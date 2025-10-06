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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Калифорния Саннивейл

США - Калифорния - Саннивейл

СОБЫТИЯ


06.10.2025 Создатель «самого большого в мире процессора» отказался от IPO, после которого обещал победить Nvidia 1
12.03.2025 Nokia не смогла совершить мобильный звонок с Луны, хоть и развернула там сотовую сеть 1
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
02.07.2020 Navicon предлагает клиентам платформу для Search & AI-Driven Analytics 1
11.10.2019 Уничтожена первая штаб-квартира AMD, где компания провела 50 лет 2
12.03.2019 Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand 1
28.02.2019 Apple уволила 190 человек из «невероятно талантливой команды», ворующей ее секреты 1
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler 2
06.02.2018 Nokia представила чипсет ReefShark для сетей 5G 1
07.07.2017 Знаменитый производитель фитнес-браслетов ликвидирует бизнес 1
10.08.2016 Ведущий производитель фитнес-браслетов продает бизнес 1
30.05.2016 Пионер рынка фитнес-браслетов свернул их выпуск и распродал запасы 1
23.11.2015 Ведущий производитель фитнес-браслетов закрывает офисы и увольняет сотрудников 1
30.10.2014 «Роснано» выходит из капитала SiTime с доходностью свыше 25% 1
13.05.2014 Pepperdata привлекает $5 млн инвестиций 1
29.11.2013 Mercedes стал ближе к Google и Tesla 1
27.02.2013 Yahoo запретила сотрудникам работать удаленно 1
23.05.2012 SAP заплатит за поставщика облачных B2B-решений крупнейшую сумму в истории 1
04.04.2012 mBlox оптимизировала взаимодействие сотрудников по всему миру с помощью решений видеосвязи Polycom 1
21.10.2011 Главным инженером AMD стал знаменитый выходец из Cisco и Apple 1
22.09.2011 Техническим директором Nokia стал ученый 1
19.05.2010 Symantec планирует поглощение на $1,3 млрд 1
04.03.2009 Производством чипов AMD займется компания Globalfoundries 1
16.01.2009 Начато тестирование ПО спутника СПРН SBIRS GEO 1
01.07.2008 Начаты предполетные испытания первого AEHF-спутника 1
18.06.2008 Мэтью Берардо назначен генеральным директором LiveJournal 1
26.02.2008 Microsoft не будет переносить штаб-квартиру Yahoo 1
09.10.2007 Yahoo! привлекает разработчиков 1
25.12.2006 На первом AEHF-спутнике начинается монтаж двигательной системы 1
12.12.2006 Cisco Systems завершила сделку по приобретению Greenfield Networks 1
28.09.2006 AMD открыла новый центр разработок в США 1
25.09.2006 Yahoo проведет фестиваль хакеров 1
02.06.2006 Sun выходит из кризиса, хотя увольнения продолжаются 1
13.12.2005 НР предоставит виртуальные переговорные для компаний 1
23.09.2005 США объявили мировую войну пиратам 1
14.07.2005 palmOne переродился 1
24.02.2005 AMD продемонстрировала двухядерный процессор Athlon 64 1
13.04.2004 Sun отказался от разработки новых процессоров 1
28.11.2003 AMD предоставит суперкомпьютер своим разработчикам 1

Публикаций - 89, упоминаний - 91

США и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 35
Intel Corporation 12811 19
Apple Inc 13154 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
Microsoft Corporation 25775 6
Yahoo! 3726 6
Jawbone 37 5
Samsung Electronics 11064 5
Dell EMC 5180 4
Cisco Systems 5372 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Fujitsu 2105 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Fitbit 63 4
Google LLC 12688 4
Nvidia Corp 4002 4
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 3
Xiaomi - Сяоми 2231 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Philips 2099 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Garmin - Гармин 233 3
JVC Kenwood 422 2
Sierra Monolithics 3 2
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 2
Spansion - FASL LLC - Fujitsu AMD Semiconductor 27 2
Textron - AAI Corporation 19 2
Alibaba Group 473 2
HP Inc. 5883 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
HPE SGI - Silicon Graphics 390 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Palo Alto Networks 209 2
GlobalFoundries - GF 103 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 2
Lockheed Martin 777 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Merrill Lynch 454 3
Storm Ventures 5 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
UPS 216 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Alpari - Альпари 67 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ball Aerospace & Technologies 49 2
Ferrari NV 159 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Latham & Watkins 8 1
Jones Day 17 1
Xiaopeng Motors 1 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
McCann Erickson 9 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Русская Авионика ОКБ 2 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Volkswagen Group - VW 308 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Coca-Cola Company 261 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Lyft - агрегатор такси 22 1
Uber 357 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 36
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 12
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 16
Microsoft Windows 2000 8678 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 9
AMD Duron 121 8
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 5
AMD 3DNow! 45 5
HPE Compaq Presario 125 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 4
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 4
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 3
AMD PowerNow! 40 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Intel Pentium III 782 3
AMD AMD64 85 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Jawbone Health Hub 2 2
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 2
AMD ClawHammer 34 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Acer Predator 224 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Stafory - робот Вера 377 2
Oracle Hyperion 259 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 2
Google Keep 34 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Google BigQuery 24 1
Amazon Redshift - Amazon Data Warehouse 12 1
ABB OmniCore 2 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
Nokia ReefShark 3 1
Delicious 15 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniVista Virtual Machine Manager 6 1
Гулькин Павел 14 2
Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
Rahman Hosain - Рахман Хосейн 2 2
Weisman Jonathan 2 2
Rahman Hosain - Раман Хосейн 2 2
McChrystal Stanley - МакКристал Стэнли 4 2
Marshall Matt 4 2
Попова Мария 141 2
Waldman Eyal - Уолдман Эял 2 1
Finley Wally - Финли Уолли 1 1
Israel Chris - Израэль Крис 1 1
Духонин Евгений 6 1
Shoemaker John - Шумайкер Джон 2 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Аханов Дмитрий 2 1
Grose Doug - Гроуз Даг 5 1
Eggleston York - Эгглстон Йорк 1 1
Johnson Kevin - Джонсон Кевин 24 1
Horowitz Bradley - Хоровиц Брэдли 10 1
Feldman Andrew - Фельдман Эндрю 7 1
Levin Joshua - Левин Джошуа 1 1
Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 1
Melissa London - Лондон Мелисса 2 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Mclaughlin Mark - МакЛафлин Марк 5 1
Green Richard - Грин Ричард 4 1
Mark Papermaster - Пейпермастер Марк 22 1
Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 1
Panchapakesan Venkat - Панчапакесан Венкат 1 1
Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 1
Gutierrez Carlos - Гутьеррес Карлос 7 1
Horowitz Bradley - Горовиц Брэдли 2 1
Castaneda Jose - Кастанеда Хосе 4 1
Weber Fred - Вебер Фред 6 1
Trachtenberg Marc - Трахтенберг Марк 2 1
Nigro Stephen - Нигро Стивен 5 1
Gasiorowski Ed - Гасиоровски Эд 1 1
Fiorina Carleton - Фиорина Карлетон 10 1
Katzenberg Jeffrey - Катценберг Джеффри 5 1
Davis Andrew - Дэвис Эндрю 7 1
США - Калифорния 4829 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 55
Япония 13807 27
Европа 24964 25
Азия - Азиатский регион 5920 22
США - Нью-Йорк 3180 8
США - Техас 1048 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 7
Россия - РФ - Российская федерация 166167 6
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Индия - Bharat 5869 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
США - Техас - Остин 189 5
США - Алабама 147 4
Индия - Карнатака - Бангалор 212 4
США - Калифорния - Санта-Клара 190 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Китай - Тайвань 4245 3
Великобритания - Лондон 2432 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
США - Миссури 129 2
США - Теннесси 125 2
Ирак - Багдад 56 2
США - Калифорния - Менло-Парк 31 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Нидерланды 3746 2
Япония - Токио 1020 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Катар 191 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
Ирак - Республика 709 2
Кувейт 173 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Английский язык 7030 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Ирак - Война в Персидском заливе 224 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 3
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San Francisco Chronicle 34 3
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New Scientist 1448 2
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Tech Insider 4 2
Microprocessor Report 10 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
FT - Financial Times 1296 2
Bloomberg 1627 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
The Washington Post 350 2
AP - Associated Press 2007 2
Telegraph 199 2
Quartz 25 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Silicon.com 364 1
cw360 84 1
X-Bit Labs 83 1
Helsingin Sanomat 17 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
CMP Net Asia 14 1
IDG - CSO 36 1
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 1
Reddit 398 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
NYT - The New York Times 1100 1
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Ars Technica 450 1
Inquirer 463 1
Fortune 211 1
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Fortune Global 500 295 3
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Gartner - Гартнер 3658 1
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Mercury Research 73 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
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TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
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