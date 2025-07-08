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Все категории 178277
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Восток-Медиа


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Основатель сети магазинов электроники DNS вложился в производство промышленных роботов 1
26.01.2017 В России хакеры терроризируют бизнесменов, вымогая деньги 1
02.07.2010 Все теплоснабжающие предприятия Амурской области оснастят системами учета 1
03.11.2009 Россия: первую LTE-сеть обещают в 2010 году 1
16.04.2003 Ericsson поставит GSM-оборудование на Дальний Восток 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Восток-Медиа и организации, системы, технологии, персоны:

Telefonica - Telefónica, S.A. 560 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
МТС - Примтелефон 47 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Rogers Communications - Rogers Wireless - Cantel - Cantel AT&T - Rogers Cantel AT&T - Rogers AT&T Wireless 27 1
АКОС 68 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13408 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2993 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 1
Huawei Technologies 399 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3167 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2845 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12200 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12472 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8188 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13057 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8749 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29552 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13129 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3045 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4425 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1056 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21293 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1144 1
Microsoft Office 3842 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 844 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 1
Кожемяко Олег 3 1
Беликова Юлия 2 1
Темченко Дмитрий 4 1
Осадчая Ирина 64 1
Савватин Максим 64 1
Карпенко Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1242 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2773 2
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
Аргентина - Аргентинская Республика 595 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 268 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1638 1
Германия - Федеративная Республика 12813 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14290 1
Испания - Королевство 3740 1
Узбекистан - Республика 1799 1
Швеция - Королевство 3649 1
Украина 7690 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 933 1
Бразилия - Федеративная Республика 2407 1
Россия - ДФО - Амурская область 787 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2839 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6902 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3595 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 181 1
Запугивание и шантаж 136 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 182 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10266 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11357 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6200 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1238 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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