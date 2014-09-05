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Савватин Максим



05.09.2014 Оборот видеосервиса Okko в первом полугодии 2014 г. вырос в 4 раза 1
19.03.2013 VAS-услуги — драйвер телекоммуникационных сервисов 3
12.12.2011 «Мегафон» не отдал Крайний Север в руки МТС 1
30.11.2011 На предприятиях ЖКХ Европы в 2010 г. внедрено 3 млн М2М-модулей 1
30.11.2011 МТС и «Мегафон» борются за выход на Крайний Север 1
22.04.2011 «Билайн» готовит альтернативу Skype 1
14.12.2010 «Вымпелком» выпустит брендированный 10-дюймовый планшет на Windows 7 1
07.09.2010 «Евросеть» перевезла 1000 магазинов и вышла из убытков 1
09.11.2009 Мобильный WiMAX по-русски: гонка за частотами началась 2
03.11.2009 Россия: первую LTE-сеть обещают в 2010 году 1
09.07.2009 Москва: Открыта первая 3G-станция метро 1
09.12.2008 В 2009 году рынок мобильных телефонов в России ожидает падение 1
17.10.2008 СМАРТС больше не продается: Кризис сорвал главную сделку года 1
03.10.2008 Россия: мобильная розница погибнет не в этом году 1
31.07.2008 «Мегафон» обрушил цены на безлимит 1
23.05.2008 В Молдавии 3G будет у всех 2
07.05.2008 «Билайн» получил шанс на Дальний Восток 1
11.04.2008 Турки вышли на связь с Лукашенко 1
27.03.2008 МТС, «Билайн» и «Мегафон» обеспечили связь в полете 1
11.03.2008 Microsoft резко снизила цены на Xbox 1
18.02.2008 3G: за Уралом раньше, чем в Москве 1
13.02.2008 Россия не спасла Tele2 от убытков 2
31.01.2008 Россия: интернет-провайдеры начали войну с вирусами 1
21.12.2007 «1C» купила «Кодекс Войны» 1
05.12.2007 Москва: Media Markt вырос в 2,5 раза за день 1
20.11.2007 МТС записала Украину в отстающие 2
12.11.2007 МТС закрывает i-mode 1
04.10.2007 Первый телефон с двумя SIM-картами — скоро в России 1
02.10.2007 Операторы избавляются от «единицы» в прямых номерах 1
20.09.2007 Греф поведет русских связистов в Китай 1
12.09.2007 «ВымпелКом»: первый шаг в дальнее зарубежье 2
27.08.2007 Россия: мобильный контент жаждет 3G 2
20.08.2007 Сети GSM/3G достигли 2,5 млрд абонентов 1
14.08.2007 Французы докупили Orange Moldova 2
08.08.2007 Vodafone не уйдет из Америки за $10 млрд 1
02.08.2007 Европа отказывается от фиксированной связи 1
11.07.2007 «Беталинк» меняет формат 1
28.06.2007 Президент «Евросети» ушел по плану 1
20.06.2007 Телефоны: МЭРТ готовит почву иностранным вендорам 1
19.06.2007 Леонид Меламед досчитал до $34 млрд 1

Публикаций - 55, упоминаний - 67

Савватин Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7439 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8491 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6173 16
Ростелеком - Связьинвест 1654 6
СМАРТС Компания 491 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2207 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 4
Samsung Electronics 8909 3
Lenovo Motorola 3318 3
Акадо Телеком - Комкор 775 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1224 3
Vodafone Group 1266 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7727 2
Rambler Group - Рамблер ГК 755 2
Астелит 118 2
НТВ-Плюс 250 2
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 2
Orange France Télécom 637 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 105 2
Sony Ericsson 1032 2
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 2
Voxtel 70 2
БеСТ - life:) 44 2
Orange S.A. 877 2
Microsoft Corporation 20931 2
Центел - Центральный телеграф 316 2
Nokia Corporation 5228 2
LG Electronics 3114 1
Мобител 62 1
VK - Mail.ru Group 2801 1
4995 1
Google LLC 9374 1
Синтерра - Synterra 743 1
Сумма Телеком - Sumtel 131 1
Альфа-Групп - Altimo 381 1
Orange Moldova 18 1
Белтелеком 56 1
Евросеть 1342 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 5
Связной ГК 1083 2
ГПБ - Газпромбанк 788 2
Цифроград 155 2
Dixis - Диксис 341 2
Беталинк 99 1
Квадра ПАО - ТГК-4 14 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 26 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 20 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 183 1
Air France 48 1
РТС - Фондовая биржа 317 1
Danone - Данон 58 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 1
Газпром-Медиа Холдинг 134 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 166 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 127 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 832 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1719 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1929 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1941 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2711 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 704 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 314 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 6
3G - Стандарт мобильной связи 5059 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3028 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 991 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12094 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3942 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 212 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2846 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 444 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3156 2
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 94 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 347 1
QWERTY-клавиатура 589 1
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 92 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 269 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1090 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 710 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 560 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 600 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2965 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 647 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2565 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3485 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2423 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9133 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6224 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4181 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 851 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1572 1
Google Android 11594 2
Apple iOS 6173 2
1С Кодекс войны - компьютерная игра 37 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 258 1
Nintendo Wii - игровая консоль 755 1
МТС 3G-сеть 87 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 43 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 57 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 6 1
Radix Tempo 15 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3291 1
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 38 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 907 1
Microsoft Skype 1872 1
Symbian OS 1387 1
Rakuten Viber 456 1
Microsoft Windows 7 1727 1
Эльдар Муртазин 45 5
Белашева Марина 36 4
Савин Сергей 88 3
Меламед Леонид 141 3
Осадчая Ирина 59 3
Кочетков Владислав 222 3
Рейман Леонид 985 2
Григорьева Евгения 57 2
Зайцева Анна 63 2
Разроев Элдар 34 2
Лукашенко Александр 76 2
Чичваркин Евгений 158 2
Изосимов Александр 188 2
Меламед Александр 43 2
Астафьева Ирина 35 2
Мардер Наум 109 1
Сморгонский Александр 6 1
Харламов Александр 6 1
Щебетов Сергей 30 1
Борисов Андрей 9 1
Кузьменко Валерия 58 1
Дорохина Юлия 42 1
Солонин Виталий 85 1
Гирев Андрей 69 1
Домбровский Юрий 56 1
Фадеев Михаил 47 1
Голубева Надежда 36 1
Путин Владимир 2396 1
Осадчая Екатерина 47 1
Греф Герман 337 1
Малис Александр 155 1
Смирнов Дмитрий 65 1
Козырев Алексей 274 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 36 1
Белов Виктор 31 1
Нестеров Александр 24 1
Талалыкин Александр 6 1
Ситников Николай 9 1
Кирюшин Геннадий 65 1
Андреева Екатерина 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 81901 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11992 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26513 10
Украина 5497 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11521 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11497 5
Молдавия - Республика Молдова 642 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33804 4
Испания - Королевство 2508 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3763 4
Беларусь - Белоруссия 3181 4
Узбекистан - Республика 1247 4
Германия - Федеративная Республика 7762 3
Франция - Французская Республика 4915 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 3
Таджикистан - Республика 711 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9383 3
Европа 7234 3
Казахстан - Республика 4109 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 790 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1122 2
Грузия 1027 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 852 2
Европа Западная 1274 2
Бразилия - Федеративная Республика 1891 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1919 2
Румыния 547 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10828 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 256 2
Африка - Африканский регион 2656 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 176 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 552 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 915 1
России - европейская часть - Восточная Европа 73 1
Кот-д’Ивуар - Республика 7 1
Доминикана - Доминиканская Республика 35 1
Карибский бассейн - Карибы 54 1
Ботсвана - Республика 16 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2220 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 521 52
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 3
Thomson Reuters - Рейтер 5605 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
РИА Новости 712 1
НТВ - Телекомпания 275 1
ТНТ - Телеканал 112 1
Эхо Москвы - радиостанция 167 1
Известия ИД 201 1
Российская газета 219 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 5
Mobile Research Group 65 5
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 4
IDC - International Data Corporation 4512 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2570 1
ABI Research 230 1
Frost & Sullivan 176 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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