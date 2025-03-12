Nokia не смогла совершить мобильный звонок с Луны, хоть и развернула там сотовую сеть

Оборудование для сотовой связи Nokia приземлилось на Луне. Развертывание и подключение системы прошло успешно, но совершить первый звонок с естественного спутника Земли не удалось — в условиях экстремально низких температур на согрев не хватило ограниченного энергетического ресурса.



Nokia высадилась на Луну

Система связи от Nokia Bell Labs совершила посадку в районе южного полюса Луны на борту посадочного модуля Athena в рамках миссии IM-2 инновационной компании Intuitive Machines. Оборудование включилось и передало рабочие данные на Землю, но совершить первый звонок не удалось, сообщили представители Nokia на своем сайте.

«Мы смогли взять коммерческие готовые компоненты, которые соединяют миллиарды людей на Земле, и установить их для работы на Луне. Эти начальные вехи показывают, что сотовые технологии играют ключевую роль в исследовании космоса, и мы с нетерпением ждем будущих миссий с NASA, Intuitive Machines, Lunar Outpost и другими партнерами в космической отрасли», — сказал Тьерри Э. Кляйн (Thierry E. Klein), президент Bell Labs Solutions Research в Nokia

Почему не получилось сделать первый звонок на Луне?

В течение всего 25-минутного окна питания после посадки подкомпоненты системы — базовая станция, радио и сетевое ядро ​​— функционировали должным образом без каких-либо перебоев.

«”Сеть в коробке” (NIB) LSCS, установленная на Athena, успешно включилась, приняла телекоманды и отправила ответы в центр управления полетами Nokia в Саннивейле, Калифорния. Программное обеспечение Nokia для операций и управления на Athena также запустилось и подключилось к наземной станции Intuitive Machines. Данные телеметрии NIB подтвердили успешное рабочее состояние “в эфире”», — сказано в сообщении компании.

Сразу после приземления данные телеметрии показали, что модуль LSCS на борту Micro Nova Hopper компании Intuitive Machines потреблял мощность, соответствующую его работоспособности и нормальному функционированию. Однако, когда NIB был активирован несколько часов спустя, температура модуля Hopper из-за экстремальных условий в месте посадки упала значительно ниже рабочего диапазона и соединение между модулем устройства и NIB больше не могло быть установлено.

Nokia не смогла сделать первый сотовый звонок на Луне из-за значительных ограничений мощности, вызванных ориентацией солнечных панелей посадочного модуля Athena, хотя система связи на поверхности Луны (LSCS) от Nokia Bell Labs была разработана для оптимизированного потребления энергии и прошла успешно несколько испытаний.

«В исследовании космоса есть большие успехи и маленькие успехи», — сказал Кляйн.

Телефонная связь в космосе

Об осуществлении первого в мире телефонного звонка из космоса в феврале 2001 г. сообщила компания Cisco Systems. Предварительно NASA подвергла программное обеспечение довольно суровым испытаниям, имитируя длительные задержки и потери сигнала, обычные для связи с космическими кораблями.

Впервые в истории человечества два звонка на Землю сделала с борта космического корабля «Атлантис» с помощью IP-телефона Cisco модели 7960 (IP SoftPhone) американский астронавт Марша Айвин (Marsha Ivin). Вызов с ее телефона прошел через шлюз VG-200, через порт FXO и через УАТС на телефон, стоящий на столе директора полета. После разговора с директором Марша получила разрешение позвонить еще раз на Землю на один из IP-телефонов Cisco в Центр по работе с грузами (Payload Operations Center).