Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АКОС
Публикаций - 60, упоминаний - 71
АКОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 10
|Opera - Браузер 853 2
|Opera Mini 206 2
|Opera Mobile 49 2
|Opera Turbo 36 2
|Google Android 11622 1
|Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
|Дяблов Роман 11 4
|Зайцев Павел 45 4
|Мордашов Алексей 33 3
|Осадчая Ирина 59 3
|Парфенчиков Артур 9 2
|Саяпина Елена 39 2
|Гирев Андрей 69 2
|Савватин Максим 55 2
|Провоторов Александр 146 2
|Носков Михаил 21 2
|Лашкина Елена 30 1
|Колпаков Антон 46 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Мякишева Марина 84 1
|Богатов Антон 76 1
|Бескоровайный Андрей 44 1
|Белашева Марина 36 1
|Изосимов Александр 188 1
|Боярсков Борис 28 1
|Клягин Максим 27 1
|Морозов Павел 20 1
|Карлсон Галина 2 1
|Зобнина Маргарита 51 1
|Корнеева Ксения 28 1
|Рутенберг Дмитрий 23 1
|Михайлов Олег 19 1
|Кучерук Павел 14 1
|Балаценко Андрей 30 1
|Рейман Леонид 988 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Носков Константин 205 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Костин Андрей 51 1
|Смагаринский Юрий 24 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Калугин Сергей 165 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Слизень Виталий 235 1
|Кусков Денис 212 1
|Гуров Филипп 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
|Frost & Sullivan 176 1
|Synergy Research Group 39 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
|Datamonitor 82 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru