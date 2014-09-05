Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Савватин Максим
Публикаций - 55, упоминаний - 67
Савватин Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 6
|Эльдар Муртазин 45 5
|Белашева Марина 36 4
|Савин Сергей 88 3
|Меламед Леонид 141 3
|Осадчая Ирина 59 3
|Кочетков Владислав 222 3
|Рейман Леонид 985 2
|Григорьева Евгения 57 2
|Зайцева Анна 63 2
|Разроев Элдар 34 2
|Лукашенко Александр 76 2
|Чичваркин Евгений 158 2
|Изосимов Александр 188 2
|Меламед Александр 43 2
|Астафьева Ирина 35 2
|Мардер Наум 109 1
|Сморгонский Александр 6 1
|Харламов Александр 6 1
|Щебетов Сергей 30 1
|Борисов Андрей 9 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Солонин Виталий 85 1
|Гирев Андрей 69 1
|Домбровский Юрий 56 1
|Фадеев Михаил 47 1
|Голубева Надежда 36 1
|Путин Владимир 2396 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Греф Герман 337 1
|Малис Александр 155 1
|Смирнов Дмитрий 65 1
|Козырев Алексей 274 1
|Baker Simon - Бейкер Саймон 36 1
|Белов Виктор 31 1
|Нестеров Александр 24 1
|Талалыкин Александр 6 1
|Ситников Николай 9 1
|Кирюшин Геннадий 65 1
|Андреева Екатерина 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru