WCO World Customs Organization ВТамО Всемирная таможенная организация
СОБЫТИЯ
|11.03.2019
|Замглавы ФТС Денис Терещенко – о создании электронной таможни в России 1
|13.09.2017
|Apple Watch в России больше не считаются часами 1
|05.10.2012
|«Почта России»: электронный обмен данными ускорит доставку международных почтовых отправлений 1
|17.05.2012
|Таможня рассказала, как iPad получил «льготы» на въезд в Россию 1
|25.10.2005
|Российская таможня "сольется" с мировой 1
|23.09.2005
|США объявили мировую войну пиратам 1
|17.06.2005
|ФТС продвигает электронное декларирование 1
|20.06.2003
|Samsung Electronics усиливает борьбу с пиратством 1
