WCO World Customs Organization ВТамО Всемирная таможенная организация


СОБЫТИЯ


11.03.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко – о создании электронной таможни в России 1
13.09.2017 Apple Watch в России больше не считаются часами 1
05.10.2012 «Почта России»: электронный обмен данными ускорит доставку международных почтовых отправлений 1
17.05.2012 Таможня рассказала, как iPad получил «льготы» на въезд в Россию 1
25.10.2005 Российская таможня "сольется" с мировой 1
23.09.2005 США объявили мировую войну пиратам 1
17.06.2005 ФТС продвигает электронное декларирование 1
17.06.2005 ФТС продвигает электронное декларирование 1
20.06.2003 Samsung Electronics усиливает борьбу с пиратством 1

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 4
Apple Inc 12709 2
ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО 25 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 1
Applied Materials 302 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 71 1
Samsung Electronics 10684 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 1
Cisco Systems 5230 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
Acer Group - Acer Inc 2669 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1223 1
Почта России ПАО 2259 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 756 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 187 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2868 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Часы наручные - Wrist watches 111 1
Часы - Watch 997 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 1
Умные платформы 1873 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 469 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 626 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 76 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5183 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1286 1
Apple iPad 3943 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 1
ФТС РФ - Калининградский транзит 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 878 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 1
Новые облачные технологии - МойОфис 905 1
Microsoft Office 3980 1
Apple Siri - Голосовой помощник 421 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 541 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Лозбенко Леонид 5 2
Слобожанов Василий 4 2
Israel Chris - Израэль Крис 1 1
Михайлова Марина 8 1
Белянинов Андрей 1 1
Павлова Наталья 7 1
Покровская Татьяна 1 1
Андриянов Юрий 1 1
Жерихов Александр 1 1
Gutierrez Carlos - Гутьеррес Карлос 5 1
Терещенко Денис 92 1
Щербаков Антон 10 1
Ухлинов Леонид 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4107 2
Европа 24665 2
США - Калифорния - Саннивейл 88 1
Катар - Доха 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 1
Казахстан - Республика 5829 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Индия - Bharat 5719 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 1
Канада 4992 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Бразилия - Федеративная Республика 2456 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 1
Индонезия - Республика 1017 1
Евразия - Евразийский континент 628 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1406 1
США - Калифорния 4778 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Катар 174 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 811 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 669 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Ведомости 1277 1
NYT - The New York Times 1090 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 6 1
