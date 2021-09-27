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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Калифорния
Саннивейл

США - Калифорния - Саннивейл


27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
02.07.2020 Navicon предлагает клиентам платформу для Search & AI-Driven Analytics 1
11.10.2019 Уничтожена первая штаб-квартира AMD, где компания провела 50 лет 1
12.03.2019 Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand 1
28.02.2019 Apple уволила 190 человек из «невероятно талантливой команды», ворующей ее секреты 1
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler 1
06.02.2018 Nokia представила чипсет ReefShark для сетей 5G 1
07.07.2017 Знаменитый производитель фитнес-браслетов ликвидирует бизнес 1
10.08.2016 Ведущий производитель фитнес-браслетов продает бизнес 1
30.05.2016 Пионер рынка фитнес-браслетов свернул их выпуск и распродал запасы 1
23.11.2015 Ведущий производитель фитнес-браслетов закрывает офисы и увольняет сотрудников 1
13.05.2014 Pepperdata привлекает $5 млн инвестиций 1
29.11.2013 Mercedes стал ближе к Google и Tesla 1
27.02.2013 Yahoo запретила сотрудникам работать удаленно 1
23.05.2012 SAP заплатит за поставщика облачных B2B-решений крупнейшую сумму в истории 1
04.04.2012 mBlox оптимизировала взаимодействие сотрудников по всему миру с помощью решений видеосвязи Polycom 1
21.10.2011 Главным инженером AMD стал знаменитый выходец из Cisco и Apple 1
22.09.2011 Техническим директором Nokia стал ученый 1
19.05.2010 Symantec планирует поглощение на $1,3 млрд 1
04.03.2009 Производством чипов AMD займется компания Globalfoundries 1
18.06.2008 Мэтью Берардо назначен генеральным директором LiveJournal 1
26.02.2008 Microsoft не будет переносить штаб-квартиру Yahoo 1
09.10.2007 Yahoo! привлекает разработчиков 1
12.12.2006 Cisco Systems завершила сделку по приобретению Greenfield Networks 1
28.09.2006 AMD открыла новый центр разработок в США 1
25.09.2006 Yahoo проведет фестиваль хакеров 1
02.06.2006 Sun выходит из кризиса, хотя увольнения продолжаются 1
13.12.2005 НР предоставит виртуальные переговорные для компаний 1
23.09.2005 США объявили мировую войну пиратам 1
24.02.2005 AMD продемонстрировала двухядерный процессор Athlon 64 1
13.04.2004 Sun отказался от разработки новых процессоров 1
28.11.2003 AMD предоставит суперкомпьютер своим разработчикам 1
15.07.2003 AMD и Fujitsu создали СП по производству флэш-памяти 1
14.07.2003 Yahoo открыла новое подразделение в Индии 1
04.07.2003 В Россию начались поставки сетевого оборудования компании MiLAN 1
08.04.2003 Alcatel переходит на Linux 1
21.11.2002 Новые процессоры AMD будут называться Athlon 64 1
11.11.2002 Sun создает компьютерное ранчо 1
29.10.2002 AMD открывает центр для разработчиков 1
10.10.2002 Philips начнет реструктуризацию 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AMD - Advanced Micro Devices 2815 11
Apple Inc - Эппл Рус 9129 9
Yahoo! 2330 6
Jawbone 28 5
Fitbit 46 4
Google LLC 8904 4
Samsung Electronics 7997 4
Microsoft Corporation 17337 4
Garmin 137 3
Cisco Systems 3406 3
Nvidia Corp 2694 3
Xiaomi 913 3
IBM 6379 3
Intel Corporation 8060 2
HP - Hewlett-Packard 2243 2
Oracle Sun Microsystems 1296 2
Nokia Corporation 4293 2
Dell EMC 3723 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 374 2
Alibaba Group 306 2
Accenture - Аксенчер 698 1
Philips 1418 1
Ланит ГК 1407 1
Lenovo Motorola 2388 1
Nokia Alcatel-Lucent 1001 1
HP 3Com 235 1
Ekahau Oy 4 1
Verisign 232 1
Navicon - Навикон 218 1
Polycom - Поликом Раша 346 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 513 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 262 1
AT&T Inc 988 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1371 1
AMD Graphics Product Group - ATI 746 1
Nokia Mobile Networks 1 1
Oracle Corporation 4855 1
Meta - Facebook 3967 1
BT Group - British Telecommunications 274 1
ThoughtSpot 6 1
Daimler AG 74 2
GlobalFoundries - GF 67 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 184 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 305 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 331 1
Uber Technologies 260 1
Tesla Motors 243 1
Nissan - Японский автопроизводитель 158 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 197 1
Lyft - агрегатор такси 16 1
Uber 259 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 263 1
Latham & Watkins 7 1
Jones Day 17 1
Xiaopeng Motors 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1210 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 697 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 56 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 140 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2486 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 778 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 89 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 69 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 568 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 64 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 629 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 253 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1081 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8917 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 184 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2297 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 342 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1325 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 895 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 180 1
Nvidia GeForce GTX 2737 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 2
Apple iPad 3266 1
Delicious 15 1
Nokia ReefShark 2 1
Flickr - Фотохостинг 224 1
Amazon Redshift 10 1
AMD AMD64 71 1
Google BigQuery 9 1
Apple HomePod 25 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 1
Apple iPod 1189 1
SAP Ariba 82 1
Linux MeeGo Core Software Platform 236 1
Apple AirPods - Наушники 70 1
Java - Язык программирования 1960 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 607 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Symbian OS 1163 1
Google Android 10796 1
SAP SuccessFactors 110 1
Blizzard Entertainment Project Titan 3 1
AWS - Amazon Web Services 578 1
Microsoft Azure 1175 1
Nokia AirScale Radio Access 27 1
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 66 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 35 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 231 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 89 1
Капранов Андрей 3 1
Tervonen Henri - Тервонен Генри 1 1
Honley Stephen - Хонли Стефан 1 1
Hefner Michael - Хевнер Майкл 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 342 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 30 1
Oyanagi Pam - Оянаги Пэм 1 1
Steve Jobs - Стив Джобс 897 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 45 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 154 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
Waldman Eyal - Уолдман Эял 2 1
Finley Wally - Финли Уолли 1 1
США - Калифорния 1861 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 14
США - Нью-Йорк 1825 7
США - Калифорния - Кремниевая долина 515 4
Великобритания - Лондон 1401 3
США - Калифорния - Санта-Клара 119 3
Индия - Карнатака - Бангалор 129 3
Финляндия - Финляндская Республика 1241 2
Индия - Республика 3138 2
США - Техас 471 2
Германия - Федеративная Республика 5762 2
США - Массачусетс 266 1
Германия - Саксония - Дрезден 67 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 65 1
Финляндия - Эспоо 10 1
Израиль - Йокнеам-Илит 1 1
Канада 1969 1
США - Техас - Остин 90 1
Мальта - Республика 90 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1032 1
Китай - Пекин 593 1
США - Колорадо 164 1
Финляндия - Оулу 18 1
Финляндия - Тампере 20 1
Сингапур - Республика 1121 1
Израиль 1089 1
Европа 5771 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 503 2
Закон Мура - Moore's law 120 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 183 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 1
The Information 39 3
Thomson Reuters - Рейтер 5070 2
The Verge - Издание 449 2
Reddit 203 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 124 1
San Francisco Chronicle 20 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 1
Bloomberg 854 1
Engadget - Блог о технологиях 395 1
Ars Technica 292 1
Fortune 117 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Fortune Global 500 220 2
Gartner 2837 1
Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 98 1
IDC - International Data Corporation 3912 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
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