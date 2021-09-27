Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Калифорния
Саннивейл
Публикаций - 47, упоминаний - 47
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|США - Калифорния 1861 19
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 14
|США - Нью-Йорк 1825 7
|США - Калифорния - Кремниевая долина 515 4
|Великобритания - Лондон 1401 3
|США - Калифорния - Санта-Клара 119 3
|Индия - Карнатака - Бангалор 129 3
|Финляндия - Финляндская Республика 1241 2
|Индия - Республика 3138 2
|США - Техас 471 2
|Германия - Федеративная Республика 5762 2
|США - Массачусетс 266 1
|Германия - Саксония - Дрезден 67 1
|США - Калифорния - Маунтин-Вью 65 1
|Финляндия - Эспоо 10 1
|Израиль - Йокнеам-Илит 1 1
|Канада 1969 1
|США - Техас - Остин 90 1
|Мальта - Республика 90 1
|США - Калифорния - Сан-Франциско 1032 1
|Китай - Пекин 593 1
|США - Колорадо 164 1
|Финляндия - Оулу 18 1
|Финляндия - Тампере 20 1
|Сингапур - Республика 1121 1
|Израиль 1089 1
|Европа 5771 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 1
|Россия - Российская федерация - РФ 73595 1
|The Information 39 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5070 2
|The Verge - Издание 449 2
|Reddit 203 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 124 1
|San Francisco Chronicle 20 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 1
|Bloomberg 854 1
|Engadget - Блог о технологиях 395 1
|Ars Technica 292 1
|Fortune 117 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru