 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
22.07.2020 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Латинской Америки 2
04.09.2018 Исследование «Яндекса»: запросы из отпуска 3
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
11.04.2018 Сервисная выручка в московской рознице Tele2 увеличилась в два раза 1
18.01.2018 Check Point: криптомайнеры атаковали 55% компаний в мире 1
28.08.2017 Check Point: активность RoughTed и Fireball в июле резко снизилась 1
05.04.2017 «Билайн» запускает «Безлимитный интернет в роуминге» на территории 90 стран мира 1
05.12.2016 Число кибератак и вредоносных программ в октябре 2016 выросло на 5% 1
24.10.2016 Вымогательское ПО впервые вошло в топ-3 самых опасных зловредов 1
16.03.2016 Samsung и Морган Невилл снимут фильм о претендентах на участие в Олимпийских играх 2016 г. 1
11.01.2016 Banco Popular Dominicano выбрал биотехнологические банковские EMV-карты Gemalto 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
29.10.2014 Google запустил бесплатные международные звонки 1
11.12.2013 National Geographic опубликует свои карты в Google Maps 1
29.11.2013 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 1
18.11.2013 Сергей Сапельников, ФНС, Аэрофлот, Nginx и другие лауреаты CNews AWARDS 2013 1
16.05.2013 Киберпреступная группа похитила $45 млн из банкоматов по всему миру 1
03.12.2012 Обама против закона о грин-картах для технических специалистов 1
25.06.2012 Contact увеличила сеть пунктов обслуживания в Латинской Америке на 20 тыс. офисов 1
11.05.2012 Tele2 открывает новые роуминговые направления 2
04.05.2012 Россия и Китай возглавили список стран-пиратов 1
17.04.2012 Новый iPad появится в 21 новой стране до конца апреля 1
26.10.2010 Древние насекомые томились в гигантском куске янтаря 52 млн лет 1
28.07.2009 Г.Онищенко запретил выезды российских детей за рубеж 1
17.07.2009 В Подмосковье две женщины заболели гриппом А 1
23.04.2009 Приватные данные 7 тыс. пуэрториканских школьников попали в руки мошенников 1
01.09.2008 Ураган "Густав" может оказаться опаснее "Катрины" 1
29.08.2008 Тропический шторм "Густав" обрушился на Ямайку 1
28.08.2008 Ураган "Густав" унес жизни 22 человек 1
26.08.2008 Тропический шторм "Густав" надвигается на Гаити 2
19.08.2008 Количество жертв тропического урагана "Фэй" увеличилось 1
18.08.2008 Тропический шторм "Фей" приближается к Кубе 1

Публикаций - 71, упоминаний - 80

Доминикана и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11836 6
Microsoft Corporation 24682 5
Check Point Software Technologies 762 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 3
Apple Inc 12156 3
Lenovo Motorola 3502 3
Yandex - Яндекс 7447 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 2
Intel Corporation 12225 2
Cisco Systems 5125 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 2
ЛайфТелеком - Телфин 218 2
SAP SE 5289 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 374 2
Nginx - Энджайникс 168 2
Т8 НТЦ 84 2
Polymedia - Полимедиа 138 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Ciena 203 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 124 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Motorola Inc 1148 2
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 166 2
ИКС 321 1
Veeam Software 319 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
8275 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
Naumen - Наумен 629 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
NtechLab - НтехЛаб 123 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 237 1
ХайТэк - Hi-Tech 201 1
AMD Xilinx 95 1
Dynatrace 56 1
Nvidia Corp 3512 1
eBay Inc 1622 2
Россети Ленэнерго 1701 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 2
American Airlines 86 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 2
Prudential Financial 52 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 589 2
Awad Asset Management 8 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 47 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Альфа-Банк 1778 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
LEGO 245 1
D-Wine - D'Wine 3 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Империя-Фарма 90 1
Лента - Сеть розничной торговли 2093 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1642 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
BMW Group 449 1
Tesla Motors 399 1
Visa International 1952 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
101Hotels.com 456 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1530 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 504 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1140 3
Судебная власть - Judicial power 2321 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 2
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5483 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 426 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1227 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 557 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 119 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
Демократическая политическая партия США 116 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 141 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13975 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12729 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6857 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2525 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24619 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3094 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5082 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10587 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 782 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2961 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1982 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7099 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8295 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9233 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7805 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7697 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 605 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4624 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2243 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16210 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6205 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7450 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 2
Website URL - Uniform Resource Locator 884 2
Google Android 14079 5
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 4
Check Point Mobile Threat Prevention 15 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 102 3
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 44 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 134 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 931 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 2
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 2
Oracle Java - язык программирования 3096 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 112 1
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
JavaScript - JS - язык программирования 1200 1
Microsoft Office 3758 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
НКТ - Р7-Офис 384 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 173 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
IVA TPU - тензорный процессор 8 1
MLPerf 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1605 1
Check Point SandBlast Zero-Day Protection 9 1
Apple iOS 7852 1
Samsung Galaxy 962 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Google Chrome - браузер 1568 1
Google Gmail 948 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 104 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
Nvidia Optimus 183 1
AllOfMP3.com 49 1
Microsoft Windows 15738 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 241 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 150 1
Дягилев Василий 84 3
Онищенко Геннадий 35 2
Новикова Елена 88 2
Сапельников Сергей 109 2
Данилов Денис 2 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
McManus Thomas - МакМанус Томас 8 2
Путин Владимир 3194 1
Кондратов Антон 10 1
Горьков Игорь 19 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
Чаркин Евгений 296 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 206 1
Путятинский Сергей 86 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Антонов Александр 77 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 49 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Васильев Григорий 40 1
Прохоров Фёдор 83 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Зенкин Денис 262 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Наумов Виктор 126 1
Савватин Максим 64 1
Гафарова Елена 26 1
Онищенко Владислав 97 1
Rosen Hilary - Розен Хилари 12 1
Павлов Иван 76 1
Kaplan Stephen - Каплан Стивен 1 1
Рейман Леонид 1051 1
Богданов Кирилл 112 1
Сысоев Игорь 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 33
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 18
Испания - Королевство 3718 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 15
Италия - Итальянская Республика 4361 14
Таиланд - Королевство 825 14
Бразилия - Федеративная Республика 2376 14
Израиль 2738 13
Аргентина - Аргентинская Республика 588 13
Индия - Bharat 5475 13
Турция - Турецкая республика 2376 12
Гаити Республика 57 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13349 11
Европа 21812 11
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 317 11
Франция - Французская Республика 7864 10
Египет - Арабская Республика 1007 10
Польша - Республика 1964 10
Колумбия - Республика 530 10
Южная Корея - Республика 6668 10
Уругвай - Восточная Республика 86 9
Канада 4895 9
Чили - Республика 471 9
Литва - Литовская Республика 654 9
Перу - Республика 279 9
Венесуэла - Боливарианская Республика 306 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 8
Америка Латинская 1818 8
Кипр - Республика 560 8
Греция - Греческая Республика 981 8
Африка - Африканский регион 3489 8
Украина 7635 8
Ямайка 41 8
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3535 7
Румыния 730 7
Австрия - Австрийская Республика 1311 7
Словакия - Словацкая Республика 473 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6310 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4691 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6962 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 5
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10013 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5045 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 3
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4390 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8096 3
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5687 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1276 3
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 221 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3505 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 2
Здравоохранение - ОРВИ - H1N1 - серотип вируса гриппа А 113 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1096 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 2
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Кредитование - Сrediting - Заём 6744 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 11
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