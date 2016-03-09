Функция видеоускорения дебютирует в Opera Mini для Android Компания Opera реализовала функцию видеоускорения в новой версии мобильного браузера Opera Mini, уже доступном в Google Play. Таким образом, пользователи Android теперь будут реже сталкиваться с буферизацией, а также смогут экономить больше данных при просмотре видео, сообщили

В новой версии Opera Mini для Android улучшена поддержка языков и добавлен сканер QR-кодов В первом в 2016 г. обновлении Opera Mini появился сканер и генератор QR-кодов, усовершенствованный менеджер загрузки и улучшенная поддержка 90 различных языков. Во многих странах, особенно в тех, где проживает большое колич

В обновленной Opera Mini для Android доступна новая технология компрессии данных В новой версии мобильного браузера Opera Mini для Android пользователи могут впервые переключаться между двумя различными режимами компрессии данных: высоким и экстремальным. Эти режимы позволяют оптимизировать компрессию данных

Вышла новая Opera Mini для Android Пользователи Android-устройств могут скачать в Google Play новую версию мобильного браузера Opera Mini с полностью переработанным дизайном интерфейса. Помимо обновленного интерфейса, новую Opera Mini отличает: лаконичное меню; переработанная экспресс-панель; приватный режим; во

Новая Opera стала первым браузером «без задержек при просмотре видео» Компания Opera Software выпустила новую версию мобильного браузера Opera Mini для iPhone и iPad. Основным нововведением в Opera Mini 9 стала технология предварительной оптимизации видео Rocket Optimizer. Эта технология была приобретена Opera Software вм

Opera Mini 9 для iOS обзавелся функцией видеоускорения Пользователи iPhone и iPad отныне смогут не тратить свое время на ожидание загрузки мобильного видео и сократить расходы на интернет-трафик благодаря новой функции видеоускорения в браузере Opera Mini 9, доступном с сегодняшнего дня в Apple App Store. Как сообщили CNews в Opera Software, данная функция сокращает время буферизации путем уменьшения размера видеоданных. А благодаря в

Opera выпустила браузер для умных часов Samsung Gear S Opera Software объявила о том, что Opera Mini стал первым веб-браузером на смарт-часах Samsung Gear S, разработанных на основе о

Opera Mini станет браузером по умолчанию в телефонах Microsoft вующий браузер Xpress для доступа в интернет, будет предложено установить последнюю версию браузера Opera Mini. При этом в новых устройствах, поступающих в продажу, браузер Opera Mini бу

Российские пользователи Opera Mini в месяц экономят 233 млн руб. на мобильном интернете Пользователи браузера Opera Mini в России ежемесячно экономят в среднем 233 млн руб. на мобильном интернете, соглас

Вышел обновленный браузер Opera Mini для iOS Opera представила Opera Mini 8 – самое масштабное обновление мобильного браузера Opera Mini для iPhone и

«МегаФон» и Opera Software запустили кобрэндинговый браузер Opera Mini яя компания MegaLabs и компания Opera Software запустили совместный проект — кобрэндинговый браузер Opera Mini. Теперь при запуске браузера с телефона абоненты «МегаФона» увидят в стартовом окн

Определены 10 самых популярных Android-смартфонов в России в России. Теперь в десятку наиболее популярных Android-смартфонов в России входят модели только этих производителей, сообщает компания Opera Software, исследовавшая пользовательскую базу веб-браузера Opera Mini. В частности, Samsung потеснил прошлогоднего лидера рейтинга HTC, а Sony увеличила свое присутствие в Топ-10 с трех до пяти моделей. В компани также отметили, что в рейтинг не попала

Opera представила новую версию браузера для мобильных телефонов Вышла новая версия браузера Opera Mini для мобильных телефонов низкого ценового сегмента. Последняя версия браузера – 4.5, теперь содержит менеджер загрузки. Поставить на паузу, возобновить и управлять всем процессом загр

«Киевстар» выпускает собственную версию браузера Opera Mini обильной связи «Киевстар» предложил своим абонентам специальную версию мобильного интернет-браузера Opera Mini. Браузер Opera Mini, благодаря технологии сжатия, сокращает трафик на 90%,

Opera выпустила новую версию Opera Mini для J2ME и BlackBerry Компания Opera Software объявила о выпуске мобильного веб-браузера Opera Mini 7.1 для телефонов с поддержкой J2ME и платформы BlackBerry. Браузер Opera Mini<

Вышла Opera Mini 7.5 для Android Компания Opera Software объявила о выпуске мобильного веб-браузера Opera Mini 7.5 для Android-устройств. Основным нововведением в новой версии является «Cтартовая страница», которая содержит раздел с социальными сетями, новостями и рекомендуемыми ссылками. «Су

В браузере Opera Mini 7 появилась интеллектуальная домашняя страница Компания Opera объявила о том, что браузер Opera Mini 7 с интеллектуальной домашней страницей теперь доступен для всех моделей обычных т

Мобильные браузеры: Android обошел Opera Mini Мировая рыночная доля веб-браузера Google, интегрированного в операционную систему Android, впервые превысила долю Opera Mini. Согласно Net Applications, в период с сентября по октябрь 2011 г. доля Android на рынке мобильных веб-браузеров выросла с 16,03% до 18,60%, в то время как Opera Mini - сократ

Opera выпустила браузер для тех, кто считает копейки Компания Opera Software выпустила новые версии веб-браузеров для мобильных устройств: Opera Mini 6.5 для iOS (две отдельные версии для iPhone и iPad), BlackBerry, Symbian S60 и Java, а также Opera Mobile 11.5 для Symbian S60. Opera Mini 6.5 и Opera Mobile 11.5 содержат но

Opera Mini 6.5 и Opera Mobile 11.5 считают объем полученных и переданных данных Компания Opera Software объявила о том, что новые версии мобильных браузеров Opera Mini 6.5 и Opera Mobile 11.5 теперь показывают реальный объем полученных и переданных данных, а также количество сэкономленного трафика в целом или в течение последней сессии. Эту информа

Вышла Opera Mini для iPad Компания Opera Software выпустила веб-браузер Opera Mini 6 для устройств на платформе iOS. В шестой версии браузера появилась поддержка iPa

Вышла версия браузера Opera Mini 6 для iOS Компания Opera объявила о том, что с сегодняшнего дня браузер Opera Mini 6 для операционной системы iOS доступен для бесплатной загрузки в магазине приложе

Opera для iPhone заставили работать по-человечески Opera Software сумела преодолеть основные недостатки браузера Opera Mini. Одна из главных и самых раздражающих проблем актуальной сейчас версии Opera Mini 5.0 для iPhone 4 - чрезвычайно длительное время запуска браузера. По наблюдениям пользователе

Opera обновила мобильные браузеры для всего, кроме iPhone и iPad Сегодня норвежский разработчик Opera Software откроет доступ к своим новым мобильным браузерам Opera Mini 6 и Opera Mobile 11. Две новые Opera будут доступны для бесплатного скачивания пользователям мобильников на платформах Android и Symbian. Кроме того, выпущены версии Opera Mobile 11

МТС запускает для своих абонентов новую версию Opera Mini, разработанную совместно с Vodafone обильного браузера, которая была разработана для Vodafone и его партнеров. Браузер «МТС Интернет от Opera Mini» отличается от публичной версии Opera Mini индивидуальным дизайном интерфей

По просьбе россиян Opera Mini портировали на десктоп Норвежская Opera Software портировала свой мобильный браузер Opera Mini на десктоп. Представитель разработчика в России Владимир Исаев рассказал CNews, что это первый в истории компании случай переноса мобильного браузера на «классическую» операционную с

«Радуга-Интернет» запустил услугу безлимитного интернета на основе браузера Opera Mini для ПК Провайдер спутниковой связи «Радуга-Интернет» предложил специальный сервис безлимитного интернета на основе адаптированной для настольных компьютеров версии браузера Opera Mini. Стомость услуги составляет 29 руб. в месяц. Услуга адресована всем пользователям спутниковой связи, преимущественно в отдалённых областях России, где нет возможности подключиться к

Nokia готовит «убийцу» Opera Mini Новый мобильный браузер Nokia способен серьезно пошатнуть позиции лидера этого рынка — популярной Opera Mini. Принципиальным отличием нового браузера Nokia Ovi Browser от его предшественников, стала функция сжатия данных, позволяющая снизить затраты владельца телефона на оплату мобильного т

Аудитория Opera Mini за год выросла на 108,3% Количество пользователей браузера Opera Mini в августе 2010 г. увеличилось на 4 млн человек, что стало рекордным ростом за последние шесть месяцев. Такие данные содержатся в отчете компании Opera по итогам августа. В августе 20

Opera и Tele2 выпустили специальную версию Opera Mini Компании Opera Software и «Tele2 Россия» объявили о выходе специальной версии браузера Opera Mini. В специальной версии Opera mini уже установлены закладки для быстрого доступа к различным онлайн-услугам сети Tele2 - WAP-порталу, игровому и музыкальному сервисам, а также к

«Билайн» запустил новую услугу - «Безлимитный серфинг с Opera Mini» н») объявила о запуске новой услуги для пользователей мобильного интернета - «Безлимитный серфинг с Opera Mini». Услуга доступна клиентам «Билайн» - пользователям браузера Opera Mini.

НТК запустила услугу «Безлимитный серфинг с Opera Mini» «Новая Телефонная Компания» (НТК), оператор мобильной связи в Приморском крае, начала предоставлять своим абонентам услугу «Безлимитный серфинг с Opera Mini». Теперь абоненты НТК могут получать доступ к веб-страницам с помощью браузера Opera Mini за 240 руб. в месяц без ограничения трафика. «Услуга «Безлимитный серфинг с Opera

Вышла Opera Mini 5.1 для Windows Mobile Норвежская компания Opera Software анонсировала новую версию популярного мобильного браузера Opera Mini для платформы Windows Mobile - Opera Mini 5.1. Обновление характеризуется рядом улучшений, таких как поддержка экранов высокого разрешения (до 800 x 480 пикселей), улучшенное

Telenor и Opera заключили соглашение о разработке кобрендинговых версий Opera Mini нет абонентами всех подразделений компании Telenor. Согласно договору, компания Opera Software и любое из подразделений Telenor Group имеет право разработать кобрендинговую версию мобильного браузера Opera Mini, адаптированную к местным операторам. Глобальное рамочное соглашение также предполагает совместную работу Opera и Telenor, направленную на дальнейшее внедрение инноваций и расширение

Вышла финальная версия Opera Mini для телефонов на Android Компания Opera Software объявила о выпуске финальной версии браузера Opera Mini 5.1 для всех телефонов, созданных на платформе Android. Новая версия обеспечивает лучшее отображение веб-страниц и шрифтов для мощных и производительных устройств на базе Android.

Браузер для мобильных телефонов Opera Mini обновлен до версии 5.1 Компания Opera Software представила Opera Mini 5.1 – обновлённую версию популярного браузера, призванную оптимизировать работу программы в Сети с помощью телефонов с ограниченными техническими возможностями. Обновленная версия

Безлимитный интернет с Opera Mini расширили на всю Россию ли о том, что подписали новое соглашение, в рамках которого действие услуги «Безлимитный интернет с Opera Mini» будет расширено на все регионы России. В Москве данная услуга была запущена «Мега

«МегаФон» запустит услугу «Безлимитный Интернет с Opera Mini» во всех регионах России р сотовой связи «МегаФон» подписали соглашение, по которому действие услуги «Безлимитный Интернет с Opera Mini» от «МегаФон» расширяется на все регионы России. В ближайшее время более 53 млн аб

Аудитория Opera Mini в СНГ за год выросла на 63% Согласно данным нового отчета компании Opera, в апреле 2010 г. во всем мире насчитывалось более 58,9 млн пользователей Opera Mini. По сравнению с мартом 2010 г. их количество выросло на 6,6%, а за год - на 152%. 58,9 млн пользователей Opera Mini просмотрели более 26,3 млрд веб-страниц, что на 1,6% больше