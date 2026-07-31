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Индексная книга (каталог) CNews*
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Савватин Максим

СОБЫТИЯ


31.07.2026 Банкет за счет домоседов. Сотовые операторы вводят бесплатный международный роуминг на фоне повышения внутренних тарифов 1
05.11.2025 В России резко подорожают сотовая связь и интернет. Но россиянам это понравится, раньше было хуже 1
18.09.2023 Россиян спасают от безудержного роста цен на сотовую связь. Критика обрушились на идею повышать цены выше уровня инфляции 1
13.07.2023 В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ 1
26.05.2023 Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi 1
01.02.2023 В Москве подорожал домашний интернет. Расценки 1
05.09.2014 Оборот видеосервиса Okko в первом полугодии 2014 г. вырос в 4 раза 1
19.03.2013 VAS-услуги — драйвер телекоммуникационных сервисов 1
12.12.2011 «Мегафон» не отдал Крайний Север в руки МТС 1
30.11.2011 На предприятиях ЖКХ Европы в 2010 г. внедрено 3 млн М2М-модулей 2
30.11.2011 МТС и «Мегафон» борются за выход на Крайний Север 1
13.10.2011 Российские операторы открывают данные о корпоративных клиентах 1
28.06.2011 Tele2 в России хочет зарабатывать на ГЛОНАССе и ЖКХ 1
22.04.2011 «Билайн» готовит альтернативу Skype 1
14.12.2010 «Вымпелком» выпустит брендированный 10-дюймовый планшет на Windows 7 1
07.09.2010 «Евросеть» перевезла 1000 магазинов и вышла из убытков 1
09.11.2009 Мобильный WiMAX по-русски: гонка за частотами началась 1
03.11.2009 Россия: первую LTE-сеть обещают в 2010 году 1
09.07.2009 Москва: Открыта первая 3G-станция метро 1
09.12.2008 В 2009 году рынок мобильных телефонов в России ожидает падение 1
17.10.2008 СМАРТС больше не продается: Кризис сорвал главную сделку года 2
03.10.2008 Россия: мобильная розница погибнет не в этом году 1
31.07.2008 «Мегафон» обрушил цены на безлимит 1
23.05.2008 В Молдавии 3G будет у всех 1
07.05.2008 «Билайн» получил шанс на Дальний Восток 1
11.04.2008 Турки вышли на связь с Лукашенко 1
27.03.2008 МТС, «Билайн» и «Мегафон» обеспечили связь в полете 1
11.03.2008 Microsoft резко снизила цены на Xbox 1
18.02.2008 3G: за Уралом раньше, чем в Москве 1
13.02.2008 Россия не спасла Tele2 от убытков 1
31.01.2008 Россия: интернет-провайдеры начали войну с вирусами 1
21.12.2007 «1C» купила «Кодекс Войны» 1
05.12.2007 Москва: Media Markt вырос в 2,5 раза за день 1
20.11.2007 МТС записала Украину в отстающие 1
12.11.2007 МТС закрывает i-mode 1
04.10.2007 Первый телефон с двумя SIM-картами — скоро в России 1
02.10.2007 Операторы избавляются от «единицы» в прямых номерах 1
20.09.2007 Греф поведет русских связистов в Китай 1
12.09.2007 «ВымпелКом»: первый шаг в дальнее зарубежье 1
04.09.2007 Интернет с мобильника: МТС гонит волну 1

Публикаций - 66, упоминаний - 68

Савватин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
МегаФон 10742 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Ростелеком 10948 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Samsung Electronics 11064 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Lenovo Motorola 3566 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
АКОС 68 2
Turkcell - Lifecell - life:) - БеСТ - Белорусская сеть телекоммуникаций 16 2
Microsoft Corporation 25775 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
Vodafone Group 1412 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 2
Астелит 137 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
Питерская группа связистов 441 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
Voxtel 82 2
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
РБК - Медиамир 53 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
МТС - Система Телеком 239 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 64 1
Евросеть 1421 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
Связной ГК 1401 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Цифроград 171 2
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
РАД - Российский аукционный дом 8 1
Asia Universal Bank - АзияУниверсалБанк, АУБ - Азиатский Универсальный банк 4 1
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 1
TPG Capital 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 21
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Мобильная связь - голосовые услуги 323 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 13
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
Google Android 15243 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Ericsson Mobile Softswitch 10 1
FreePik 1841 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Koei Tecmo - Ninja Gaiden 29 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Rakuten Viber 665 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16882 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 68 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 1
Radix Tempo 30 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 7 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Dr.Web AV-Desk 148 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
МТС 3G-сеть 121 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
1С Кодекс войны - компьютерная игра 40 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 1
Муртазин Эльдар 74 6
Белашева Марина 37 4
Меламед Александр 95 4
Меламед Леонид 150 4
Осадчая Ирина 64 3
Рейман Леонид 1065 3
Кочетков Владислав 248 3
Изосимов Александр 192 3
Григорьева Евгения 60 3
Савин Сергей 97 3
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Голубева Надежда 43 2
Астафьева Ирина 37 2
Шатиков Александр 19 2
Коваль Василий 7 2
Путин Владимир 3454 2
Лукашенко Александр 104 2
Зайцева Анна 70 2
Домбровский Юрий 62 1
Фадеев Михаил 57 1
Щебетов Сергей 34 1
Саяпина Елена 46 1
Чуйкин Алексей 27 1
Михайлов Олег 23 1
Васин Владислав 16 1
Тайнов Олег 20 1
Бешев Сергей 19 1
Невская Екатерина 19 1
Данилов Игорь 24 1
Андросик Владимир 33 1
Голосной Евгений 22 1
Мосеев Виталий 16 1
Рябоконь Владимир 12 1
Толпежников Тимофей 12 1
Луканин Виктор 17 1
Розинова Раиса 16 1
Бахорин Александр 10 1
Курин Вадим 12 1
Самохин Дмитрий 2 1
Брусницын Максим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 10
Европа 24964 10
Украина 7928 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Узбекистан - Республика 2005 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Казахстан - Республика 6048 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Испания - Королевство 3840 4
Молдавия - Республика Молдова 738 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Румыния 753 3
Таджикистан - Республика 953 3
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Армения - Республика 2449 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Грузия 1332 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Европа Западная 1496 2
Туркмения - Туркменистан 456 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 19
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Аренда 2687 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 65
Ведомости 1466 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Известия ИД 770 2
The Observer 40 1
Восток-Медиа 5 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Российская газета 290 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
Mobile Research Group 87 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ABI Research 236 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Frost & Sullivan 207 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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