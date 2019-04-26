Индексная книга (каталог) CNews*
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Щербаков Антон
СОБЫТИЯ
|26.04.2019
|«Мегафон» запустил NB-IoT в Екатеринбурге 1
|10.12.2014
|4G-интернет от «МегаФона» доступен 7 млн уральцев 1
|05.06.2013
|«МегаФон» начинает разворачивать сеть 4G в Екатеринбурге 1
|27.03.2013
|Оптические линии связи «МегаФона» соединили Екатеринбург и Каменск-Уральский 1
|15.07.2011
|«Мегафон» превратил КАМАЗ в базовую станцию 1
|06.04.2011
|«МегаФон» с начала года увеличил количество базовых станций 3G на Урале на 15% 1
|11.01.2008
|Сеть «МегаФон-Урал» справилась с новогодней нагрузкой 1
|14.09.2004
|МФУ – самая популярная "периферия" в России 1
|31.08.2004
|Canon затеял толкотню на рынке МФУ 1
|20.06.2003
|Samsung Electronics усиливает борьбу с пиратством 1
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Щербаков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
|Величко Валерий 16 1
|Малышев Денис 13 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.