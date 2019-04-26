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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Щербаков Антон

СОБЫТИЯ


26.04.2019 «Мегафон» запустил NB-IoT в Екатеринбурге 1
10.12.2014 4G-интернет от «МегаФона» доступен 7 млн уральцев 1
05.06.2013 «МегаФон» начинает разворачивать сеть 4G в Екатеринбурге 1
27.03.2013 Оптические линии связи «МегаФона» соединили Екатеринбург и Каменск-Уральский 1
15.07.2011 «Мегафон» превратил КАМАЗ в базовую станцию 1
06.04.2011 «МегаФон» с начала года увеличил количество базовых станций 3G на Урале на 15% 1
11.01.2008 Сеть «МегаФон-Урал» справилась с новогодней нагрузкой 1
14.09.2004 МФУ – самая популярная "периферия" в России 1
31.08.2004 Canon затеял толкотню на рынке МФУ 1
20.06.2003 Samsung Electronics усиливает борьбу с пиратством 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Щербаков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 8
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 5
Samsung Electronics 11065 3
HP Inc. 5883 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Canon 1439 2
Merlion - Ippon 54 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 1
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 25 1
Chloride Group PLC 18 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
LG Electronics 3735 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Philips 2099 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Powercom - Пауэрком 76 1
МПЗ - Мытищинский приборостроительный завод 1 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 2
Принтер струйный - Inkjet printer 739 2
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Аксессуары 4282 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 361 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
Принтер - скорость печати 590 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
HRM - Расчет отпуска 873 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 1
Canon LaserBase - МФУ 7 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Opera Browser - Браузер 1050 1
Canon i-SENSYS - МФУ 42 1
Opera Mini - браузер 213 1
Величко Валерий 16 1
Малышев Денис 13 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - УФО - Свердловская область 1951 4
Россия - Уральские горы - Уральский хребет - Большой Урал 36 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 2
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 96 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 34 1
Европа 24964 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Россия - УФО - Курганская область 645 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 170 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 123 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ITResearch 123 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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