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Opera Mini браузер

СОБЫТИЯ

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09.03.2016 Функция видеоускорения дебютирует в Opera Mini для Android

Компания Opera реализовала функцию видеоускорения в новой версии мобильного браузера Opera Mini, уже доступном в Google Play. Таким образом, пользователи Android теперь будут реже сталкиваться с буферизацией, а также смогут экономить больше данных при просмотре видео, сообщили

26.01.2016 В новой версии Opera Mini для Android улучшена поддержка языков и добавлен сканер QR-кодов

В первом в 2016 г. обновлении Opera Mini появился сканер и генератор QR-кодов, усовершенствованный менеджер загрузки и улучшенная поддержка 90 различных языков. Во многих странах, особенно в тех, где проживает большое колич
08.09.2015 В обновленной Opera Mini для Android доступна новая технология компрессии данных

В новой версии мобильного браузера Opera Mini для Android пользователи могут впервые переключаться между двумя различными режимами компрессии данных: высоким и экстремальным. Эти режимы позволяют оптимизировать компрессию данных
14.04.2015 Вышла новая Opera Mini для Android

Пользователи Android-устройств могут скачать в Google Play новую версию мобильного браузера Opera Mini с полностью переработанным дизайном интерфейса. Помимо обновленного интерфейса, новую Opera Mini отличает: лаконичное меню; переработанная экспресс-панель; приватный режим; во
06.11.2014 Новая Opera стала первым браузером «без задержек при просмотре видео»

Компания Opera Software выпустила новую версию мобильного браузера Opera Mini для iPhone и iPad. Основным нововведением в Opera Mini 9 стала технология предварительной оптимизации видео Rocket Optimizer. Эта технология была приобретена Opera Software вм
06.11.2014 Opera Mini 9 для iOS обзавелся функцией видеоускорения

Пользователи iPhone и iPad отныне смогут не тратить свое время на ожидание загрузки мобильного видео и сократить расходы на интернет-трафик благодаря новой функции видеоускорения в браузере Opera Mini 9, доступном с сегодняшнего дня в Apple App Store. Как сообщили CNews в Opera Software, данная функция сокращает время буферизации путем уменьшения размера видеоданных. А благодаря в
07.10.2014 Opera выпустила браузер для умных часов Samsung Gear S

Opera Software объявила о том, что Opera Mini стал первым веб-браузером на смарт-часах Samsung Gear S, разработанных на основе о
21.08.2014 Opera Mini станет браузером по умолчанию в телефонах Microsoft

вующий браузер Xpress для доступа в интернет, будет предложено установить последнюю версию браузера Opera Mini. При этом в новых устройствах, поступающих в продажу, браузер Opera Mini бу
14.07.2014 Российские пользователи Opera Mini в месяц экономят 233 млн руб. на мобильном интернете

Пользователи браузера Opera Mini в России ежемесячно экономят в среднем 233 млн руб. на мобильном интернете, соглас
27.06.2014 Вышел обновленный браузер Opera Mini для iOS

Opera представила Opera Mini 8 – самое масштабное обновление мобильного браузера Opera Mini для iPhone и
30.07.2013 «МегаФон» и Opera Software запустили кобрэндинговый браузер Opera Mini

яя компания MegaLabs и компания Opera Software запустили совместный проект — кобрэндинговый браузер Opera Mini. Теперь при запуске браузера с телефона абоненты «МегаФона» увидят в стартовом окн
17.06.2013 Определены 10 самых популярных Android-смартфонов в России

в России. Теперь в десятку наиболее популярных Android-смартфонов в России входят модели только этих производителей, сообщает компания Opera Software, исследовавшая пользовательскую базу веб-браузера Opera Mini. В частности, Samsung потеснил прошлогоднего лидера рейтинга HTC, а Sony увеличила свое присутствие в Топ-10 с трех до пяти моделей. В компани также отметили, что в рейтинг не попала
05.06.2013 Opera представила новую версию браузера для мобильных телефонов

Вышла новая версия браузера Opera Mini для мобильных телефонов низкого ценового сегмента. Последняя версия браузера – 4.5, теперь содержит менеджер загрузки. Поставить на паузу, возобновить и управлять всем процессом загр
28.02.2013 «Киевстар» выпускает собственную версию браузера Opera Mini

обильной связи «Киевстар» предложил своим абонентам специальную версию мобильного интернет-браузера Opera Mini. Браузер Opera Mini, благодаря технологии сжатия, сокращает трафик на 90%,

22.11.2012 Opera выпустила новую версию Opera Mini для J2ME и BlackBerry

Компания Opera Software объявила о выпуске мобильного веб-браузера Opera Mini 7.1 для телефонов с поддержкой J2ME и платформы BlackBerry. Браузер Opera Mini<
20.09.2012 Вышла Opera Mini 7.5 для Android

Компания Opera Software объявила о выпуске мобильного веб-браузера Opera Mini 7.5 для Android-устройств. Основным нововведением в новой версии является «Cтартовая страница», которая содержит раздел с социальными сетями, новостями и рекомендуемыми ссылками. «Су
31.05.2012 В браузере Opera Mini 7 появилась интеллектуальная домашняя страница

Компания Opera объявила о том, что браузер Opera Mini 7 с интеллектуальной домашней страницей теперь доступен для всех моделей обычных т
03.11.2011 Мобильные браузеры: Android обошел Opera Mini

Мировая рыночная доля веб-браузера Google, интегрированного в операционную систему Android, впервые превысила долю Opera Mini. Согласно Net Applications, в период с сентября по октябрь 2011 г. доля Android на рынке мобильных веб-браузеров выросла с 16,03% до 18,60%, в то время как Opera Mini - сократ
02.11.2011 Opera выпустила браузер для тех, кто считает копейки

Компания Opera Software выпустила новые версии веб-браузеров для мобильных устройств: Opera Mini 6.5 для iOS (две отдельные версии для iPhone и iPad), BlackBerry, Symbian S60 и Java, а также Opera Mobile 11.5 для Symbian S60. Opera Mini 6.5 и Opera Mobile 11.5 содержат но
12.10.2011 Opera Mini 6.5 и Opera Mobile 11.5 считают объем полученных и переданных данных

Компания Opera Software объявила о том, что новые версии мобильных браузеров Opera Mini 6.5 и Opera Mobile 11.5 теперь показывают реальный объем полученных и переданных данных, а также количество сэкономленного трафика в целом или в течение последней сессии. Эту информа
25.05.2011 Вышла Opera Mini для iPad

Компания Opera Software выпустила веб-браузер Opera Mini 6 для устройств на платформе iOS. В шестой версии браузера появилась поддержка iPa
25.05.2011 Вышла версия браузера Opera Mini 6 для iOS

Компания Opera объявила о том, что с сегодняшнего дня браузер Opera Mini 6 для операционной системы iOS доступен для бесплатной загрузки в магазине приложе
05.04.2011 Opera для iPhone заставили работать по-человечески

Opera Software сумела преодолеть основные недостатки браузера Opera Mini. Одна из главных и самых раздражающих проблем актуальной сейчас версии Opera Mini 5.0 для iPhone 4 - чрезвычайно длительное время запуска браузера. По наблюдениям пользователе
22.03.2011 Opera обновила мобильные браузеры для всего, кроме iPhone и iPad

Сегодня норвежский разработчик Opera Software откроет доступ к своим новым мобильным браузерам Opera Mini 6 и Opera Mobile 11. Две новые Opera будут доступны для бесплатного скачивания пользователям мобильников на платформах Android и Symbian. Кроме того, выпущены версии Opera Mobile 11

02.03.2011 МТС запускает для своих абонентов новую версию Opera Mini, разработанную совместно с Vodafone

обильного браузера, которая была разработана для Vodafone и его партнеров. Браузер «МТС Интернет от Opera Mini» отличается от публичной версии Opera Mini индивидуальным дизайном интерфей
17.02.2011 По просьбе россиян Opera Mini портировали на десктоп

Норвежская Opera Software портировала свой мобильный браузер Opera Mini на десктоп. Представитель разработчика в России Владимир Исаев рассказал CNews, что это первый в истории компании случай переноса мобильного браузера на «классическую» операционную с
17.02.2011 «Радуга-Интернет» запустил услугу безлимитного интернета на основе браузера Opera Mini для ПК

Провайдер спутниковой связи «Радуга-Интернет» предложил специальный сервис безлимитного интернета на основе адаптированной для настольных компьютеров версии браузера Opera Mini. Стомость услуги составляет 29 руб. в месяц. Услуга адресована всем пользователям спутниковой связи, преимущественно в отдалённых областях России, где нет возможности подключиться к

22.11.2010 Nokia готовит «убийцу» Opera Mini

Новый мобильный браузер Nokia способен серьезно пошатнуть позиции лидера этого рынка — популярной Opera Mini. Принципиальным отличием нового браузера Nokia Ovi Browser от его предшественников, стала функция сжатия данных, позволяющая снизить затраты владельца телефона на оплату мобильного т
30.09.2010 Аудитория Opera Mini за год выросла на 108,3%

Количество пользователей браузера Opera Mini в августе 2010 г. увеличилось на 4 млн человек, что стало рекордным ростом за последние шесть месяцев. Такие данные содержатся в отчете компании Opera по итогам августа. В августе 20
28.09.2010 Opera и Tele2 выпустили специальную версию Opera Mini

Компании Opera Software и «Tele2 Россия» объявили о выходе специальной версии браузера Opera Mini. В специальной версии Opera mini уже установлены закладки для быстрого доступа к различным онлайн-услугам сети Tele2 - WAP-порталу, игровому и музыкальному сервисам, а также к
20.09.2010 «Билайн» запустил новую услугу - «Безлимитный серфинг с Opera Mini»

н») объявила о запуске новой услуги для пользователей мобильного интернета - «Безлимитный серфинг с Opera Mini». Услуга доступна клиентам «Билайн» - пользователям браузера Opera Mini.

15.09.2010 НТК запустила услугу «Безлимитный серфинг с Opera Mini»

«Новая Телефонная Компания» (НТК), оператор мобильной связи в Приморском крае, начала предоставлять своим абонентам услугу «Безлимитный серфинг с Opera Mini». Теперь абоненты НТК могут получать доступ к веб-страницам с помощью браузера Opera Mini за 240 руб. в месяц без ограничения трафика. «Услуга «Безлимитный серфинг с Opera

09.09.2010 Вышла Opera Mini 5.1 для Windows Mobile

Норвежская компания Opera Software анонсировала новую версию популярного мобильного браузера Opera Mini для платформы Windows Mobile - Opera Mini 5.1. Обновление характеризуется рядом улучшений, таких как поддержка экранов высокого разрешения (до 800 x 480 пикселей), улучшенное

26.08.2010 Telenor и Opera заключили соглашение о разработке кобрендинговых версий Opera Mini

нет абонентами всех подразделений компании Telenor. Согласно договору, компания Opera Software и любое из подразделений Telenor Group имеет право разработать кобрендинговую версию мобильного браузера Opera Mini, адаптированную к местным операторам. Глобальное рамочное соглашение также предполагает совместную работу Opera и Telenor, направленную на дальнейшее внедрение инноваций и расширение
14.07.2010 Вышла финальная версия Opera Mini для телефонов на Android

Компания Opera Software объявила о выпуске финальной версии браузера Opera Mini 5.1 для всех телефонов, созданных на платформе Android. Новая версия обеспечивает лучшее отображение веб-страниц и шрифтов для мощных и производительных устройств на базе Android.

08.07.2010 Браузер для мобильных телефонов Opera Mini обновлен до версии 5.1

Компания Opera Software представила Opera Mini 5.1 – обновлённую версию популярного браузера, призванную оптимизировать работу программы в Сети с помощью телефонов с ограниченными техническими возможностями. Обновленная версия

23.06.2010 Безлимитный интернет с Opera Mini расширили на всю Россию

ли о том, что подписали новое соглашение, в рамках которого действие услуги «Безлимитный интернет с Opera Mini» будет расширено на все регионы России. В Москве данная услуга была запущена «Мега
23.06.2010 «МегаФон» запустит услугу «Безлимитный Интернет с Opera Mini» во всех регионах России

р сотовой связи «МегаФон» подписали соглашение, по которому действие услуги «Безлимитный Интернет с Opera Mini» от «МегаФон» расширяется на все регионы России. В ближайшее время более 53 млн аб
28.05.2010 Аудитория Opera Mini в СНГ за год выросла на 63%

Согласно данным нового отчета компании Opera, в апреле 2010 г. во всем мире насчитывалось более 58,9 млн пользователей Opera Mini. По сравнению с мартом 2010 г. их количество выросло на 6,6%, а за год - на 152%. 58,9 млн пользователей Opera Mini просмотрели более 26,3 млрд веб-страниц, что на 1,6% больше
28.04.2010 Популярность Opera Mini выросла на 56,2%

В марте 2010 г. число пользователей Opera Mini превысило 55,2 млн человек, что на 9,3% больше, чем в феврале 2010 г. и на 140% - чем в марте 2009 г. Об этом говорится в новом отчете компании Opera. 55,2 млн пользователей просмотр

Публикаций - 213, упоминаний - 270

Opera Mini и организации, системы, технологии, персоны:

Otello Corporation - Opera Software 340 104
Google LLC 12690 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
Apple Inc 13156 26
Meta Platforms - Facebook 4621 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
X Corp - Twitter 2938 21
Yandex - Яндекс 9216 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Microsoft Corporation 25775 17
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 17
Samsung Electronics 11065 16
МегаФон 10742 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 10
VK - Mail.ru Group 3602 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Yahoo! 3726 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
Sony 6739 6
HTC Corporation 1512 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Vodafone Group 1412 4
Fly - Explay - Эксплей 243 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Huawei 4677 3
LG Electronics 3735 3
Toshiba Corporation 2980 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Telegram Group 2940 3
Philips 2099 3
AT&T Inc 1726 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
Rover - RoverComputers 423 2
АКОС 68 2
Радуга-Интернет 24 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Телефон.Ру 92 1
Телефорум 93 1
Tesco 84 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Carl Zeiss AG 307 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Ford 435 1
LEGO 260 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 14 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Greenpeace - Гринпис 130 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
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