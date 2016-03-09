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Opera Mini браузер
СОБЫТИЯ
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|09.03.2016
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Функция видеоускорения дебютирует в Opera Mini для Android
Компания Opera реализовала функцию видеоускорения в новой версии мобильного браузера Opera Mini, уже доступном в Google Play. Таким образом, пользователи Android теперь будут реже сталкиваться с буферизацией, а также смогут экономить больше данных при просмотре видео, сообщили
|26.01.2016
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В новой версии Opera Mini для Android улучшена поддержка языков и добавлен сканер QR-кодов
В первом в 2016 г. обновлении Opera Mini появился сканер и генератор QR-кодов, усовершенствованный менеджер загрузки и улучшенная поддержка 90 различных языков. Во многих странах, особенно в тех, где проживает большое колич
|08.09.2015
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В обновленной Opera Mini для Android доступна новая технология компрессии данных
В новой версии мобильного браузера Opera Mini для Android пользователи могут впервые переключаться между двумя различными режимами компрессии данных: высоким и экстремальным. Эти режимы позволяют оптимизировать компрессию данных
|14.04.2015
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Вышла новая Opera Mini для Android
Пользователи Android-устройств могут скачать в Google Play новую версию мобильного браузера Opera Mini с полностью переработанным дизайном интерфейса. Помимо обновленного интерфейса, новую Opera Mini отличает: лаконичное меню; переработанная экспресс-панель; приватный режим; во
|06.11.2014
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Новая Opera стала первым браузером «без задержек при просмотре видео»
Компания Opera Software выпустила новую версию мобильного браузера Opera Mini для iPhone и iPad. Основным нововведением в Opera Mini 9 стала технология предварительной оптимизации видео Rocket Optimizer. Эта технология была приобретена Opera Software вм
|06.11.2014
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Opera Mini 9 для iOS обзавелся функцией видеоускорения
Пользователи iPhone и iPad отныне смогут не тратить свое время на ожидание загрузки мобильного видео и сократить расходы на интернет-трафик благодаря новой функции видеоускорения в браузере Opera Mini 9, доступном с сегодняшнего дня в Apple App Store. Как сообщили CNews в Opera Software, данная функция сокращает время буферизации путем уменьшения размера видеоданных. А благодаря в
|07.10.2014
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Opera выпустила браузер для умных часов Samsung Gear S
Opera Software объявила о том, что Opera Mini стал первым веб-браузером на смарт-часах Samsung Gear S, разработанных на основе о
|21.08.2014
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Opera Mini станет браузером по умолчанию в телефонах Microsoft
вующий браузер Xpress для доступа в интернет, будет предложено установить последнюю версию браузера Opera Mini. При этом в новых устройствах, поступающих в продажу, браузер Opera Mini бу
|14.07.2014
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Российские пользователи Opera Mini в месяц экономят 233 млн руб. на мобильном интернете
Пользователи браузера Opera Mini в России ежемесячно экономят в среднем 233 млн руб. на мобильном интернете, соглас
|27.06.2014
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Вышел обновленный браузер Opera Mini для iOS
Opera представила Opera Mini 8 – самое масштабное обновление мобильного браузера Opera Mini для iPhone и
|30.07.2013
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«МегаФон» и Opera Software запустили кобрэндинговый браузер Opera Mini
яя компания MegaLabs и компания Opera Software запустили совместный проект — кобрэндинговый браузер Opera Mini. Теперь при запуске браузера с телефона абоненты «МегаФона» увидят в стартовом окн
|17.06.2013
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Определены 10 самых популярных Android-смартфонов в России
в России. Теперь в десятку наиболее популярных Android-смартфонов в России входят модели только этих производителей, сообщает компания Opera Software, исследовавшая пользовательскую базу веб-браузера Opera Mini. В частности, Samsung потеснил прошлогоднего лидера рейтинга HTC, а Sony увеличила свое присутствие в Топ-10 с трех до пяти моделей. В компани также отметили, что в рейтинг не попала
|05.06.2013
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Opera представила новую версию браузера для мобильных телефонов
Вышла новая версия браузера Opera Mini для мобильных телефонов низкого ценового сегмента. Последняя версия браузера – 4.5, теперь содержит менеджер загрузки. Поставить на паузу, возобновить и управлять всем процессом загр
|28.02.2013
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«Киевстар» выпускает собственную версию браузера Opera Mini
обильной связи «Киевстар» предложил своим абонентам специальную версию мобильного интернет-браузера Opera Mini. Браузер Opera Mini, благодаря технологии сжатия, сокращает трафик на 90%,
|22.11.2012
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Opera выпустила новую версию Opera Mini для J2ME и BlackBerry
Компания Opera Software объявила о выпуске мобильного веб-браузера Opera Mini 7.1 для телефонов с поддержкой J2ME и платформы BlackBerry. Браузер Opera Mini<
|20.09.2012
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Вышла Opera Mini 7.5 для Android
Компания Opera Software объявила о выпуске мобильного веб-браузера Opera Mini 7.5 для Android-устройств. Основным нововведением в новой версии является «Cтартовая страница», которая содержит раздел с социальными сетями, новостями и рекомендуемыми ссылками. «Су
|31.05.2012
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В браузере Opera Mini 7 появилась интеллектуальная домашняя страница
Компания Opera объявила о том, что браузер Opera Mini 7 с интеллектуальной домашней страницей теперь доступен для всех моделей обычных т
|03.11.2011
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Мобильные браузеры: Android обошел Opera Mini
Мировая рыночная доля веб-браузера Google, интегрированного в операционную систему Android, впервые превысила долю Opera Mini. Согласно Net Applications, в период с сентября по октябрь 2011 г. доля Android на рынке мобильных веб-браузеров выросла с 16,03% до 18,60%, в то время как Opera Mini - сократ
|02.11.2011
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Opera выпустила браузер для тех, кто считает копейки
Компания Opera Software выпустила новые версии веб-браузеров для мобильных устройств: Opera Mini 6.5 для iOS (две отдельные версии для iPhone и iPad), BlackBerry, Symbian S60 и Java, а также Opera Mobile 11.5 для Symbian S60. Opera Mini 6.5 и Opera Mobile 11.5 содержат но
|12.10.2011
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Opera Mini 6.5 и Opera Mobile 11.5 считают объем полученных и переданных данных
Компания Opera Software объявила о том, что новые версии мобильных браузеров Opera Mini 6.5 и Opera Mobile 11.5 теперь показывают реальный объем полученных и переданных данных, а также количество сэкономленного трафика в целом или в течение последней сессии. Эту информа
|25.05.2011
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Вышла Opera Mini для iPad
Компания Opera Software выпустила веб-браузер Opera Mini 6 для устройств на платформе iOS. В шестой версии браузера появилась поддержка iPa
|25.05.2011
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Вышла версия браузера Opera Mini 6 для iOS
Компания Opera объявила о том, что с сегодняшнего дня браузер Opera Mini 6 для операционной системы iOS доступен для бесплатной загрузки в магазине приложе
|05.04.2011
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Opera для iPhone заставили работать по-человечески
Opera Software сумела преодолеть основные недостатки браузера Opera Mini. Одна из главных и самых раздражающих проблем актуальной сейчас версии Opera Mini 5.0 для iPhone 4 - чрезвычайно длительное время запуска браузера. По наблюдениям пользователе
|22.03.2011
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Opera обновила мобильные браузеры для всего, кроме iPhone и iPad
Сегодня норвежский разработчик Opera Software откроет доступ к своим новым мобильным браузерам Opera Mini 6 и Opera Mobile 11. Две новые Opera будут доступны для бесплатного скачивания пользователям мобильников на платформах Android и Symbian. Кроме того, выпущены версии Opera Mobile 11
|02.03.2011
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МТС запускает для своих абонентов новую версию Opera Mini, разработанную совместно с Vodafone
обильного браузера, которая была разработана для Vodafone и его партнеров. Браузер «МТС Интернет от Opera Mini» отличается от публичной версии Opera Mini индивидуальным дизайном интерфей
|17.02.2011
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По просьбе россиян Opera Mini портировали на десктоп
Норвежская Opera Software портировала свой мобильный браузер Opera Mini на десктоп. Представитель разработчика в России Владимир Исаев рассказал CNews, что это первый в истории компании случай переноса мобильного браузера на «классическую» операционную с
|17.02.2011
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«Радуга-Интернет» запустил услугу безлимитного интернета на основе браузера Opera Mini для ПК
Провайдер спутниковой связи «Радуга-Интернет» предложил специальный сервис безлимитного интернета на основе адаптированной для настольных компьютеров версии браузера Opera Mini. Стомость услуги составляет 29 руб. в месяц. Услуга адресована всем пользователям спутниковой связи, преимущественно в отдалённых областях России, где нет возможности подключиться к
|22.11.2010
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Nokia готовит «убийцу» Opera Mini
Новый мобильный браузер Nokia способен серьезно пошатнуть позиции лидера этого рынка — популярной Opera Mini. Принципиальным отличием нового браузера Nokia Ovi Browser от его предшественников, стала функция сжатия данных, позволяющая снизить затраты владельца телефона на оплату мобильного т
|30.09.2010
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Аудитория Opera Mini за год выросла на 108,3%
Количество пользователей браузера Opera Mini в августе 2010 г. увеличилось на 4 млн человек, что стало рекордным ростом за последние шесть месяцев. Такие данные содержатся в отчете компании Opera по итогам августа. В августе 20
|28.09.2010
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Opera и Tele2 выпустили специальную версию Opera Mini
Компании Opera Software и «Tele2 Россия» объявили о выходе специальной версии браузера Opera Mini. В специальной версии Opera mini уже установлены закладки для быстрого доступа к различным онлайн-услугам сети Tele2 - WAP-порталу, игровому и музыкальному сервисам, а также к
|20.09.2010
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«Билайн» запустил новую услугу - «Безлимитный серфинг с Opera Mini»
н») объявила о запуске новой услуги для пользователей мобильного интернета - «Безлимитный серфинг с Opera Mini». Услуга доступна клиентам «Билайн» - пользователям браузера Opera Mini.
|15.09.2010
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НТК запустила услугу «Безлимитный серфинг с Opera Mini»
«Новая Телефонная Компания» (НТК), оператор мобильной связи в Приморском крае, начала предоставлять своим абонентам услугу «Безлимитный серфинг с Opera Mini». Теперь абоненты НТК могут получать доступ к веб-страницам с помощью браузера Opera Mini за 240 руб. в месяц без ограничения трафика. «Услуга «Безлимитный серфинг с Opera
|09.09.2010
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Вышла Opera Mini 5.1 для Windows Mobile
Норвежская компания Opera Software анонсировала новую версию популярного мобильного браузера Opera Mini для платформы Windows Mobile - Opera Mini 5.1. Обновление характеризуется рядом улучшений, таких как поддержка экранов высокого разрешения (до 800 x 480 пикселей), улучшенное
|26.08.2010
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Telenor и Opera заключили соглашение о разработке кобрендинговых версий Opera Mini
нет абонентами всех подразделений компании Telenor. Согласно договору, компания Opera Software и любое из подразделений Telenor Group имеет право разработать кобрендинговую версию мобильного браузера Opera Mini, адаптированную к местным операторам. Глобальное рамочное соглашение также предполагает совместную работу Opera и Telenor, направленную на дальнейшее внедрение инноваций и расширение
|14.07.2010
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Вышла финальная версия Opera Mini для телефонов на Android
Компания Opera Software объявила о выпуске финальной версии браузера Opera Mini 5.1 для всех телефонов, созданных на платформе Android. Новая версия обеспечивает лучшее отображение веб-страниц и шрифтов для мощных и производительных устройств на базе Android.
|08.07.2010
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Браузер для мобильных телефонов Opera Mini обновлен до версии 5.1
Компания Opera Software представила Opera Mini 5.1 – обновлённую версию популярного браузера, призванную оптимизировать работу программы в Сети с помощью телефонов с ограниченными техническими возможностями. Обновленная версия
|23.06.2010
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Безлимитный интернет с Opera Mini расширили на всю Россию
ли о том, что подписали новое соглашение, в рамках которого действие услуги «Безлимитный интернет с Opera Mini» будет расширено на все регионы России. В Москве данная услуга была запущена «Мега
|23.06.2010
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«МегаФон» запустит услугу «Безлимитный Интернет с Opera Mini» во всех регионах России
р сотовой связи «МегаФон» подписали соглашение, по которому действие услуги «Безлимитный Интернет с Opera Mini» от «МегаФон» расширяется на все регионы России. В ближайшее время более 53 млн аб
|28.05.2010
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Аудитория Opera Mini в СНГ за год выросла на 63%
Согласно данным нового отчета компании Opera, в апреле 2010 г. во всем мире насчитывалось более 58,9 млн пользователей Opera Mini. По сравнению с мартом 2010 г. их количество выросло на 6,6%, а за год - на 152%. 58,9 млн пользователей Opera Mini просмотрели более 26,3 млрд веб-страниц, что на 1,6% больше
|28.04.2010
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Популярность Opera Mini выросла на 56,2%
В марте 2010 г. число пользователей Opera Mini превысило 55,2 млн человек, что на 9,3% больше, чем в феврале 2010 г. и на 140% - чем в марте 2009 г. Об этом говорится в новом отчете компании Opera. 55,2 млн пользователей просмотр
Opera Mini и организации, системы, технологии, персоны:
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|9to5Google 60 2
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|Telegraph 199 1
|Daily Mail 58 1
|NBC News 188 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|9to5Mac 70 1
|InformationWeek 241 1
|WapStart 45 1
|Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|The Verge - Издание 619 1
|ZDnet 663 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|AP - Associated Press 2007 1
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