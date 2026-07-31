Индексная книга (каталог) CNews*
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Савватин Максим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 66, упоминаний - 68
Савватин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Муртазин Эльдар 74 6
|Белашева Марина 37 4
|Меламед Александр 95 4
|Меламед Леонид 150 4
|Осадчая Ирина 64 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Кочетков Владислав 248 3
|Изосимов Александр 192 3
|Григорьева Евгения 60 3
|Савин Сергей 97 3
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
|Голубева Надежда 43 2
|Астафьева Ирина 37 2
|Шатиков Александр 19 2
|Коваль Василий 7 2
|Путин Владимир 3454 2
|Лукашенко Александр 104 2
|Зайцева Анна 70 2
|Домбровский Юрий 62 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Щебетов Сергей 34 1
|Саяпина Елена 46 1
|Чуйкин Алексей 27 1
|Михайлов Олег 23 1
|Васин Владислав 16 1
|Тайнов Олег 20 1
|Бешев Сергей 19 1
|Невская Екатерина 19 1
|Данилов Игорь 24 1
|Андросик Владимир 33 1
|Голосной Евгений 22 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Рябоконь Владимир 12 1
|Толпежников Тимофей 12 1
|Луканин Виктор 17 1
|Розинова Раиса 16 1
|Бахорин Александр 10 1
|Курин Вадим 12 1
|Самохин Дмитрий 2 1
|Брусницын Максим 6 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.