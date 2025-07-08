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Восток-Медиа
УПОМИНАНИЯ
Восток-Медиа и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1144 1
|Microsoft Office 3842 1
|Microsoft Office Word - DOC-DOCX 844 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 1
|Кожемяко Олег 3 1
|Беликова Юлия 2 1
|Темченко Дмитрий 4 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Савватин Максим 64 1
|Карпенко Александр 3 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
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