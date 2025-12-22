Получите все материалы CNews по ключевому слову
Quartz
СОБЫТИЯ
Quartz и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 3
|Times 648 2
|The Verge - Издание 592 2
|FT - Financial Times 1259 2
|Bloomberg 1420 2
|CNews - Auto.CNews 51 1
|Passion Times 1 1
|NYT - The New York Times 1088 1
|PhoneArena 74 1
|South China Morning Post 76 1
|Vogue 23 1
|Re/code 40 1
|Fortune 210 1
|IDG - International Data Group 116 1
|The Information 70 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 1
|The Guardian - Британская газета 384 1
|NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.