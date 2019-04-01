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АКОС



01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
24.06.2016 За год Tele2 удвоила число базовых станций 3G в Приморском крае 1
14.10.2015 Tele2 улучшила связь в Находке 1
15.09.2015 Tele2 устраняет цифровое неравенство в Магаданской области 1
30.06.2015 Гуров и партнеры: Интегрированные коммуникации в России по сути таковыми не являются 1
18.06.2015 Tele2 объявила о старте работы в Приморском крае 1
12.05.2015 Tele2 начинает подготовку к запуску в Приморском крае 1
01.04.2015 Роман Дяблов назначен региональным управляющим директором Tele2 в Приморском крае 3
06.08.2014 В России появился четвертый федеральный сотовый оператор 1
02.07.2014 «Большая тройка» становится «большой четверкой» 1
06.02.2014 «Ростелеком» и «Tele2 Россия» подписали договор о сотовом слиянии 1
16.01.2014 Андрей Шорников назначен техническим директором «Tele2 Сахалин» 1
07.08.2013 «Ростелеком» запустил сеть 3G в Санкт-Петербурге 1
07.02.2013 «Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Приморском крае 1
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
03.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование элементов сети 3G в Санкт-Петербурге 1
22.11.2012 «Ростелеком» запускает сеть 3G в Иркутской области 1
29.10.2012 «Ростелеком» приступил к строительству сети 3G в Свердловской и Тюменской областях 1
23.10.2012 Сергей Терпугов назначен директором по продажам Северо-Западного региона «ВымпелКома» 1
17.10.2012 «Ростелеком» запустил в тестовую эксплуатацию сеть 3G в Иркутской области 1
31.08.2012 «МегаФон» обеспечит участников саммита АТЭС во Владивостоке полным комплексом телекоммуникационных услуг 1
31.07.2012 Константин Волошин назначен исполняющим обязанности гендиректора «Акос» 4
28.06.2012 «Билайн» будет конкурировать сам с собой 1
17.02.2012 «Ростелеком» и «Евросеть» договорились о федеральном сотрудничестве 1
10.02.2012 «Связной» начинает предлагать оборудование и услуги мобильной связи «Ростелекома» в 45 регионах России 1
21.09.2011 «Билайн» не выдержал без абонентов Tele2 1
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
03.08.2011 Сергей Леоненко назначен генеральным директором «Акос» 2
12.07.2011 Оператор «АКОС» даст своим абонентам безлимитный интернет вместе с Opera 1
12.07.2011 «Акос» запустил тарифную опцию «Безлимитный Интернет с Opera» 2
24.05.2011 Приставов допустили к информации о платежах сотовых абонентов 1
10.05.2011 «Билайн» дважды пришел на Дальний Восток 2
27.04.2011 Власти исполнили давнюю мечту «Билайна» 1
29.10.2010 Сотовые операторы «Связьинвеста» с начала 2011 г. снизят тарифы на роуминг 2
19.03.2010 Судебные приставы не смогут наказать «большую тройку» 1
09.02.2010 ЕТК снижает тарифы на роуминг 1
22.01.2010 МТС, "Билайн" и "Мегафон" объявили войну судебным приставам 1
14.12.2009 Запущена первая LTE-сеть 1
24.11.2009 Государство хочет списывать деньги сотовых абонентов 1
05.11.2009 LTE-сети научили передавать голос и SMS 1

Публикаций - 60, упоминаний - 71

АКОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2214 18
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 16
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 645 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 16
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 16
Tele2 Байкалвестком 84 13
СМАРТС Волгоград-GSM 15 12
Ростелеком - Связьинвест 1654 12
Ростелеком НСС 75 11
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 86 10
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 8
Huawei 3134 5
Ericsson 2273 5
Ростелеком - Уральский филиал 69 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 4
СМАРТС Компания 491 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 4
Ростелеком - Сахателеком 62 4
Сумма Телеком - Sumtel 131 3
Синтерра - Synterra 743 3
Ростелеком ЦентрТелеком 503 3
Telefonica - Telefónica España 461 2
Opera Software 319 2
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 16 2
Мотив - Екатеринбург-2000 128 2
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 2
Samsung Electronics 8923 2
Telia Company - TeliaSonera 782 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 630 2
АФК Система ПАО 1599 2
Nokia Corporation 5231 2
Lenovo Group 1992 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 1
СМАРТС Шупашкар-GSM 12 1
Sony Ericsson 1032 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1889 3
CyberPlat - КиберПлат 329 2
Связной ГК 1083 2
Евросеть 1342 2
Русфинанс Банк 37 1
Цезарь Сателлит 31 1
СОГАЗ Страховая Группа 63 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Экспобанк - Expobank 25 1
Sumitomo Group 36 1
Интеррос 25 1
Цифроград 155 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 65 1
Белый Ветер 213 1
Dixis - Диксис 341 1
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 9 1
Почта России ПАО 1769 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
IPOC 121 1
Банк Оранжевый 26 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 128 1
РТС - Фондовая биржа 317 1
ПСБ - Промсвязьбанк 634 1
Северсталь ПАО 260 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 407 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 1
Qiwi 788 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 838 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1579 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 553 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2009 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 7
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 2
Virtual office - Виртуальный офис 35 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 86 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1196 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 1
LTE-смартфон 139 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 231 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1482 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 130 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 1
QWERTY-клавиатура 631 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 554 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 127 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 201 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 481 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 213 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 10
Opera - Браузер 853 2
Opera Mini 206 2
Opera Mobile 49 2
Opera Turbo 36 2
Google Android 11622 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Дяблов Роман 11 4
Зайцев Павел 45 4
Мордашов Алексей 33 3
Осадчая Ирина 59 3
Парфенчиков Артур 9 2
Саяпина Елена 39 2
Гирев Андрей 69 2
Савватин Максим 55 2
Провоторов Александр 146 2
Носков Михаил 21 2
Лашкина Елена 30 1
Колпаков Антон 46 1
Кузьменко Валерия 58 1
Мякишева Марина 84 1
Богатов Антон 76 1
Бескоровайный Андрей 44 1
Белашева Марина 36 1
Изосимов Александр 188 1
Боярсков Борис 28 1
Клягин Максим 27 1
Морозов Павел 20 1
Карлсон Галина 2 1
Зобнина Маргарита 51 1
Корнеева Ксения 28 1
Рутенберг Дмитрий 23 1
Михайлов Олег 19 1
Кучерук Павел 14 1
Балаценко Андрей 30 1
Рейман Леонид 988 1
Щеголев Игорь 684 1
Носков Константин 205 1
Эмдин Сергей 67 1
Костин Андрей 51 1
Смагаринский Юрий 24 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Калугин Сергей 165 1
Брюквин Юрий 280 1
Слизень Виталий 235 1
Кусков Денис 212 1
Гуров Филипп 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 28
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 23
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 17
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1158 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 12
Россия - СФО - Иркутская область 725 10
Россия - ДФО - Хабаровский край 557 10
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 10
Россия - ДФО - Магаданская область 298 9
Россия - ДФО - Сахалинская область 607 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 8
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 645 7
Россия - ДФО - Амурская область 450 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 917 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 5
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 269 4
Россия - Восточная Сибирь 231 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 383 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2884 4
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 222 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 127 3
Узбекистан - Республика 1250 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 967 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 2
Россия - Сибирь 1343 2
Бразилия - Федеративная Республика 1895 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1920 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1188 2
Россия - СФО - Республика Алтай 878 2
Германия - Федеративная Республика 7774 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 392 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 2
Япония 7885 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1096 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 749 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 18 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 205 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 1
Русский язык 1653 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 239 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 1
Эхо Москвы - радиостанция 168 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
Frost & Sullivan 176 1
Synergy Research Group 39 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Datamonitor 82 1
ВГУЭС ФГБОУ ВО - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 3 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 60 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
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