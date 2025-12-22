Разделы

22.12.2025 Банк «ЦентроКредит» внедрил ИИ-анализ отчетов юридических лиц в CRM на базе BPMSoft 1
02.09.2024 Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей 1
19.07.2023 Хакеры переходят на российское ПО 1
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
13.12.2018 Скончалась дочь русских эмигрантов, создавшая первый в мире текстовый процессор 1
11.01.2018 Китай запрещает майнинг криптовалют 1
22.11.2017 Google ведет слежку за пользователями даже когда в смартфоне нет SIM-карты 1
17.11.2017 Первая вице-президент по найму женщин увольняется из Apple, потому что похвалила мужчин 1
03.08.2017 Из кошельков WannaCry исчезли все биткоины 1
15.06.2017 Искусственный интеллект Facebook научился врать и торговаться 1
13.09.2016 Смартфон Xiaomi взорвался в кармане брюк владельца. Фото 1
24.06.2016 После решения Великобритании о выходе из ЕС курс биткоина рванул вверх 1
18.12.2015 Атака акционеров: Раскрыты новые подробности миллионных растрат главы Yahoo Мариссы Майер 1
15.10.2015 Google запатентовал «умные» контактные линзы 1
25.09.2015 Национальная ОС Китая оказалась похожей на Windows XP 1
26.09.2014 На Парижский автосалон везут россыпь концептуальных гибридов. ФОТО 1
13.09.2013 Дизайнер компьютеров Mac дискредитирует Apple 1
25.04.2013 Huawei публично отказалась от рынка США 1
07.06.2011 Software AG покупает разработчика резидентных и облачных технологий Terracotta 1
24.05.2011 Software AG приобретает Terracotta, чтобы стать PaaS-вендором 1
02.07.2009 Apple выпустила iPhone OS 3.1 для разработчиков, обновила SDK 1
11.04.2008 Cairo 1.6.0: новая версия свободной библиотеки 1
26.01.2006 Microsoft представила "убийцу" Flash 1
16.09.2005 Microsoft вторглась в вотчину Adobe 1
15.02.2000 Консорциум Symbian представил сотовые мультимедиа-телефоны 1

Microsoft Corporation 25256 5
Google LLC 12282 5
Apple Inc 12648 4
Software AG - Terracotta 13 2
Samsung Electronics 10639 2
Meta Platforms - Facebook 4537 2
IBM - International Business Machines Corp 9556 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
Software AG 198 2
Samsung SDI 84 1
Motorola Solutions - Psion 124 1
МегаФон 9940 1
Dell EMC 5096 1
X Corp - Twitter 2908 1
Xiaomi 1980 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Canonical 211 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
Yahoo! 3708 1
CS2C - China Standard Software 13 1
Elliptic 14 1
Huawei 4227 1
Sony 6636 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5740 1
ZTE Corporation 774 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
Lenovo Motorola 3530 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1393 1
Huawei Technologies 404 1
Sparkle 9 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
Adobe Systems 1572 1
САФИБ - SAFIB 9 1
AnyDesk Software GmbH 46 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 479 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1153 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 1
TeamViewer 131 1
Jawbone 37 1
Google DeepMind 64 1
Резонанс НПП 389 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 90 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 74 1
Iberdrola 17 1
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 17 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 1
Air France–KLM - Air France - KLM 80 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Renault Groupe 164 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
SoftBank Group 272 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 489 1
Uber 338 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 116 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 106 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Демократическая политическая партия США 120 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
Google Android устройства-девайсы 790 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1167 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9879 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2172 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 1
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 158 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 79 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 1
Калькулятор - Calculator 383 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 181 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7379 4
Microsoft Windows 16354 4
Oracle Java - язык программирования 3335 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 3
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 38 2
Google Android 14725 2
Microsoft Windows XP 2420 2
Mozilla Firefox - браузер 1919 2
Apache OpenOffice 484 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2363 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Microsoft Visual Studio 420 2
Microsoft XAML - Microsoft eXtensible Application Markup Language 29 2
Apple iPhone 6 4862 2
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 11 1
Microsoft Expression Studio - Microsoft Expression Web - Microsoft FrontPage 44 1
Adobe PostScript 116 1
Apple iOS SDK - Apple iOS Software Development Kit - Apple iPhone SDK 29 1
Age of Kings 2 1
GNumeric - свободный табличный процессор, выпускаемый под лицензией GNU General Public License 13 1
JawBone Up 17 1
Jawbone Health Hub 2 1
Amazon Web Services - AWS - MTurk - Amazon Mechanical Turk 3 1
Xiaomi Mi C - серия смартфонов 16 1
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 20 1
Mitsubishi Outlander 4 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Adobe GoLive 24 1
Google Chrome - браузер 1650 1
Linux OS 10934 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 1
Samsung Galaxy Note 697 1
Samsung Galaxy 997 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 943 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 236 1
Apple iPhone 4 791 1
Kylin neoKylin Linux 16 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 14 1
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 2
Pandey Amit - Пандей Амит 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Скулкин Олег 59 1
Eggleston York - Эгглстон Йорк 1 1
Hickey Matthew - Хики Мэттью 3 1
Rahman Hosain - Рахман Хосейн 2 1
Wintour Anna - Винтур Анна 1 1
Castaneda Jose - Кастанеда Хосе 4 1
Rogers Mike - Роджерс Майк 8 1
Ruppersberger Dutch - Рапперсбергер Датч 4 1
Couric Katie - Курик Кати 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
Березин Максим 131 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Xiang Liao - Сян Ляо 1 1
Sloane Leonard - Слоан Леонард 1 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
Berezin Evelyn - Березин Эвелин 1 1
Xu Eric - Эрик Сюй 14 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 395 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 8
Россия - РФ - Российская федерация 157276 5
Япония 13555 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 4
Южная Корея - Республика 6867 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
США - Нью-Йорк 3153 2
Италия - Итальянская Республика 4431 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 576 2
США - Калифорния 4776 2
Китай - Шанхай 807 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 1
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 32 1
Колумбия - Богота 19 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Исландия 250 1
Европа Восточная 3122 1
Канада 4986 1
Испания - Королевство 3761 1
Китай - Пекин - Beijing 1052 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 189 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Франция - Французская Республика 7981 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1051 1
Индия - Нью-Дели 87 1
США - Калифорния - Санта-Клара 187 1
Китай - Сычуань 96 1
Европа 24650 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Швеция - Королевство 3716 1
Индия - Bharat 5708 1
США - Нью-Йорк - Бруклин 31 1
Колумбия - Республика 538 1
США - Техас 1014 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 893 1
США - Калифорния - Саннивейл 88 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1322 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 164 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Пищевая промышленность - Чай 139 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 90 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 18 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 3
Times 648 2
The Verge - Издание 592 2
FT - Financial Times 1259 2
Bloomberg 1420 2
CNews - Auto.CNews 51 1
Passion Times 1 1
NYT - The New York Times 1088 1
PhoneArena 74 1
South China Morning Post 76 1
Vogue 23 1
Re/code 40 1
Fortune 210 1
IDG - International Data Group 116 1
The Information 70 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 1
The Guardian - Британская газета 384 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
